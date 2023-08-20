Новые температурные рекорды зафиксировали синоптики в Казахстане в июле

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 10 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В целом июль выдался жарким практически на всей территории Казахстана. Пик жары пришелся на западные регионы в конце первой декады, на северные - в начале второй декады, на восточные, юго-восточные - в середине месяца. В этот период были зафиксированы температурные рекорды. Об этом сообщили синоптики Казгидромета.





8 июля на метеостанции Атырау самая высокая температура воздуха составила +42°С, последний раз максимум для этого дня наблюдался в 2011 году и составлял +41,9°С, 10 июля на метеостанции Уральска максимальная температура воздуха повысилась до +42°С, максимум для этого дня наблюдался в 2015 году (+26,6°С), 11 июля на метеостанции Актобе максимальная температура воздуха составила +42,3°С перекрыв предыдущий рекорд 2008 года (+41°С).





На метеостанции Костаная три дня подряд, 10-12 июля, наблюдались рекордные показатели, однако пик жары был зафиксирован 11 июля - (+40,5°С), перекрыв предыдущий рекорд 2020 года (+37°С), на метеостанции Петропавловска четыре дня подряд, 10-13 июля, были зафиксированы температурные рекорды, однако самая высокая температура воздуха наблюдалась 12 июля и составила +40°С, такая высокая температура воздуха для этого дня еще не наблюдалась за всю историю метеонаблюдений, последний раз в этот день максимальная температура воздуха была в 1993 году (+30,6°), на метеостанции Павлодара 12 июля днем воздух прогрелся до +38,5°С, перекрыв рекорд 1981 года, тогда в этот же день максимальная температура воздуха была +35,0°С, на метеостанции Кокшетау также 12 июля максимальная температура воздуха составила +39,2°С, став абсолютным максимумом для этого дня за всю историю метеонаблюдений, последний раз самая высокая температура воздуха была в 2013 году (+30,5°С).





На метеостанции Жезказгана три дня подряд, 11-13 июля, наблюдался высокий фон температуры воздуха, пик жары был зафиксирован 13 июля +44°С, став рекордом для этого дня, последний раз самая высокая температура воздуха наблюдалась в 2015 году (+39,5°С).





На метеостанции Тараза 13 июля максимальная температура воздуха была +42,1°С, что стало рекордом для этого дня, последний раз в этот же день самая высокая температура воздуха была зафиксирована в 2016 году (+38,1°С).





На метеостанции Усть-Каменогорска 14 июля максимальная температура воздуха составила +39,9°С, перекрыв предыдущий рекорд в 2013 году (+34,2°С), на метеостанции Риддера в этот же день самая высокая температура воздуха составила +36,5°С, перекрыв рекорд 2015 года (+30,9°С).





В Астане два дня подряд, 12-13 июля, был зафиксирован высокий фон температуры воздуха, пик жары пришелся на 12 июля (+38,1°С) и был перекрыт абсолютный максимум этого дня, последний раз пиковая температура воздуха для этого дня была зафиксирована в 2013 году (+32,7°C).





Осадков на большей территории Казахстана в течение месяца выпало меньше нормы. Однако в западных регионах с обострением фронтальных разделов прошел сильный дождь - 16 июля на метеостанции Уральска за сутки выпало больше двухмесячной нормы осадков - 104 мм при норме за месяц 43 мм, на метеостанции Каменка за сутки выпало 133 мм осадков при норме за месяц 26 мм.





Кроме этого, часто в течение месяца на большей территории Казахстана отмечалась пожарная опасность 5-го класса.





На АМС Достык (область Жетісу) часто во второй декаде и в конце месяца усиливался ветер с порывами 31-38 метров в секунду, на метеостанции Темиртау (Карагандинская область) 21 июля также ветер усиливался с порывами до 32 метров в секунду.



