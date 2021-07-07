Новый челлендж ко Дню столицы запустили в Акмолинской области

НУР-СУЛТАН. 6 ИЮЛЯ - В Акмолинской области запустили челлендж по исполнению песни о столице, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Известную песню "Первое утро столицы" единовременно исполнили ведущие вокалисты Акмолинской областной филармонии имени Укили Ыбырая, артисты художественной самодеятельности районов и городов, трудовые коллективы Акмолинского отделения железных дорог, отделения "Forte Bank", центра обслуживания населения, департамента государственных доходов, дома моды "Акай", ТОО "Гормолзавод" и другие учреждения", - отметили в областном управлении внутренней политики.

Поздравляем всех казахстанцев с этим замечательным праздником. Пусть наша столица процветает, а жизнь каждой семьи будет наполнена радостью, благополучием и уверенностью в завтрашнем дне", - поделились организаторы.

Всего в регионе в канун дня рождения столицы проведено порядка 1000 мероприятий. Среди них - открытие социальных объектов, различные акции, конкурсы, выставки, викторины и челленджи в онлайн-формате.

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