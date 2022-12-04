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Казахстанцам предлагают голосовать и регистрировать ОСИ через eGov Mobile

03.12.2022, 18:21 25141
Для перехода к ОСИ на сегодняшний день необходимо решить вопросы и усовершенствовать механизмы регистрации специальных некоммерческих организаций
Астана. 3 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Мобильное приложение eGov Mobile предложено использовать в качестве единого инструмента для проведения голосования и регистрации на открытой диалоговой площадке по обсуждению темы "Проблемы ОСИ и их решения", сообщает Министерство индустрии и инфраструктурного развития.

В работе форума приняли участие руководители ведомства, представители ОСИ, центра поддержки цифрового правительства, общественных организаций и IT-компаний.

В ходе брейнсторминга было отмечено, что для перехода к ОСИ на сегодняшний день необходимо решить вопросы и усовершенствовать механизмы регистрации специальных некоммерческих организаций, создания мобильных приложений для голосования, формирования списков собственников жилья для оповещения и протоколов голосования с опросными листами и т.д.", - уточняется в информации.

 

новости по теме

Победителем Международного конкурса вокалистов имени Розы Баглановой стала певица из Болгарии

04.12.2022, 12:33 2816
Фото: МКС РК
Певица Славея Иванова получила главный приз - 2 млн тенге
Астана. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане завершился Международный конкурс вокалистов, посвященный народной артистке Казахстана и СССР, Халық қаһарманы, певице Розе Баглановой, сообщает пресс-служба МКС РК.

За главный приз состязались исполнители в возрасте от 18 до 35 лет из Казахстана, Турции, Узбекистана, Татарстана, Польши, Болгарии, Кыргызстана и Беларуси.

В рамках отборочного этапа, который проходил с 12 октября по 20 ноября в онлайн-формате, было принято 48 заявок. По его итогам в финальную часть прошел 21 исполнитель.

В этом году мы отмечаем 100-летие уникальной личности и выдающейся певицы Розы Баглановой. Юбилей народной любимицы вошел в календарь памятных дат ЮНЕСКО, и в честь него было организовано большое количество мероприятий, в том числе в Париже и Москве. Особое место в этом списке занимает конкурс вокалистов. Его проведение - яркое свидетельство признания таланта Розы Тажибаевны современными исполнителями", - сказал заместитель председателя Комитета культуры Министерства культуры и спорта РК Данияр Алиев в рамках церемонии награждения конкурсантов.


Победителем конкурса и обладателем главного приза в 2 миллиона тенге стала певица из Болгарии Славея Иванова.

I место - Батталиева Алмагуль (Казахстан) 750 000 тенге.

I место - Исраилов Бек (Кыргызстан) 750 000 тенге.

II место - Качмарек Михал (Польша) 500 000 тенге.

II место - Жамбылбек Кымбат (Казахстан) 500 000 тенге.

III место - Жубан Ерназар (Казахстан) 250 000 тенге.

III место - Бакберген Азамат (Казахстан) 250 000 тенге.

Также специальные призы были вручены от сына Розы Баглановой Тажена Багланова и художественного руководителя эстрадно-симфонического оркестра министерства обороны Республики Казахстан Дархана Ракымгалиева.
 

Снег и морозы прогнозируют синоптики в воскресенье на севере и востоке страны

03.12.2022, 20:07 22321
Снег и морозы прогнозируют синоптики в воскресенье на севере и востоке страны
Фото: Depositphotos
На западе, юге, в центре, в горных районах ожидается туман
Астана. 3 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Синоптики прогнозируют метель и усиление ветра на севере и востоке Казахстана. На западе, юге, в центре, в горных районах ожидается туман, сообщает Казгидромет.

В Мангистауской области ожидается ветер восточный, северо-восточный, ночью на северо-западе области 15-20 метров в секунду. Ночью на северо-востоке области ожидается сильный мороз - 15-20 градусов.

На западе и севере Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер восточный, юго-восточный, днем в центре области порывы 15-20 метров в секунду.

На западе, севере и в центре Абайской области ожидается низовая метель. Ветер восточный, юго-восточный, на юге, в центре области порывы 15-20 метров в секунду.

На севере Западно-Казахстанской области ночью и утром ожидается туман.

В районе Жаланашколя области Жетысу ожидается ветер юго-восточный 15-20 метров в секунду, порывы 25 метров в секунду.

На юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, днем на горных перевалах 15-20 метров в секунду.

На юге, востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. Ветер северо-восточный 9-14 метров в секунду, в южной половине области порывы 15-20 метров в секунду.

На юге и в горных районах Алматинской области ожидается туман.

Днем в центре, на востоке Актюбинской области ожидается ветер северо-восточный, порывы 15 метров в секунду.
 

В горах Алматы выставили блокпосты из-за возможного схода лавин

03.12.2022, 16:14 27486
В горах Алматы выставили блокпосты из-за возможного схода лавин
Фото: Depositphotos
Лавины обладают огромной разрушительной силой, максимальная скорость их движения может достигать 80 километров в час
Алматы. 3 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент по чрезвычайным ситуация Алматы предупреждает о высокой лавинной опасности в горах.

В связи с выпадением осадков, неустойчивым состоянием снежного покрова, высотой снега (местами 100-120 см) на склонах гор сохраняется лавинная опасность. Для обеспечения безопасности населения силами АГЭТУ "Казселезащита" выставлены блокпосты на участке автодороги Шымбулак - Эдельвейс, выше плотины "Медеу", - сообщили в департаменте.


В ведомстве напомнили, что лавины обладают огромной разрушительной силой, максимальная скорость их движения может достигать 80 км/час. В период с 24 ноября в горах Алматы зарегистрировано 14 случаев самопроизвольного схода лавин. Жертв и пострадавших нет.

В Алматинском регионе насчитывается 165 лавиносборов, 18 из которых представляют угрозу и расположены в районе ВСК "Медео", ГЛК "Шымбулак" и Большого Алматинского озера.

Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы убедительно просит воздержаться от выходов на заснеженные склоны до снижения лавинной опасности", - отметили в ведомстве.

 

Жителей пяти регионов Казахстана сегодня ожидает непогода

03.12.2022, 09:26 35086
Жителей пяти регионов Казахстана сегодня ожидает непогода
В центральных, южных и северо-западных областях Казахстана ожидаются снег, метель и туман
Астана. 3 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Жителей центральных, южных и северо-западных областей Казахстана ожидает снег, метель и туман.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 3 декабря ночью и утром на севере Западно-Казахстанской области ожидается туман.

3 декабря на юге, востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. Ветер северо-восточный 9-14 метров в секунду, в южной половине области порывы 15-20 метров в секунду.

На юге и в горных районах Алматинской области ожидается туман.

В Алматы 3 декабря ночью и утром ожидается туман.

В центре, на востоке Актюбинской области ожидается ветер северо-восточный, порывы 15 метров в секунду.

На юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, днем в горных районах 15-20 метров в секунду.

В Шымкенте ночью и утром 3 декабря временами ожидается туман.
 

Алматинским предпринимателям расскажут об их правах

02.12.2022, 21:55 46061
Алматинским предпринимателям расскажут об их правах
Фото: ДГД Алматы
Требуя от предпринимателей соблюдать обязанности, власти зачастую забывают рассказать о правах.
Алматы. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Проблемы соблюдения прав налогоплательщиков субъектов бизнеса при оформлении результатов проверок обсудили в Алматы.

В пятницу, 2 декабря, под председательством руководителя ДГД по Алматы Каната Баедилова прошло заседание консультативного совета по вопросам налогового и таможенного администрирования при департаменте государственных доходов по Алматы с участием ведущих правозащитных предпринимательских организаций - членов консультативного совета по вопросам налогового и таможенного администрирования при ДГД города и 14 руководителей управлений ДГД по Алматы.

На совещании был поднят ряд проблемных и системных вопросов по защите прав предпринимателей в Алматы, в числе которых проблемы соблюдения прав налогоплательщиков субъектов бизнеса при оформлении результатов проверок. Эти права закреплены и подробно установлены, в частности в Налоговом кодексе РК, "О таможенном регулировании в РК", Предпринимательском кодексе РК и Административном процедурно-процессуальном кодексе РК.

Как отметил член консультативного совета по вопросам налогового и таможенного администрирования при департаменте государственных доходов по Алматы, заместитель председателя Первой казахстанской палаты юридических консультантов Василий Резван, требуя от предпринимателей соблюдать обязанности, власти зачастую забывают рассказать об их правах.

А обязанностей без прав не существует", - подчеркнул Василий Резван.


Для подробного уточнения и дополнительного изучения всех новелл и изменений законодательства в части соблюдения прав предпринимателей Василий Резван предложил провести ряд докладов от имени Первой казахстанской палаты юридических консультантов, как юридический консультант и магистр юридических наук, специализирующийся на этой теме. Выступления будут носить общественно значимый некоммерческий характер.

Руководитель ДГД по Алматы Канат Баедилов поддержал инициативы защитников предпринимателей и отметил, что впервые в совещании приняли участие представители палат юридических консультантов.
 

Штормовое предупреждение объявили в пяти областях

02.12.2022, 21:15 46851
Штормовое предупреждение объявили в пяти областях
Синоптики предупреждают о сильном ветре и тумане
Астана. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Непогода ждет жителей Алматы, Шымкента, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Алматинской, Актюбинской и Туркестанской областей.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 3 декабря ночью и утром на севере Западно-Казахстанской области ожидается туман.

3 декабря на юге, востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. Ветер северо-восточный 9-14 метров в секунду, в южной половине области порывы 15-20 метров в секунду.

3 декабря на юге и в горных районах Алматинской области ожидается туман.

В Алматы 3 декабря ночью и утром ожидается туман.

3 декабря днем в центре, на востоке Актюбинской области ожидается ветер северо-восточный, порывы 15 метров в секунду.

3 декабря на юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, днем в горных районах 15-20 метров в секунду.

В Шымкенте ночью и утром 3 декабря временами ожидается туман.
 

Информационное сообщение касательно выборов депутатов Сената Парламента РК 2023

02.12.2022, 17:56 51556
Настоящим ТОО "Kazakhstan Today Media Group" - собственник информационного агентства Kazakhstan Today, сайта kt.kz (далее - Сайт) в соответствии с Конституционным Законом Республики Казахстан № 2464 от 28 сентября 1995 года "О выборах в Республике Казахстан", Указом Президента Республики Казахстан № 4 от 26 ноября 2022 года "О назначении на 14 января 2023 года выборов депутатов Сената Парламента Республики Казахстан" информирует кандидатов в депутаты Сената Парламента о размере оплаты, условиях и порядке предоставления интернет-площадей для размещения материалов предвыборной агитации (далее - агитационные материалы).

Размещение материалов предвыборной агитации Кандидатов осуществляется в соответствии со стоимостью, определенной в настоящем Информационном сообщении, и условиями договора.

Сайт предоставляет интернет-площадь на основании письменного заявления и договора, заключенного между собственником Сайта и Кандидатом либо доверенным лицом Кандидата. Количество, период размещения агитационных материалов и вид указываются в письменном заявлении Кандидата или доверенного лица, которые затем фиксируются в договоре.

Заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений Кандидатов в порядке очередности, каждому письменному заявлению присваивается порядковый номер с датой поступления заявления.

К письменному заявлению должны быть приложены следующие документы:
1) копия документа, подтверждающего регистрацию Кандидата;
2) копия документа, подтверждающего полномочия представителя Кандидата;
3) копия удостоверения личности лица, подающего заявление;
4) документы, подтверждающие полномочия лица, для заключения договора;
5) расшифровка текста агитационного материала на бумажном (с подписью представителя на каждом листе) и электронном носителях.

Заявления принимаются Сайтом в письменном виде от Кандидатов либо их уполномоченных представителей с 25 декабря 2022 года в рабочие дни (пн - пт) с 10:00 до 19:00 (время Астаны) по адресу: Республика Казахстан, A15B2B8, г. Алматы, мкр. Нур Алатау, ул. 13, дом 10. По всем интересующим вопросам, пожалуйста, обращайтесь по тел. +7727 222 36 80 или по e-mail: [email protected].

Очередность размещения материалов предвыборной агитации устанавливается в порядке поступления письменных обращений либо по жребию, если обращения поступили одновременно. На основании данных (дата, время и пр.), содержащихся в письменных обращениях Кандидатов, редакция устанавливает график размещения материалов предвыборной агитации.

Все публикации, содержащие предвыборную агитацию, сопровождаются информацией об источниках финансирования и фамилией лица, предоставившего информацию.

Размещение материалов предвыборной агитации на Сайте начинается с 18:00 (время Астаны) 24 декабря 2022 года и продлится до 23:59 (время Астаны) 12 января 2022 года.

Агитационные материалы предоставляются Сайту в готовом виде, в объеме, предусмотренном договором, не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты размещения на Сайте.

Кандидаты, предоставившие агитационные материалы, персонально несут ответственность за соответствие их содержания требованиям законодательства Республики Казахстан, в том числе в области авторских и смежных прав.

В случае нарушения условий и порядка, указанных в настоящем информационном сообщении, а также при нарушении условий соответствующего договора размещение агитационных материалов не производится либо приостанавливается до устранения нарушений.

Условия и порядок предоставления интернет-площадей, указанных в настоящем информационном сообщении, могут корректироваться в соответствии с требованиями уполномоченных органов Республики Казахстан.

Оплата по заключенному договору за размещение агитационных материалов на Сайте осуществляется на основании выставленного собственником Сайта счета на оплату в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления счета. Оплата осуществляется на банковские реквизиты Сайта, указанные в договоре либо счете.

Сайт вправе отказать в выходе агитационных материалов в случае наличия в них информации, способной нанести ущерб достоинству или деловой репутации других Кандидатов.

Агитационные материалы не должны провозглашать идеи насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности Республики Казахстан, подрыва безопасности государства, разжигания социальной, расовой, национальной, религиозной, сословной и родовой розни, культ жестокости и насилия, а также создание не предусмотренных законодательством военизированных формирований.

В случае несоблюдения требований законодательства Республики Казахстан собственник Сайта вправе отказать в размещении соответствующего агитационного материала.

Стоимость размещения агитационных материалов на Сайте:
  • Размещение статьи на главной странице в топ-новостях с фотографиями и видео на государственном, русском или английском языке (до 3000 знаков) - 450 000 тенге
  • Размещение статьи на главной странице в ленте новостей и тематических рубриках (интервью, точка зрения, аналитика, авторская колонка, обзоры и т.д.) с фотографиями и видео на государственном, русском или английском языке (до 3000 знаков) - 403 000 тенге
  • Размещение фоторепортажа (не более 15 фотографий) - 240 000 тенге
  • Размещение видеосюжета (новостной сюжет, интервью, promo, хронометраж - не более 15 минут) - 240 000 тенге

Стоимость размещения баннеров на Сайте

Общие требования к баннерам: Вес баннера не должен превышать 5 Мб. Баннеры принимаются в форматах GIF, JPG, JPEG, PNG. Запрещено использование каких-либо звуковых эффектов.


Формат баннера
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400 000
Главная - снизу 468x60
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Стоимость размещения указана без НДС, поскольку ТОО "Kazakhstan Today Media Group" не является его плательщиком согласно нормам НК РК.
 

Жителям Экибастуза предложили размещение в санаториях до восстановления теплоснабжения

02.12.2022, 17:51 50061
Жителям Экибастуза предложили размещение в санаториях до восстановления теплоснабжения
Фото: instagram / ete_ekb
В первую очередь будут размещены жители с маленькими детьми, инвалиды и пенсионеры
Экибастуз. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Жителям Экибастуза предложили размещение в доме отдыха "Энергетик" и в профилактории "Энергетик" АО "Павлодарэнерго" до восстановления теплоснабжения в городе, сообщает пресс-служба компании "Экибастузтеплоэнерго".

На период восстановления теплоснабжения города ТОО "Экибастузтеплоэнерго" принято решение о размещении жителей города в доме отдыха "Энергетик" в селе Мичурино и в профилактории "Энергетик" АО "Павлодарэнерго", находящихся в городе Павлодаре", - проинформировали в пресс-службе.


По данным компании, на данный момент размещено 94 ребенка и их родители, 11 пенсионеров и 4 инвалида.

Отмечается, что в первую очередь будут размещены жители с маленькими детьми, инвалиды и пенсионеры.

Руководство и акционеры компании прилагают все усилия для скорейшего восстановления теплоснабжения в городе", - добавили в пресс-службе.


Напомним, последствия крупной аварии устраняют уже несколько суток. В городе действует режим чрезвычайной ситуации.

Прокуратура Павлодарской области завела уголовное дело по факту аварии.

Также в Экибастузе начали заполнять тепломагистрали. В компании "Экибастузтеплоэнерго" жителей предупредили, что сливать сетевую воду из системы теплоснабжения запрещено.
 

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