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Нур-Султан примет чемпионат Азии по триатлону в 2022 году

26.12.2021, 12:37 40096
Нур-Султан примет чемпионат Азии по триатлону в 2022 году
Фото: olympic.kz
НУР-СУЛТАН. 26 ДЕКАБРЯ - Казахстанская федерация триатлона объявила о том, что Нур-Султан станет местом проведения чемпионата Азии-2022, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Мы получили подтверждение от World Triathlon и Asia Triathlon о том, что 23-24 июля 2022 года в Нур-Султане состоится чемпионат Азии по триатлону среди атлетов категорий U23 и Junior", - говорится в сообщении Olympic.kz.

 
Столица Казахстана будет впервые принимать участников континентального чемпионата в этих категориях. Уже утвержден сам старт и ответственные технические делегаты.
 
Это международное соревнование планировалось и в 2021 году, но его отменили из-за нестабильной эпидемиологической ситуации и ограничений на выезды в некоторых странах.
 

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В Атырау краснокнижного пеликана спасли от замерзания

27.12.2021, 14:23 5766
Фото: instagram/atyrau_tjd
АТЫРАУ. 27 ДЕКАБРЯ - В Атырау спасатели под объездным мостом на замерзшем водоеме обнаружили пеликана с поврежденным крылом, передает KAZAKHSTAN TODAY. 

Крыло у него, предположительно, сломано, улететь он не мог, убежать тоже было невозможно - лед скользкий. Вот мы его и поймали. Пришлось опасаться клюва", - рассказал главный спасатель Есболат Каюпов, сообщает ATPress


Птицу передали в Атырауское учреждение по охране леса и животного мира. Там пеликану пообещали создать все условия для того, чтобы пережить зиму. 

Весной, когда растает снег и вскроется река, пеликана, занесенного в Красную книгу, отпустят на волю.

 

Центр ядерной медицины для диагностики онкологических заболеваний открылся в Алматы

27.12.2021, 13:46 8491
Центр ядерной медицины для диагностики онкологических заболеваний открылся в Алматы
АЛМАТЫ. 27 ДЕКАБРЯ - В Алматы при содействии компании "МедИнвестГрупп Казахстан" открылся Центр ядерной медицины для диагностики онкологических заболеваний. Центр посетил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Центр ядерной медицины оснащен самым современным оборудованием для раннего выявления онкологических патологий. Высокотехнологичный ПЭТ сканер Biograph Horizon (Siemens) сочетает возможности позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии. Исследования позволяют оценить структуру и функциональные особенности опухоли на молекулярном уровне. Данный метод дает возможность обнаружить малейшие очаги и получить трехмерное изображение организма человека с точными данными о локализации и границах новообразований", -сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

 
Это первый в стране инновационный медицинский центр, деятельность которого направлена на диагностику онкологических заболеваний. Исследования в центре проводятся бесплатно и доступны всем казахстанцам в рамках гарантированного объема медицинской помощи.
 

Инновационные исследования позволяют получить точную информацию о состоянии пациента. Это важно и на стадии уточнения заболевания и на этапе лечения. Медицинские центры, оснащенные самой современной аппаратурой, очень важны для сохранения здоровья и увеличения продолжительности жизни граждан Казахстана", - сказал Ералы Тугжанов.

 
Вице-премьер отметил, что ПЭТ/КТ-диагностика - это один из важнейших инструментов для борьбы с онкологическими заболеваниями.
 
В ведомстве отметили, что аппаратура, закупленная компанией "МедИнвестГрупп Казахстан", и используемая в Центре ядерной медицины Алматы может позволить врачам принимать до 7 000 пациентов в год. Это поможет казахстанцам, нуждающимся в лечении и диагностике, существенно сократить срок ожидания сложной процедуры исследований. Подобные центры инвестиционная компания MIG Qazaqstan в ближайшем будущем откроет в городах Уральск, Шымкент и Караганда в рамках государственно-частного партнерства.
 
 

Глава Счетного комитета предлагает ввести "черный список" чиновников, допустивших нарушения в освоении бюджетных средств

27.12.2021, 10:46 14241
Глава Счетного комитета предлагает ввести "черный список" чиновников, допустивших нарушения в освоении бюджетных средств
Фото: Pexels
НУР-СУЛТАН. 27 ДЕКАБРЯ - Глава Счетного комитета Наталья Годунова в интервью телеканалу "Хабар 24" рассказала о методах борьбы с некачественным освоением бюджетных средств, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Наталья Годунова в интервью рассказала, что были случаи, когда руководителям, допустившим нарушения, давали уйти по собственному желанию. А потом они шли на повышение, в том числе на должность замакима области. 
 

Мы протестуем. Информируем акима области, премьер-министра. И я думаю, такая практика есть во многих странах. Если финансисты допускают грубые нарушения, им нельзя давать уходить по собственному желанию. Должен быть "черный список", - считает глава Счетного комитета.

 

Нельзя, чтобы наказывали стрелочников. Когда приходит информация из регионов или министерства, что наказан ведущий Управления ЖКХ, который три месяца как принят на работу - он стрелочник. А руководитель, который отвечает за финансы, и является распорядителем бюджета", - сказала Годунова.



 

Карагандинские госслужащие привлечены к ответственности за ведение бизнеса

27.12.2021, 10:19 16151
КАРАГАНДА. 27 ДЕКАБРЯ - В Карагандинской области Антикоррупционной службой установлены должностные лица, которые вопреки законодательному запрету занимались предпринимательской деятельностью, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации Антикоррупционной службы, заместитель руководителя регионального проектного офиса "Рухани жаңғыру" занимался предпринимательской деятельностью. Являясь лицом, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, тем самым он нарушил принятые антикоррупционные ограничения. 
 

Зарегистрированное на его имя ИП поставляло Темиртаускому дворцу культуры услугу по проведению фестиваля "Жауыртаудағы кездесу" в рамках программы "Рухани жаңғыру" на сумму 3,9 млн тенге", - рассказали в ведомстве.

 
Аналогичный факт установлен в отношении главного специалиста Управления санитарно-эпидемиологического контроля района имени Казыбек би Караганды.
 
Его ИП занималось поставкой непродовольственных товаров широкого потребления государственным органам и организациям.
 

Указанные лица постановлением специализированного межрайонного административного суда Караганды признаны виновными по статье 154 КоАП и на каждого наложен штраф в размере 408 380 тенге", - принформировали в пресс-службе. 

 
В целом Антикоррупционной службой с начала года возбуждено 109 дел об административных правонарушениях, наложены штрафы в размере 31,2 млн тенге. К административной ответственности привлечены 100 физических и два юридических лица.
 

В урочище Кокжайляу спасли девушку, получившую травму

27.12.2021, 09:42 19431
АЛМАТЫ. 27 ДЕКАБРЯ - Сотрудники Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС РК спасли девушку, подвернувшую ногу в урочище Кокжайляу, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
26 декабря в 15.15 в оперативную дежурную часть Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС РК поступило сообщение о том, что с Кокжайляу необходимо транспортировать девушку, которая при спуске подвернула ногу. Оперативная группа РОСО - семь человек личного состава, в том числе кинологический расчет, незамедлительно выехала на место происшествия. Девушку транспортировали вниз при помощи мягких носилок и веревок и передали сотрудникам ЦМК. 
 

Оказалось, девушка 2000 года рождения пошла с группой туристов в горы по туристическому маршруту и на обратном пути на крутом ледяном спуске подвернула ногу. С ней до приезда спасателей находилась подруга", - уточнили в ведомстве.

 
Спасатели РОСО напоминают о мерах безопасности в горах. Помните, температура в горах каждые 100 метров снижается на 0,5 градуса, а иногда на целый градус. Надевайте теплую непромокаемую одежду и правильную горную обувь. Берите с собой горячие напитки. Старайтесь как можно больше узнать о своем предполагаемом маршруте. Обязательно сообщайте своим близким, куда направляетесь и предполагаемом времени возвращения. Не ходите в горы по одному.
 

В Павлодаре цирковых животных держали во дворе частного дома, владельцам грозит штраф

27.12.2021, 09:11 20106
В Павлодаре цирковых животных держали во дворе частного дома, владельцам грозит штраф
Фото: instagram pavlodar_inspektsiya
ПАВЛОДАР. 27 ДЕКАБРЯ - В Павлодаре владельцев цирковых животных, которых держали во дворе частного дома, оштрафуют, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в Павлодарской областной инспекции лесного хозяйства и животного мира, 26 декабря специалисты выехали в микрорайон Лесозавод города Павлодара. Там в автомашинах находились цирковые животные: львица, бурый медведь, макака, императорский тигровый удав, а также несколько попугаев Ара и дрессированные собаки. 
 

Все животные прибыли из Российской Федерации, они принадлежат двум женщинам - гражданкам РФ и используются в цирковых представлениях. В настоящее время до весны решили разместиться в Павлодаре для временной передержки животных. В ходе выезда проверены условия содержания и наличие правоустанавливающих документов на владение животными. На всех питомцев представлены ветеринарные паспорта, но в ходе проверки ветслужбой Павлодара выявлены нарушения, за которые владельцы будут привлечены к административной ответственности", - проинформировали в инспекции лесного хозяйства и животного мира. 

 
Также установлено, что львица и медведица содержатся в клетках, что не соответствует требуемым законодательством нормативам содержания каждого вида животного в вольере площадью 30 квадратных метров и высотой 3 метра. 
 

В ходе беседы с владельцам рекомендовано держать животных на временной передержке на территории зарегистрированных зоопарков и цирков, где для них имеются все необходимые условия", - заключили в ведомстве.



 

В Алматы в уборке снега задействовано более 500 единиц техники

27.12.2021, 08:48 23011
В Алматы в уборке снега задействовано более 500 единиц техники
Фото: УВП города Алматы
АЛМАТЫ. 27 ДЕКАБРЯ - В Алматы в уборке снега задействовано более 500 единиц техники, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

27 декабря в 2.00 в нижних районах города Алматы началось выпадение мокрого снега. По состоянию на 7.00 выпало до 5 сантиметров", - сообщили в управлении жилищной политики города Алматы.

 
В целях предупреждения гололедных явлений с начала снегопада производится посыпка дорог противогололедными материалами, использовано 1300 тонн.
 
Организованы работы по очистке тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, мест общего пользования.
 
Выход техники составляет 501 единицу, в том числе 195 пескоразбрасывателей, задействованы 338 дорожных рабочих. С утра запланирован выход 526 единиц спецтехники, 174 пескоразбрасывателей и 1340 дорожных рабочих.
 
В районных акиматах и акимате города организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ по уборке снега.
 
По прогнозу Казгидромета, выпадение смешанных осадков завершится после обеда. 
 
Температура воздуха сегодня днем 0, -2 градуса с дальнейшим понижением во второй половине дня.
 
ДЧС города Алматы призывает автовладельцев и пешеходов быть предельно осторожными и внимательными на дорогах в условиях гололедицы.
 
В ведомстве рекомендуют не ставить машины под деревьями, линиями электропередач и другими нависающими конструкциями.

 

В большинстве регионов Казахстана ожидается снег

27.12.2021, 08:17 24221
В большинстве регионов Казахстана ожидается снег

НУР-СУЛТАН. 27 ДЕКАБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 27 декабря 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

"С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части РК ожидается снег, на западе осадки, на севере, западе, востоке и в горных районах юго-востока ожидаются усиление ветра с низовой метелью, туман; на западе, юге и юго-востоке страны гололед", - сообщает РГП "Казгидромет".

На северо-западе и востоке Костанайской области ожидаются низовая метель, туман, ночью на северо-западе области усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем 15-20, на востоке 23-28 метров в секунду.

В Актюбинской области ожидается усиление ветра ночью до 15-20, на северо-востоке области 25 метров в секунду, днем на северо-востоке и востоке 15-20 метров в секунду, на северо-востоке с низовой метелью.

Днем на западе, севере Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель, ночью на западе, днем на большей части области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем порывы 23-28 метров в секунду.

На западе, в центре Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель, на востоке и в центре усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью порывы 23 метра в секунду.

В Карагандинской области ночью на востоке области ожидаются низовая метель, гололед, в центре туман.

На севере и в горных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед; ночью и утром на востоке и в горных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На северо-востоке, юго-востоке Западно-Казахстанской области ожидаются низовая метель, ночью усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем на северо-западе Акмолинской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду с низовой метелью.

В Алматинской области ночью и утром на юге и севере ожидаются туман, гололед, в районе Алакольских озер усиление ветра до 18-23 метров в секунду.

На севере, востоке, в центре Атырауской области ожидаются туман, гололед, на севере усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Ночью на западе Мангистауской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Ночью и утром в горных районах Туркестанской области ожидаются туман, гололед. На юге Павлодарской области туман.

Штормовое предупреждение объявили в 11 регионах Казахстана.

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