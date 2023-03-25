Новую форму управления жилыми домами вводят в Казахстане

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Астана. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство экологии и природных ресурсов подготовило проект изменений и дополнений в типовые правила содержания и выгула домашних животных, передает корреспондент агентства.





Дополнения в правила уточняют такие понятия, как "служба отлова", "дрессировочная площадка для собак", "свободный выгул домашних животных".





Согласно предлагаемым поправкам не допускается содержание невакцинированного и нестерилизованного животного:





• в общественных местах, в местах содержания при нарушении требований законодательства РК в области ответственного обращения с животными и здравоохранения;





• в местах общего пользования (лестничные площадки, подвалы, чердаки, сопредельные балконы, лоджии и подсобные помещения общего пользования);





• на придомовых территориях (кроме придомовых территорий индивидуальных жилых домов);





• в кухнях и коридорах общежитий.





Кроме того, владельцы животных обязаны поддерживать санитарное состояние дома и прилегающей территории. Запрещается загрязнение фекалиями домашними животными подъезда, лестничных клеток, лифтов, а также детских площадок, дорожек, тротуаров. Владелец домашнего животного обязан убирать экскременты за ним незамедлительно.





Не допускается оставление домашних животных без присмотра на длительный срок, который определяется в зависимости от вида и потребностей животного в еде, кормлении, выгуле и общении.





Предельный срок без присмотра для взрослых собак не может составлять более 12 часов; для кошек - более 48. Для котят и щенков количество времени без присмотра определяется исходя из их возраста и физиологических потребностей в кормлении и уходе, а также с учетом наличия кормящих кошек и собак. В случае невозможности присмотра владелец домашнего животного или ответственное лицо: помещает животное на временное содержание в приют для домашних животных; передает его на временное содержание третьим лицам; помещает в зоологическую гостиницу. Отказ от животного не влечет прекращения обязанностей владельца в отношении домашнего животного до приобретения права собственности на него другим лицом", - сказано в проекте.





При выгуле домашних животных владельцами и ответственными лицами соблюдаются следующие требования:





1) собаки, требующие особой ответственности владельца животного, а также метисы указанных пород собак и крупные беспородные собаки (рост в холке выше 56 сантиметров и вес более 30 килограммов) должны находиться на поводке и в наморднике. Все остальные собаки находятся без намордника, на поводке контролируемой длины, при этом владелец животного должен при себе иметь намордник и незамедлительно надеть его на собаку при необходимости;





2) кошки любых пород и их метисы выгуливаются на шлейке и поводке;





3) при переходе через улицы, вблизи магистралей домашнее животное берется на короткий поводок не превышающий 1,5 метра, во избежание дорожно-транспортных происшествий и его гибели на проезжей части;





4) владелец может оставлять собаку на привязи и в наморднике на коротком поводке, не превышающем 1,5 метра, исключающим произвольное развязывание, рядом со зданием на время, в течение которого владелец находится внутри этого здания;





5) в случае необходимости владелец может пройти в сопровождении собаки по территории мест, где запрещен выгул собак, для дальнейшего перемещения, держа собаку на поводке контролируемой длины, исключая загрязнение этой территории экскрементами и не создавая опасности окружающим;





6) свободный выгул собак допускается на специально отведенных территориях, на площадке для выгула собак или на дрессировочной площадке для удовлетворения естественных физических и физиологических потребностей животного.





При этом места, запрещающие выгул собак, должны быть помечены соответствующим знаком.





На территории населенного пункта не допускается:

самовыгул собак;

выгуливать домашних животных и нахождение с ними в общественных местах и транспорте лицам в состоянии алкогольного, наркотического, опьянения;

выгуливать домашних животных на территориях детских дошкольных, образовательных, физкультурно-спортивных и медицинских, лечебных организаций, организаций культуры, детских и спортивных игровых площадок и на территориях, где установлены запрещающие знаки, не предназначенных для выгула;

купать и мыть домашних животных на территории, где разрешено купание людей, в прудах, фонтанах и водозаборах;

нахождение и содержание домашних животных на предприятиях общественного питания (кроме служебных собак и собак-поводырей для людей с особыми потребностями), в торговых и производственных залах продовольственных магазинов сервисного обслуживания.





При отсутствии запрещающих надписей разрешается появление владельца с собакой в наморднике (для соответствующей категории собак) и на коротком поводке в учреждениях, непродовольственных магазинах и в других местах.





При наличии запрещающих надписей о посещении объектов с собаками учреждения, непродовольственные магазины оборудуют места их привязи.





Животное, покусавшее людей или животных, если агрессия была спровоцирована действиями человека или животного, по разрешению ветеринарной лечебной организации или ветеринарного врача, обслуживающего данную территорию, остается у владельца при выдаче владельцем письменного обязательства о содержании животного в изолированном помещении в течение 10 (десяти) календарных дней и предоставлении его для осмотра ветеринарному врачу.





Собаки, принадлежащие гражданам, предприятиям, учреждениям и организациям, подлежат обязательной регистрации, обработке и вакцинации против бешенства и других болезней начиная с 3-месячного возраста независимо от породы в ветеринарных клиниках или ветеринарных учреждениях. Вновь приобретенные животные должны быть зарегистрированы в 2-недельный срок с получением регистрационного индивидуального номера животного.





Разрешается провозить животных всеми видами наземного транспорта при соблюдении правил перевозки.





Запрещается разведение, содержание, использование собак и кошек для употребления их в пищу, получения продукции и сырья из этих животных путем убоя или причинения увечий или иного вреда здоровью, а также реализация такой продукции, за исключением получения шерсти собак и кошек способом вычесывания.





Владелец животного обязан содержать его в соответствии с его биологическими особенностями, гуманно обращаться с животным, не оставлять его без пищи и воды, не допускать жестокого обращения с животным и в случае заболевания вовремя прибегнуть к ветеринарной помощи.





Не допускается бесконтрольное разведение собак и кошек. Владелец собаки, кошки обязан принимать меры по предотвращению появления нежелательного приплода у домашних собак и кошек посредством их кастрации/стерилизации, кроме тех, кто обладает соответствующей регистрацией в кинологической и фелинологической организациях или имеют противопоказания по здоровью животного, что подтверждается ветеринарным врачом.





О приобретении, потере или гибели собаки владелец сообщает в специализированные организации по месту жительства, ветеринарные учреждения в течение трех суток. При гибели животного труп его сдается в течение суток в ветеринарное учреждение для кремации, утилизации или захоронения в соответствии с ветеринарными нормами Республики Казахстан. Запрещается выбрасывать труп павшего животного", - говорится в правилах.



