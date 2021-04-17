Новые правила использования беспилотных авиационных систем разработают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 16 АПРЕЛЯ - Авиационная администрация Казахстана совместно с Комитетом гражданской авиации проводят работу по внесению изменений в законодательство по использованию воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации, в том числе по вопросам беспилотных летательных аппаратов и беспилотных авиационных систем, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, поправками планируется заменить Правила эксплуатации беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве РК на Правила использования беспилотных авиационных систем в воздушном пространстве РК в целях дополнительного установления требований к проектированию и изготовлению беспилотных авиационных систем (БАС).

Будут определены типы БАС, конструкция, производство и техническое обслуживание которых подлежат сертификации, внесены требования по поддержанию летной годности беспилотных воздушных судов установленных категорий, требования к системам дистанционной идентификации в части используемого диапазона частот, составу передаваемой информации, а также категорий БПЛА, на которых данная система обязательна к установке, требований к системе управления безопасностью полетов для операторов с максимальной взлетной массой более 30 килограммов", - проинформировали в пресс-службе.

Также планируется внесение новой категории операций в категории "сертифицированные" с установлением требований как для традиционно пилотируемых воздушных судов в части сертификации оператора и лицензирования внешних пилотов в дополнение к сертификации беспилотного воздушного судна. Будут определены требования к выдаче сертификата эксплуатанта / оператора БАС (аналог сертификата эксплуатанта по весу, по выполняемым работам, или типу полетов).

Принятие поправок в закон потребует внесения изменений в Правила использования воздушного пространства Республики Казахстан, в частности по порядку разработки, согласования и установления зон ограничения полетов беспилотных воздушных судов, а также эксплуатационных условий для данных зон. Кроме того, потребуется внесение изменений в части регистрации беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой более 30 килограммов в государственном реестре БПВС и постановки на учет с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее, с изменением порядка учета и перевода на уведомительную основу без выдачи свидетельства о постановке на учет", - разъяснили в МИИР.

Отмечается, что поправки разработаны с учетом опыта передовых стран, рекомендаций ИКАО. Принятие поправок планируется до конца текущего года с последующим внесением их в нормативные правовые акты в течение трех месяцев.

Напомним, что в январе текущего года были утверждены Правила эксплуатации беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве Республики Казахстан. Эксплуатация беспилотников осуществляется после постановки на учет в уполномоченной организации в сфере гражданской авиации, за исключением БПЛА, которые подлежат учету в уполномоченном органе в сфере государственной авиации.

Учет беспилотников авиационной администрацией Казахстана ведется в соответствии с Правилами государственной регистрации гражданских воздушных судов Республики Казахстан и прав на них. Учету подлежат беспилотные летательные аппараты с максимальной взлетной массой более 1,5 килограмма, а также беспилотные летательные аппараты, выполняющие операции в категории "специфическая" с максимальной взлетной массой более 0,25 килограмма.

На сегодняшний день в Казахстане зарегистрированы 279 беспилотных летательных аппаратов.

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