Выдача ИИН упрощена в Казахстане - Мусин

АСТАНА. 29 СЕНТЯБРЯ - Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) теперь не нужно получать в ЦОНе. Его будут присылать на телефонный номер в виде СММ-уведомления от службы 1414, сообщил сегодня на своей странице в Instagram министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, передает KAZAKHSTAN TODAY.
До сегодняшнего дня процесс выглядел так: люди приходят в ЦОН, предъявляют документы, их данные вносятся в базу, они уходят, а на следующий день вновь идут в ЦОН за получением ИИН. Это отнимает время как их, так и операторов ЦОНа. К тому же по этой причине возникает столпотворение в здании. Мы решили вопрос так, что теперь людям, подавшим запрос на получение ИИН, не нужно приходить во второй раз, ИИН будет высылаться людям на телефонный номер в виде СММ-уведомления от службы 1414. Это касается клиентов всех ЦОНов, которые стоят в очередях за получением готовых ИИН. Таким образом, проблема с большим скоплением людей частично решена", - написал Мусин.
Он добавил, что ИИН будет присваиваться в базе данных при вводе номера, информация о человеке будет подтягиваться автоматически.
По словам министра, упрощение процедуры и подключение дополнительных ЦОНов необходимо для того, чтобы снять нагрузку с основных центров в связи с наплывом граждан, прибывших из Российской Федерации.