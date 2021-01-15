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Правила использования беспилотников утвердили в Казахстане

14.01.2021 16174
Правила использования беспилотников утвердили в Казахстане
Нур-Султан. 14 января. Kazakhstan Today - Приказом исполняющего обязанности министра индустрии и инфраструктурного развития РК утверждены правила эксплуатации беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.
 
Эксплуатация беспилотников осуществляется после постановки на учет в уполномоченной организации в сфере гражданской авиации, за исключением БПЛА, которые подлежат учету в уполномоченном органе в сфере государственной авиации.
 
Разрешение на выполнение полетов над густонаселенными районами городов или поселков запрашивается эксплуатантом аппарата вне зависимости от высоты и места выполнения полета. В этом случае полет относится к категории операций "специфическая".
 
Разрешение на использование аппарата выдается сроком на пять лет. Получение разрешения не требуется для полетов беспилотников категории "сверхлегкие" с максимальной взлетной массой менее 250 граммов.
 
При подаче заявления на получение разрешения на выполнение полетов над густонаселенными районами городов или поселков беспилотников категории "легкие" предоставляются в уполномоченную организацию в сфере гражданской авиации следующие документы:
 
- заявление в произвольной форме, с указанием ИИН, с подтверждением ознакомления с ответственностью за небезопасную эксплуатацию БПЛА.
 
- копию удостоверения личности;
 
- копию документа об успешном завершении обучения по программе первоначальной подготовки внешнего пилота БПЛА, на основании программы согласованной в установленном порядке с уполномоченной организацией в сфере гражданской авиации.
 
Основанием для выполнения полетов над густонаселенными районами городов или поселков эксплуатантом беспилотников категорий "средние", "среднетяжелые" и "тяжелые" является действующее разрешение на выполнение авиационных работ с применением беспилотных авиационных систем (БАС).
 
Заявление с копиями необходимых документов предоставляется в уполномоченную организацию посредством электронной почты на [email protected] или через почтовое отправление в адрес уполномоченной организации.
 
Рассмотрение документов, представленных в уполномоченную организацию, проводится в течение 15 календарных дней.
 
По результатам рассмотрения представленных документов и отсутствия замечаний, на электронный или почтовый адрес заявителя высылается разрешение на выполнение полетов над густонаселенными районами городов или поселков.
 
Копия данного разрешения будет храниться в электронном хранилище уполномоченной организации до истечения срока его действия.
 
При этом заявителю отказывается в выдаче разрешения в следующих случаях:
 
- представленные документы не соответствуют перечню;
 
- возраст заявителя моложе 18 лет.
 
Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.
 

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