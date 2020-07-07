Новые социальные объекты строят в Карагандинской области

Караганда. 6 июля. Kazakhstan Today - В Карагандинской области развивается социальная инфраструктура. В городах и селах строятся новые объекты образования, здравоохранения, культуры и спорта. В регионе также решается задача по обеспечению жителей доступным жильем. Масштабы жилищного строительства выросли в разы, передает Kazakhstan Today.

Активными темпами застраивается Караганда. Сотни семей получат кредитное жилье в Новом центре. Большая стройка идет в Жезказгане и Сатпаеве. Квартирами будут обеспечены семьи из социально защищаемых категорий. В Каркаралинске строятся четыре 18-квартирных дома. В поселке Атасу появится семь новых домов. Жилищным строительством охвачены другие районы и города области.

В регионе также приводят в порядок автодороги. Трассы ремонтируют и строят новые. Ко Дню столицы завершена реконструкция дороги Темиртау - Караганда и Северного и Восточного обходов города Караганды. Ведутся работы на автодорогах Караганда - Балхаш и Балхаш - Бурылбайтал.

В преддверии праздника три новые поликлиники открылись в Темиртау и Караганде. В городе металлургов медицинское учреждение построили по поручению Елбасы.

В областном центре жителям спальных районов обеспечили услуги в шаговой доступности. Развитие инфраструктуры здравоохранения продолжается. В Караганде будет открыт детский реабилитационный центр. Строятся новые врачебные амбулатории для сельчан.

Новые школы будут сданы в Караганде и Жезказгане. В Сатпаеве откроются детский сад на 320 мест и Дворец школьников. Просторный и современный Дворец детей и юношества строится в Караганде по поручению Елбасы. Открытие долгожданного объекта, оснащенного по последнему слову техники, состоится в этом году.

В Темиртау завершается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса - этот объект возводился также в рамках поручений Елбасы. В поселке Атасу Жанааркинского района появится бассейн, в селе Карсакпай Улытауского района и в Каркаралинске откроются спортивные комплексы. В Улытау для развития туризма введут в строй Визит-центр и этноаул. В Жезказгане новой достопримечательностью станет историко-культурный комплекс Жошы-хана.

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