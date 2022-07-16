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Новые авиамаршруты открываются между Казахстаном и Россией

15.07.2022, 18:45 14841
Новые авиамаршруты открываются между Казахстаном и Россией
Фото: unsplash.com
НУР-СУЛТАН. 15 ИЮЛЯ - Комитетом гражданской авиации МИИР РК совместно с авиационными властями Российской Федераций проработан вопрос открытия двух новых маршрутов по направлениям Алматы - Красноярск и Нур-Султан - Красноярск, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Российская авиакомпания "Россия" начиная с 16 июля планирует начать выполнение регулярных пассажирских рейсов по маршруту Алматы - Красноярск с частотой 4 рейса в неделю по понедельникам, средам, четвергам и субботам, а также с 17 июля по маршруту Нур-Султан - Красноярск с частотой 3 рейса в неделю по четвергам, субботам и воскресеньям. Рейсы будут выполняться на воздушных судах типа SU-95, сообщает пресс-служба КГА МИИР РК.
 
В комитете подчеркнули, что открытие новых рейсов между Казахстаном и Россией будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между двумя странами.
 
Билеты доступны на официальном сайте авиакомпании.
 

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Синоптики предупредили жителей ряда регионов о сильной жаре

15.07.2022, 21:22 11266
Синоптики предупредили жителей ряда регионов о сильной жаре
НУР-СУЛТАН. 15 ИЮЛЯ - Штормовое предупреждение объявили в Нур-Султане, Шымкенте, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Туркестанской, Акмолинской, Актюбинской, Кызылординской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", днем 16 июля в Атырауской области сохраняется сильная жара - 35-37 градусов, на юге области очень сильная жара - 40 градусов. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
16 июля днем на большей части Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара - 35-38 градусов. На юго-востоке, западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
16 июля в северной половине Костанайской области ожидаются сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, ночью при грозе порывы 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20, на севере, востоке области порывы 23 метра в секунду. Днем на большей части области сохраняется сильная жара - до 36 градусов, на юге области очень сильная жара - 40 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность. 
 
16-17 июля на севере, западе, в горных районах Туркестанской области ожидается ветер восточный 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем на большей части области ожидается сильная жара - 41-43 градуса. 
 
В Шымкенте днем 16-17 июля ожидается сильная жара - 40 градусов.
 
16 июля ночью на западе, севере, днем на большей части Акмолинской области ожидается гроза. Днем на севере, западе области ожидается сильный дождь, град, шквал. Ветер северо-восточный с переходом на южный, на западе, севере области 15-20 метров в секунду. На большей части области ожидается высокая пожарная опасность.
 
16 июля днем на северо-востоке Актюбинской области ожидается ветер северо-западный, северный, порывы 15 метров в секунду. На юге области сохраняется сильная жара - 35-37 градусов.
 
В Нур-Султане 16 июля утром и днем ожидается гроза.
 
Днем 16 июля в Кызылординской области ожидается сильная жара - 43 градуса. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
16 июля днем на западе, юге Павлодарской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 18 метров в секунду. 
 
16 июля днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь, на западе области сильный дождь. На севере, западе, юге области ожидаются гроза, днем град, шквал. Ночью и утром на северо-востоке области ожидается туман. Ветер восточный, северо-восточный, днем на севере, западе, юге области 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду. 
 
Днем 16 июля в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град. 16-18 июля ветер северо-восточный, сутки 16, днем 17-18 июля на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 метров в секунду. Днем на юге, западе, севере области ожидается сильная жара, 16 июля - 39 градусов, 17-18 июля - до 41 градуса. На большей части области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. 
 
Ранее синоптики рассказали о погоде в Казахстане на 16-18 июля.
 

В Алматы ограничили скорость электросамокатов и изменили правила их аренды

15.07.2022, 20:49 11926
В Алматы ограничили скорость электросамокатов и изменили правила их аренды
АЛМАТЫ. 15 ИЮЛЯ - В связи с многочисленными жалобами жителей города на нерегулируемое движение электросамокатов и отсутствие конкретных правил их использования, в том числе парковки, акимат Алматы инициировал работу по регулированию деятельности сервисов по аренде электросамокатов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В результате были проведены встречи с представителями четырех крупнейших компаний, которые занимают 100% рынка аренды электросамокатов Алматы. В ходе обсуждений в интересах жителей города был заключен соответствующий меморандум для обеспечения безопасности участников дорожного движения в Алматы, сообщает пресс-служба акимата.
 
Согласно меморандуму, в городе скорость электросамокатов ограничивается до 25 км/ч с помощью приложений, ужесточаются возрастные требования - арендовать электросамокаты смогут только лица старше 16 лет.
 
Операторы также будут следить за тем, чтобы электросамокаты не находились в непосредственной близости у входов в метро, возле общественных зданий, на газонах, проезжей и пешеходной части. В городе также будут разработаны специальные парковки. До конца следующего года в городе планируется обустроить 3000 парковочных мест.
 
Новые правила вступят в силу в течение одного месяца с момента подписания меморандума - до 15 августа.
 

В нацпарке "Колсай колдері" бурый медведь попал в фотоловушку

15.07.2022, 16:33 18361
В нацпарке "Колсай колдері" бурый медведь попал в фотоловушку
Фото: pexels.com
АЛМАТЫ. 15 ИЮЛЯ - В национальном парке "Колсай колдері" бурый медведь попал в фотоловушку, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В объектив фотоловушки национального парка "Колсай колдері" попал бурый медведь. Видео было снято в марте этого года. В последние годы на территории национального парка медведи стали встречаться все чаще, и их численность увеличивается с каждым годом", - сообщили в Комитете лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК. 

 
Отмечается, что сегодня в нацпарке насчитывается около 19-22 особей.
 
Тяньшанский бурый медведь занесен в Красную книгу Республики Казахстан.

 

Синоптики рассказали, какая погода ждет казахстанцев в выходные

15.07.2022, 11:38 25761
Синоптики рассказали, какая погода ждет казахстанцев в выходные
НУР-СУЛТАН. 15 ИЮНЯ - Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на 16-18 июля, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

На погоду большинства регионов Казахстана будет оказывать свое влияние южный циклон - пройдут дожди, 16 июля на северо-западе, 16-17 июля на севере, 17 июля на востоке республики прогнозируются сильные дожди с грозами, шквалистым ветром, возможно выпадение града", - сообщили в РГП "Казгидромет". 

 
Отрог северо-западного антициклона в выходные дни обусловит погоду без осадков на западе и юге страны. На юге страны ожидаются пыльные бури. 
 
Основной фон температуры воздуха: днем на западе от +30 - +40 градусов, на северо-западе +25 - +40 градусов, на юго-западе +36 - +45 градусов, на юге +33 - +42 градусов, на юго-востоке +20 - +35 градусов, понижение на севере от +24 - +33 градусов до +20 - +30 градусов, в центре от +27 - +38 градусов до +23 - +33 градусов, на востоке от +21 - +33 градусов до +16 - +28 градусов.
 

Жители Нур-Султана борются против уплотнительной застройки

15.07.2022, 10:58 27096
Жители Нур-Султана борются против уплотнительной застройки
НУР-СУЛТАН. 15 ИЮЛЯ - В Нур-Султане местные жители выразили возмущение по поводу уплотнительной застройки близ их домов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Четыре 20-этажки, семиэтажный паркинг и два бизнес-центра возводят рядом с жилкомплексами, где не хватает объектов образования и нет ни одного парка, сообщает телеканал КТК
 
В микрорайоне полторы тысячи человек делят одну детскую площадку. При этом тесно не только на качелях и футбольном поле. Рядом с жилым комплексом "Целиноград", построенным 12 лет назад, лишь одна школа и один детский сад. Зато за это время вокруг выросли десятки других многоэтажек. 
 
Терпение "целиноградцев" лопнуло, когда по соседству - на месте старых гаражей принялись возводить еще четыре 21-этажных дома, два бизнес-центра и семиэтажный паркинг. 
 

В этом жилом массиве проживает на сегодняшний день порядка 20 тысяч человек. У нас всего одна государственная школа. Она уже, можно сказать, резиновая - более 5 тысяч детей в ней обучаются. Причем дети приезжают со всего города Нур-Султана, с левого берега везут в 60-й лицей. И парадокс: на 20 тысяч жителей у нас один государственный садик на 280 мест. Вместо того чтобы нам строить вот здесь, на этих участках, вместо жилых комплексов государственные стандартные детские садики, акимат выдает разрешения на постройку вот таких вот массивов, "человейников", - заявила Айжан Атежанова. 

 
По данным телеканала, люди писали в акимат, Генеральную прокуратуру и даже администрацию президента: просили остановить строительство высоток, паркинга и бизнес-центра, но все заявления направляли снова в акимат. 
 
Кроме того, столичные жители дошли до Народной партии. Там удалось вывести на диалог чиновника из управления архитектуры. Но отказываться от стройки в акимате не собираются. Правда, для сквера все же нашли место. 
 

На сегодняшний день одна 21-этажная башня и семиэтажный паркинг координационным советом генплана утверждены. Изменено целевое назначение на сквер. Это 21-этажная башня под сквер. Постановление подписано. Все в соответствии с утвержденным ПДП, с генеральным планом застройки. Нарушений здесь нет никаких", - сообщила руководитель отдела управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Нур-Султана Сауле Алкуатова. 

 
Многоэтажки появляются намного быстрее, чем школы, детсады и больницы. При этом дома строятся чуть ли не впритык друг к другу. 
 

Вот этот вот участок, который там полтора гектара выделили, да. У него же изменили целевое назначение. Кто-то же за этим стоит, у него есть имя, фамилия, отчество. То же самое, должен быть алгоритм выделения и как вне закона это сделать. И мы должны сразу на данного чиновника иметь возможность давления в законном поле, мгновенно. Не дожидаясь наших встреч, продолжения, в это время забиваются сваи. Мне кажется, мы должны перейти от уговоров просто к очень жесткому взаимоотношению с чиновниками, которые прекрасно все понимают", - сказала член Народной партии Казахстана Ирина Смирнова.

 
Сами жители считают, что акимат экономит на развитии инфраструктуры столицы. И просто максимально использует то, что сделано в прошлые годы.
 

Город растет, и сам Кульгинов ожидает, что к 2025 году население увеличится вдвое. Однако с развитием инженерных сетей и дорог не торопится. Люди даже заподозрили, что у главы столичной администрации архитектором работает специалист из Японии", - сообщает телеканал.

 
Ранее сообщалось, что точечная застройка в Нур-Султане стала очагом протеста горожан. 
 
Также в Алматы около 14 тысяч домов построены незаконно. 
 
Ранее депутатский запрос о проблемах точечной и уплотнительной застройки в городах Казахстана прокомментировала юрист-общественник Асель Есентугелова. 
 
Депутаты фракции Народной партии Казахстана заявили, что бесчисленные "человейники" становятся настоящим бичом казахстанских мегаполисов. 
 

В жертву многоквартирным жилым комплексам приносится инфраструктура целых районов, вместо поликлиник, школ, рекреационных зон неумолимо вопреки генпланам застройки растут многоэтажные дома", - высказались депутаты. 

 
Кроме того, в Алматы в рамках программы реновации эксперты усматривают коррупционные признаки, которые позволяют застройщикам получить лакомые земельные участки для возведения высоток. 
 
Также известные общественные деятели обсудили возрастающие угрозы для жителей сейсмоопасного региона Алматы в связи с уплотняющей застройкой города. 
 
7 июля в ходе брифинга в СЦК аким Алматы Ерболат Досаев прокомментировал вопрос точечной застройки города. 
 

Вопросы, связанные с правилами и обходом компаниями различными видами договоров. Это уже избитая практика. Cейчас Министерство индустрии готовит новые изменения и дополнения. Недавно мы докладывали о развитии жилищного строительства. Я думаю, что очередной пакет мер будет принят", - сказал аким города Ерболат Досаев.

 

Казахстанцам рекомендуют заранее запастись углем

15.07.2022, 10:40 27861
Казахстанцам рекомендуют заранее запастись углем
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 15 ИЮЛЯ - В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК обсуждены вопросы подготовки к предстоящему отопительному сезону, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На сегодняшний день министерством сформирован план потребности угля для бюджетных организаций и населения на 2022-2023 годы. Согласно плану объем потребления составляет порядка 9,5 млн тонн, из них коммунально-бытовой сектор - 2,8 млн тонн.
 

Подготовка к следующему отопительному сезону министерством начата в марте текущего года. Представителям местных исполнительных органов рекомендуется начать заготовку угля для населения с 15 июля. Министерством разработана дорожная карта. На сегодняшний день карта направлена акиматам областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента для работы", - председатель Комитета индустриального развития Ильяс Оспанов.

 
Подводя итоги совещания, глава МИИР Каирбек Ускенбаев поручил ответственным лицам держать на постоянном контроле работу по подготовке к отопительному сезону.
 

Новый поезд "Тальго" запустят из Нур-Султана в Алматы

15.07.2022, 10:01 28841
Новый поезд "Тальго" запустят из Нур-Султана в Алматы
Фото: railways.kz
НУР-СУЛТАН. 15 ИЮЛЯ - АО "Пассажирские перевозки" сообщило о назначении коммерческого пассажирского поезда № 204/203 сообщением Нур-Султан Нурлы жол - Алматы-2, сформированного из вагонов "Тальго", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Периодичность курсирования через день:
 
- со станции Нур-Султан Нурлы жол будет отправляться с 17 июля 2022 года по нечетным датам;
 
- со станции Алматы-2 будет отправляться с 18 июля 2022 года по четным датам.
 

Национальный перевозчик просит пассажиров оформлять проездные документы (билеты) онлайн через сайт BILET.RAILWAYS.KZ или через мобильное приложение "Билеты КТЖ". При отсутствии мест в вагоне рекомендуем использовать функционал "Лист ожидания" для приобретения железнодорожных билетов", - сообщили в пресс-службе АО "НК "Казакстан темір жолы".

 
По всем интересующим вопросам можно обращаться по номеру 1433.
 

В текущем году опорожнят 7 озер в горах Алматы для обеспечения селевой безопасности

15.07.2022, 08:53 23376
Фото: ДЧС Алматы
АЛМАТЫ. 15 ИЮЛЯ - В Алматы начались работы по обеспечению селевой безопасности. В текущем году опорожнят 7 озер в горах Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В окрестностях города Алматы расположены 45 моренных и ледниковых озер, из которых особо прорывоопасных 12. На текущий год запланированы превентивные работы по опорожнению на 7 озерах в бассейнах рек Аксай, Улкен и Киши Алматы", - сообщили в городском департаменте по ЧС.

 
Отмечается, что в связи с погодными условиями и низким температурным фоном в горной местности (ниже на 4 градуса) превентивные работы начались позже обычного. 
 

В настоящее время все моренные озера находятся на стадии заполнения, на большинстве озер имеется поверхностный сток, интенсивная абляция ледников не наблюдается", - проинформировали в ДЧС. 

 
Всего к превентивным работам приступит 40 человек, будут задействованы бульдозеры, планируется проведение работ по расчистке и углублению эвакуационных каналов, по которым обеспечивается пропуск воды. 
 
Для дополнительной откачки воды подготовлены 10 единиц насосов повышенной производительности на специальных понтонах. Также сброс воды будет осуществляться по 11 установленным сифонным линиям. Две сифонные линии на озерах № 6 и № 13бис включились автоматически. Дополнительно планируется подключить 2 линии на озерах № 8 и № 13бис в бассейне реки Улкен Алматы, для этого подготовлено 2900 метров полиэтиленовых труб.
 

Круглосуточный контроль за гидрометеорологической ситуацией и за состоянием моренных озер будет осуществляться посредством автоматизированного мониторинга селевой опасности (АСМ). Всего в систему входит 31 станция, которая позволяет оценить прорывоопасность моренных озер и в целом снизить уровень риска возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных селевыми явлениями. Данные с системы выведены на 2 диспетчерских пункта", - рассказали в ведомстве.

 
Кроме того, для проведения наблюдений за состоянием моренных озер выставлены дополнительно к функционирующим на постоянной основе 9 постам 10 высокогорных сезонных постов. Итого в селеопасный период будет функционировать 19 постов.
 
Для обеспечения селевой безопасности на текущий год выделено 240 летных часов ("Казавиаспас" - 120 часов, ССА - 120 часов).
 
Также, по данным ДЧС, для кардинального решения вопросов селевой безопасности в городе Алматы продолжается строительство двух селезадерживающих плотин в ущельях Аксай и Аюсай.
 
Необходимо отметить, что в 2021 году на 8 моренных озерах через сбросные каналы путем проведения их расчистки и углубления, а также сифонных труб было откачено и сброшено 4,3 млн кубометров воды. Уровень воды в озерах был понижен до 5 метров.

 

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