Новые правила перевозки пассажиров ввели для таксистов в Астане

АСТАНА. 5 ОКТЯБРЯ - Правительство внесло изменения в правила перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в столице, в том числе такси, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно новым правилам таксисты обязаны:

осуществлять перевозки на технически исправных автомобилях;

осуществлять деятельность в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя;

заключать договор страхования гражданской правовой ответственности перевозчиков перед пассажирами;

проходить предрейсовые и послерейсовые медосмотры;

соблюдать режим труда и отдыха;

носить форменную одежду установленного образца.

Кроме того, водители такси должны проходить профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в профессиональных учебно-образовательных центрах пассажирского транспорта.

Им полагается знать город и расположение улиц, правила дорожного движения, приемы оказания первой медицинской помощи пострадавшим, порядок эвакуации пассажиров при ДТП и т.д.

Автомобили-такси будут оборудовать "шашечным поясом" по периметру кузова и опознавательным колпаком, расположенным на крыше и хорошо различимым на расстоянии до 500 метров, логотипом перевозчика на передних дверях, номерами обслуживающей диспетчерской службы на задних дверях и индивидуальным регистрационным номером автомобиля-такси в задних боковых сторонах кузова.

При необходимости автомобили-такси будут оснащены таксометрами, а также средствами радиофицированной или сотовой связи с диспетчерской службой.

В салоне такси должны быть:

фотография водителя с указанием его фамилии, имени, отчества, а также официального наименования перевозчика;

тариф на перевозку, а также специальные тарифы, применяемые в определенных случаях (за каждое место багажа, каждое животное и т.д.);

номера телефонов органа транспорта столицы, диспетчерской службы (при наличии) и единой дежурно-диспетчерской службы "112";

карта города.

При предварительном заказе водитель обеспечивает подачу автомобиля-такси ко времени, указанному в заказе, при этом его простой в ожидании пассажира не может превышать 10 минут. По истечении этого времени водитель покидает место заказа, поставив в известность об этом пассажира или диспетчерскую службу, передавшую ему заказ.

В правилах также указано, что водители такси обязаны обеспечивать безопасность перевозки и высокую культуру обслуживания пассажиров, включать музыку только с согласия пассажира и т.д.

С полным текстом приказа можно ознакомиться здесь

Приказ вводится в действие с 15 октября 2022 года.