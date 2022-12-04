Казахстанцам предлагают голосовать и регистрировать ОСИ через eGov Mobile

Фото: ДГД Алматы

Требуя от предпринимателей соблюдать обязанности, власти зачастую забывают рассказать о правах.

Алматы. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Проблемы соблюдения прав налогоплательщиков субъектов бизнеса при оформлении результатов проверок обсудили в Алматы.





В пятницу, 2 декабря, под председательством руководителя ДГД по Алматы Каната Баедилова прошло заседание консультативного совета по вопросам налогового и таможенного администрирования при департаменте государственных доходов по Алматы с участием ведущих правозащитных предпринимательских организаций - членов консультативного совета по вопросам налогового и таможенного администрирования при ДГД города и 14 руководителей управлений ДГД по Алматы.





На совещании был поднят ряд проблемных и системных вопросов по защите прав предпринимателей в Алматы, в числе которых проблемы соблюдения прав налогоплательщиков субъектов бизнеса при оформлении результатов проверок. Эти права закреплены и подробно установлены, в частности в Налоговом кодексе РК, "О таможенном регулировании в РК", Предпринимательском кодексе РК и Административном процедурно-процессуальном кодексе РК.





Как отметил член консультативного совета по вопросам налогового и таможенного администрирования при департаменте государственных доходов по Алматы, заместитель председателя Первой казахстанской палаты юридических консультантов Василий Резван, требуя от предпринимателей соблюдать обязанности, власти зачастую забывают рассказать об их правах.





А обязанностей без прав не существует", - подчеркнул Василий Резван.





Для подробного уточнения и дополнительного изучения всех новелл и изменений законодательства в части соблюдения прав предпринимателей Василий Резван предложил провести ряд докладов от имени Первой казахстанской палаты юридических консультантов, как юридический консультант и магистр юридических наук, специализирующийся на этой теме. Выступления будут носить общественно значимый некоммерческий характер.





Руководитель ДГД по Алматы Канат Баедилов поддержал инициативы защитников предпринимателей и отметил, что впервые в совещании приняли участие представители палат юридических консультантов.