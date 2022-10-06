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Новые правила перевозки пассажиров ввели для таксистов в Астане

05.10.2022, 16:30 11171
Новые правила перевозки пассажиров ввели для таксистов в Астане
АСТАНА. 5 ОКТЯБРЯ - Правительство внесло изменения в правила перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в столице, в том числе такси, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно новым правилам таксисты обязаны:
 
  • осуществлять перевозки на технически исправных автомобилях;
  • осуществлять деятельность в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя;
  • заключать договор страхования гражданской правовой ответственности перевозчиков перед пассажирами;
  • проходить предрейсовые и послерейсовые медосмотры;
  • соблюдать режим труда и отдыха;
  • носить форменную одежду установленного образца.
 
Кроме того, водители такси должны проходить профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в профессиональных учебно-образовательных центрах пассажирского транспорта.
 
Им полагается знать город и расположение улиц, правила дорожного движения, приемы оказания первой медицинской помощи пострадавшим, порядок эвакуации пассажиров при ДТП и т.д.
 
Автомобили-такси будут оборудовать "шашечным поясом" по периметру кузова и опознавательным колпаком, расположенным на крыше и хорошо различимым на расстоянии до 500 метров, логотипом перевозчика на передних дверях, номерами обслуживающей диспетчерской службы на задних дверях и индивидуальным регистрационным номером автомобиля-такси в задних боковых сторонах кузова.
 
При необходимости автомобили-такси будут оснащены таксометрами, а также средствами радиофицированной или сотовой связи с диспетчерской службой.
 
В салоне такси должны быть:
 
  • фотография водителя с указанием его фамилии, имени, отчества, а также официального наименования перевозчика;
  • тариф на перевозку, а также специальные тарифы, применяемые в определенных случаях (за каждое место багажа, каждое животное и т.д.);
  • номера телефонов органа транспорта столицы, диспетчерской службы (при наличии) и единой дежурно-диспетчерской службы "112";
  • карта города.
 
При предварительном заказе водитель обеспечивает подачу автомобиля-такси ко времени, указанному в заказе, при этом его простой в ожидании пассажира не может превышать 10 минут. По истечении этого времени водитель покидает место заказа, поставив в известность об этом пассажира или диспетчерскую службу, передавшую ему заказ.
 
В правилах также указано, что водители такси обязаны обеспечивать безопасность перевозки и высокую культуру обслуживания пассажиров, включать музыку только с согласия пассажира и т.д.
 
С полным текстом приказа можно ознакомиться здесь.
 
Приказ вводится в действие с 15 октября 2022 года.
 

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Штормовое предупреждение объявили в четырех областях

05.10.2022, 21:24 4971
Штормовое предупреждение объявили в четырех областях
АСТАНА. 5 ОКТЯБРЯ - Непогода ждет жителей Западно-Казахстанской, Туркестанской, Актюбинской и Кызылординской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 6 октября Западно-Казахстанской области ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
 
6 октября на севере, западе Туркестанской области ожидается пыльная буря. На севере, западе, в горных районах области ветер восточный 15-20 метров в секунду, на горных перевалах порывы 23 метра в секунду. Ночью на севере области на поверхности почвы сохраняются заморозки 2 градуса.
 
6 октября днем на севере Актюбинской области ожидается ветер юго-восточный, восточный, порывы 18 метров в секунду.
 
Днем 6 октября в центре Кызылординской области ожидаются пыльная буря, ветер восточный 15-20 метров в секунду.
 

В Алматы монополисты снизят тарифы

05.10.2022, 18:51 8386
В Алматы монополисты снизят тарифы
АЛМАТЫ. 5 ОКТЯБРЯ - Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по городу Алматы по состоянию на 1 октября 2022 года в целях возврата средств потребителям 15 субъектам естественных монополий по 16 регулируемым услугам утверждены временные компенсирующие тарифы на общую сумму 446,90 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным КРЕМ, временные компенсирующие тарифы утверждены: в сфере водоснабжения - 1 (ГКП на ПХВ "Алматы су"), в сфере теплоснабжения - 4 (ТОО "Тулпар", ТОО "Alpha Management Company", РГУ "Алматинская районная эксплуатационная часть", ТОО "Компания "РЕАЛ-Сервис"), в сфере транспортировки газа - 5 (ТОО "АЗИЯГАЗ ЧУНДЖА" по магистральным газопроводам, ТОО "АЗИЯГАЗ ЧУНДЖА" по газораспределительным системам для потребителей Республики Казахстан, ТОО "Газопровод Бейнеу - Шымкент", ТОО "Строй Сервис Холдинг", Алматинский производственный филиал АО "КазТрансГаз Аймак"), в сфере подъездных путей - 4 (ТОО "СМП 12", ТОО "ППЖТ-2", ТОО "Damu Management Company", ИП "Сидоренко"), в сфере передачи электроэнергии - 2 (ТОО "Демократическое жилье", АО "Алатау Жарық Компаниясы").
 
Сообщается, что ДКРЕМ по Алматы снизил тарифы ГКП на ПХВ "Алматы су" на воду для населения. Тариф на воду с 1 октября 2022 года для потребителей предприятия составит 42,67 тенге/м3 без НДС вместо 42,86 тенге/м3 без НДС, где снижение составило 0,45%. Тариф будет действовать в период с 1 октября 2022 года по 1 октября 2023 года.
 

Основная причина неисполнения инвестиционных программ и тарифных смет - неисполнение поставщиками обязательств по договорам", - отметили в комитете.

 
Также, по данным КРЕМ, на текущий момент продолжается работа в части возврата сумм по выявленным необоснованно полученным доходам.
 

В Казахстане на учениях ОДКБ сводное подразделение локализовало очаг инфекционного заражения

05.10.2022, 18:31 9121
АСТАНА. 5 ОКТЯБРЯ - В Казахстане в ходе учения Коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности "Взаимодействие-2022" сводное подразделение РХБЗ и медицинского обеспечения выполнило задачи по ликвидации вспышки особо опасной инфекции, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным Министерства обороны РК, к мероприятиям учения были привлечены сотрудники местных органов санитарно-эпидемиологического благополучия населения и специалисты Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Министерства здравоохранения Казахстана.
 

По замыслу учения в ходе совместной операции Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ в одном из подразделений был выявлен больной с симптоматикой бубонной чумы. Зараженный в кратчайшие сроки был госпитализирован, проведены необходимые биологические исследования, а в районе был введен специальный карантинный режим", - сообщили в ведомстве.

 
Также силами и средствами РХБЗ была проведена биологическая разведка местности, санитарная обработка объектов военного лагеря, прилегающей территории, подъездных дорог, личного состава и военной техники.
 
Подразделение военной полиции было задействовано в обеспечении карантинных мероприятий: организации пропускного режима и оцеплении территории.
 
Отмечается, что сводное подразделение радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения на учениях ОДКБ сформировано впервые. Подразделение оснащено техникой для проведения биологической разведки местности, анализа биологических проб, санитарной обработки личного состава, военной техники и дезинфекции помещений.
 

В большинстве областей Казахстана ожидается погода без осадков

05.10.2022, 08:26 18871
В большинстве областей Казахстана ожидается погода без осадков
АСТАНА. 5 ОКТЯБРЯ - Погоду на большей территории Казахстана будет определять северный антициклон, в связи с чем ожидается погода без осадков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Лишь на западе, юго-востоке страны под влиянием атмосферных фронтальных разделов пройдет дождь, в горных районах юго-востока - осадки (дождь, мокрый снег). Местами по республике ожидается усиление ветра, на юге, юго-западе с пыльной бурей, ночью на востоке, в горных районах юго-востока - туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В горных районах Жамбылской области, на севере, востоке, в центре Актюбинской области сохраняются заморозки 2 градуса.
 
На севере Туркестанской области на поверхности почвы сохраняются заморозки 2 градуса.

Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявили в шести областях.
 

Штормовое предупреждение объявили в шести областях

04.10.2022, 21:21 26456
Штормовое предупреждение объявили в шести областях
АСТАНА. 4 ОКТЯБРЯ - Непогода ждет жителей Шымкента, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской и Туркестанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", днем 5 октября в центре Кызылординской области ожидаются пыльная буря, ветер северо-восточный, восточный 15-20 метров в секунду.
 
Днем 5 октября на северо-востоке, юге, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, днем на северо-востоке, юге, в центре области 15-20 метров в секунду.
 
5 октября на востоке и в центре Атырауской области ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
5 октября в Западно-Казахстанской области ветер юго-восточный, днем на юго-западе области порывы 15-20 метров в секунду.
 
5 октября ночью на севере, востоке, в центре Актюбинской области сохраняются заморозки 2 градуса.
 
5 октября днем на севере, западе Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ночью в горных районах, днем на севере, западе, в горных и предгорных районах области ветер восточный 15-20 метров в секунду, на горных перевалах порывы 25 метров в секунду. Ночью на севере области на поверхности почвы сохраняется заморозки 2 градуса.
 
В Шымкенте днем 5 октября ветер восточный 15-20 метров в секунду.
 

Пассажиров застрявшего междугороднего автобуса спасли полицейские СКО

04.10.2022, 18:35 30331
Пассажиров застрявшего междугороднего автобуса спасли полицейские СКО
Фото: Polisia.kz
КОКШЕТАУ. 4 ОКТЯБРЯ - Полицейские Северо-Казахстанской области спасли замерзающих пассажиров междугороднего автобуса Кокшетау - Омск, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Автобус сломался на 141-м километре автодороги Кокшетау - Омск близ поселка Акжаркын. Устранить неисправность водителям не удалось. Салон быстро остывал. К счастью, стоящий на обочине транспорт был обнаружен сотрудниками БПП Дарханом Амиржановым и Ильясом Кайыргелды. Они стали рассаживать пассажиров по попутным машинам", - сообщает Polisia.kz.

 
Забота полицейских глубоко тронула людей. Одна из них, Анастасия Столярова, вместе с матерью и водителем записала видео с благодарностью, а позже направила на адрес ДП СКО письмо.
 

На улице было холодно, ветрено, шел снег, в автобусе тоже быстро похолодало, и пассажиры по очереди грелись в патрульной машине. За мной и мамой из Омска выехал папа на личном автомобиле. Когда всех пассажиров удалось отправить дальше, мы с мамой остались вдвоем. Тогда сотрудники полиции повезли нас на встречу к папе, ближе к границе и дому. Благодаря им мы чувствовали уверенность в том, что все будет хорошо", - написала девушка.

 
Рядом с автобусом остался экипаж ночной смены. Полицейские удостоверились, что водители дождались вызванной помощи, и продолжили патрулирование трассы.
 
 

Цены на аренду жилья в Казахстане выросли более чем на 47%

04.10.2022, 18:13 31351
Фото: Бюро нацстатистики РК
АСТАНА. 4 ОКТЯБРЯ - Цены предложений на аренду благоустроенного жилья в сентябре в годовом выражении выросли на 47,2%, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Средняя цена арендной платы за квадратный метр жилья в сентябре составила 4612 тенге, месяцем ранее квадратный метр аренды стоил 4029 тенге", - сообщает Бюро нацстатистики.

 
Наиболее высокие цены зарегистрированы в Алматы - 5611 тенге за квадратный метр. Также высокие цены наблюдаются в Астане и Актау: 4485 тенге и 3253 тенге соответственно. Наименьшая цена арендного жилья зарегистрирована в Кызылорде (1797 тенге за квадратный метр), Таразе (1809 тенге) и Жезказгане (1845 тенге).
 

За месяц цены на аренду благоустроенного жилья значительно подорожали в городе Костанае, сразу на 42,6 %, на втором месте по ускорению цен оказался Петропавловск - 27%. Тройку замыкает город Караганда, там цены за аренду жилья в сентябре по сравнению с августом выросли на 21%", - сообщает ведомство.

 
Незначительные изменения цен аренды жилья наблюдались в Туркестане - на 0,6%, Талдыкоргане - на 3,5%, Шымкенте - на 3,9% и Кызылорде - на 4,3%.
 
В бюро напомнили, что годовая инфляция в сентябре составила 17,7%, в структуре индекса потребительских цен платные услуги за год подорожали на 12,3%.
 
Ранее министр труда и социальной защиты Казахстана Тамара Дуйсенова заявила, что арендный рынок в Казахстане до конца не отрегулирован и большая его часть находится "в тени".
 

В каких случаях россиян могут выдворить из Казахстана, рассказали в МВД

04.10.2022, 13:46 34066
В каких случаях россиян могут выдворить из Казахстана, рассказали в МВД
Фото: telegram/МИИР РК
АСТАНА. 4 ОКТЯБРЯ - Министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов рассказал, что может послужить основанием для выдворения россиян из Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По его словам, для экстрадиции и выдачи есть порядок, регламентированный законодательством, информирует телеканал КТК.
 

Первое основание - это то, что в запрашивающем государстве на него возбуждено уголовное дело, которое по нашему законодательству тоже признается уголовно наказуемым деянием. Кроме того, сама процедура это не просто так, значит, возбудили; она должна быть санкционирована соответствующими компетентными органами РФ", - сообщил глава МВД РК.

 
Кроме того, отметил он, запрос о выдаче направляется генеральным прокурором РФ генеральному прокурору Казахстана.
 

После поступления есть сама процедура рассмотрения: действительно ли он совершил уголовно наказуемое деяние, действительно ли это деяние признается нашим законодательством уголовным преступлением. Есть определенные международные обязательства, в которых мы отказываем при выдаче иностранного гражданина, который имеет статус беженца и другие правовые основания", - добавил Марат Ахметжанов.

 
Ранее Министерство обороны России заявило, что не будет требовать принудительной выдачи уехавших россиян.
 

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