Новые сервисы для получения ИИН иностранными гражданами появились в Казахстане

АСТАНА. 30 СЕНТЯБРЯ - Госкорпорация "Правительство для граждан" осуществила возможность онлайн-бронирования очереди в ЦОН для иностранных граждан. Теперь иностранцы могут запланировать поход в ЦОН и получить результат услуги по формированию ИИН посредством SMS, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Было принято решение о реализации сервиса онлайн-бронирования посещения ЦОНа через Telegram-бот EgovKzBot2.0. Для того чтобы забронировать очередь, пользователю необходимо выбрать в меню "Бронирование очереди в ЦОН для иностранцев". После необходимо ввести номер паспорта, выбрать город, ЦОН, а также дату посещения и время. При успешном бронировании иностранному гражданину нужно будет подойти в ЦОН за 15 минут до указанного времени, показать свой паспорт на ресепшн и получить талон очереди", - сообщили в госкорпорации.
За получением ИИН иностранным гражданам нет необходимости второй раз возвращаться в ЦОН. Готовый документ будет отправлен на казахстанский номер телефона, указанный в заявлении. Приобрести его можно при наличии паспорта.
Ранее иностранцам приходилось посещать ЦОН дважды при получении ИИН - для подачи заявления и для получения результата. Чтобы снизить скопление клиентов в ЦОНах, нами было принято решение о запуске нового сервиса, благодаря которому иностранные граждане смогут скачать готовый документ по ссылке в SMS от службы 1414 и предъявить по месту требования", - отметил председатель правления госкорпорации Суйениш Абдильдин.
В ведомстве отметили, что в случае отсутствия казахстанского номера телефона гражданам из других стран необходимо будет прийти в ЦОН для получения ИИН.
Там также напомнили, что сотрудники ЦОНов принимают иностранцев с 09.00 до 20.00 в будние дни.
Напомним, вчера министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин сообщил, что в РК упрощена процедура получения ИНН.
Также в связи с наплывом иностранных граждан в нескольких городах появились ЦОНы для работы только с иностранцами.