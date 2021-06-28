Байбек назвал победителей конкурса для журналистов "Nur Sunqar"

НУР-СУЛТАН. 24 ИЮНЯ - Первый заместитель председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек на своей странице в Facebook поздравил журналистов и представителей медиасообщества с предстоящим Днем работников СМИ, а также озвучил имена победителей республиканского конкурса "Nur Sunqar", передает KAZAKHSTAN TODAY.

По его словам, в год 30-летия Независимости вручение премии приобретает особое значение. Национальная информационная отрасль создавалась, как и многое в нашей стране, практически с нуля, пройдя тернистый путь. Сегодня в медиасфере появились сильные и конкурентоспособные СМИ, активно развивается сегмент новых медиа.

Как сказал Елбасы, лидер партии Нурсултан Назарбаев, СМИ должны быть источником объективной и оперативной информации, вызывать у людей доверие. Это особенно важно в условиях массовой инфодемии и фейкньюс. Считаю, что общество и представители медиа должны совместно противостоять этому опасному явлению. При этом одной из ключевых задач является дальнейшая системная поддержка отечественных СМИ. Президент страны Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание развитию национальной медиасферы, подчеркивая ее важную роль в обеспечении обратной связи между гражданами и государством", - сказал Бауыржан Байбек.

Как отметил первый зампред, "Nur Sunqar" проводится партией уже в 12-й раз. За это время премия стала престижной наградой среди журналистского сообщества, признанием заслуг и профессионализма работников медиасферы.

К сожалению, пандемия внесла серьезные коррективы в нашу жизнь. Так, уже второй год с учётом мер безопасности вручение наград проходит в онлайн-формате. В этом году для участия в конкурсе был подан 291 материал. Конкурсная комиссия определила победителей по 8 номинациям. Учитывая юбилей нашей страны, также была учреждена номинация за лучший материал об успехах Казахстана - "Тэуелсiздiк тагылымы". От имени руководства партии и от себя лично поздравляю победителей премии "Nur Sunqar-2021"! Пользуясь возможностью, также хочу поздравить всех представителей медиасферы с профессиональным праздником - Днем работников СМИ и пожелать крепкого здоровья, благополучия, новых творческих побед!" - заключил он.

По информации пресс-службы партии, лауреатом премии в номинации "Елбасы салган сара жол" стал журналист газеты "Орталык Казакстан" Ерсин Мусабеков. Журналист газеты "Ана тiлi" Нурперзент Домбай и заместитель главного редактора информационно-аналитического агентства "Аzattyq-ruhy.kz" Ардак Сеитказин награждены в номинации "Тэуелсiздiк тагылымы".

В номинации "Телевизия уздiгi" победила ведущая телеканала "Atameken Business" Мейрамгуль Мадали. Работа журналиста Агентства "Хабар" Ирины Камышовой была отмечена в номинации "Партия жаршысы".

Статуэтку "Nur Sunqar" в номинации "Блогосфера уздiгi" получил главный редактор интернет-ресурса "Newsroom.kz" Олжас Беркинбаев. В номинации "YouTube Уздiгi" победил журналист Нартай Аралбайулы.

В номинации "Ушкыр калам" лучшим признан журналист газеты "Астана акшамы" Калиакбар Усемханулы, а в номинации "QazNet Уздiгi" победили Ренат Ташкинбаев и Турар Казангапов из информационного портала "Tengrinews.kz".

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