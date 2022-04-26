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Назначен руководитель холдинга Nur Media

25.04.2022, 18:20 28371
НУР-СУЛТАН. 25 АПРЕЛЯ - Как сообщает пресс-служба партии AMANAT, на должность генерального директора холдинга Nur Media назначен Бахтияр Макен, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Бахтияр Макен родился 22 ноября 1981 года. Выпускник Казахского национального аграрного университета и Университета Монтаны, США по программе "Болашак".
 
Ранее занимал должности начальника управления по вопросам молодежной политики и начальника управления внутренней политики Алматы, заместителя акима Западно-Казахстанской области. 
 
Был депутатом мажилиса VI созыва от партии Nur Otan и членом политического совета. 
 
С 2019 по 2021 год занимал должность заместителя акима Нур-Султана.
 

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Туркестанская и Мангистауская области лидировали по уровню бедности в 2021 году

26.04.2022, 13:41 991
Туркестанская и Мангистауская области лидировали по уровню бедности в 2021 году
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 26 АПРЕЛЯ - Наиболее высокие значения уровня бедности в 2021 году зафиксированы в Туркестанской (9,8%) и Мангистауской (8,6%) областях, наименьшее – в городе Нур-Султане (2,2%), передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

По данным обследования домашних хозяйств доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума в 2021 году, составила 5,2% (в 2020 году – 5,3%)", - сообщили в Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

 
По данным бюро, сохранилась значительная дифференциация доходов между горожанами и сельчанами. В городской местности доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума составила 3,8%, а в сельской местности – 7,2%. Наибольшая разница между уровнем городской и сельской бедности в 2021 году наблюдалась в Атырауской (9,1 раза) и Мангистауской (4,3 раза) областях.
 

Уровень бедности определяется отношением численности населения, имеющего доходы, использованные на потребление, ниже величины прожиточного минимума в процентах к общей численности населения. Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц по РК за 2021 год составила 37 266 тенге. При этом в каждом регионе рассчитывается свой уровень прожиточного минимума", - пояснила директор департамента статистики труда и уровня жизни Бюро национальной статистики АСПиР РК Наталья Белоносова.

 

После скандала с программой "7-20-25" в Шымкенте планируют завести уголовное дело

26.04.2022, 13:26 2616
После скандала с программой "7-20-25" в Шымкенте планируют завести уголовное дело
Фото: pexels.com
ШЫМКЕНТ. 26 АПРЕЛЯ - На руководителя управления жилья должны завести уголовное дело. Об этом на встрече с журналистами и населением сказал замакима Ергали Билисбеков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Жилищный скандал вокруг ипотечной программы 7-20-25 в южном мегаполисе набирает обороты. Сегодня под крышей "Туркестан сарайы" собрались местные жители, заместители акима Ергали Билисбеков, Шынгыс Мукан и представители СМИ. На повестке дня - вопросы о прозрачности конкурсного отбора на получение жилья по госпрограмме. Горожане, чьи фамилии все таки попали в список, просят не лишать их возможности, сообщает OTYRAR.
 
Напомним, 15 апреля в Шымкенте завершился конкурс на участие в программе 7-20-25. Почти 12 тысяч человек подали заявки на приобретение квадратных метров по льготным ценам. Однако уже после, горожан возмутил тот факт, что в числе первых претендентов в списке оказались фамилии госслужащих "высшего ранга".
 

После этого руководителя управления жилья Галымжана Утенбаева, как обещали, временно отстранили от должности. Теперь по словам замакима Билисбекова, на него еще заведут уголовное дело. Списки претендентов будет разбирать специально созданная комиссия, куда войдут сотрудники акимата, местные жители и представители СМИ. Уже после тщательного рассмотрения, документы передадут в банк для дальнейшего принятия решения", - отмечает OTYRAR.

 

ЭКСКЛЮЗИВ КТ: Зверское убийство собаки в Алматинской области прокомментировал полковник в отставке

26.04.2022, 12:26 2556
ЭКСКЛЮЗИВ КТ: Зверское убийство собаки в Алматинской области прокомментировал полковник в отставке
ТАЛДЫКОРГАН. 26 АПРЕЛЯ - Зверское убийство собаки в Алматинской области прокомментировал полковник в отставке, профессор Академии военных наук РФ, доцент военных наук, кандидат исторических наук, профессор Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмеда Ясави, военный писатель, член Союза журналистов РК Абрамов Хосай, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
- Какую моральную оценку Вы можете дать подобному поступку мужчины?
 
- Как его можно назвать мужчиной? По-моему, это бесполое существо, без нравственности, без морали. Язык не повернется назвать такое существо мужчиной! Это оскорбляет честь и достоинство настоящих мужчин. 
 
- Считаете ли Вы, что люди, которые жестоко обращаются с животными, заслуживают более сурового наказания, если да, то какого?
 
- Однозначно! Слишком лояльны к ним, а животные - это же наши братья меньшие. Они такие же разумные существа, только не умеющие говорить, выражать свои чувства человеческим языком. Они любят нас, кормят, возят, делают нашу работу, защищают. Тех, кто поступает с ними подло и жестоко, нужно наказывать. Любое преступление не должно оставаться безнаказанным. Безнаказанность порождает вседозволенность. Это преступление, не правонарушение, как сейчас говорят.
 
- Нужно ли в Казахстане вводить уголовную ответственность за такие преступления?
 
- Действительно, более суровое наказание. Ведь эта собака его знала, доверяла, она же как ребенок. Пустила к себе, позволила ему резать, убивать ее (...) Он убил живое существо, поэтому, действительно, должна быть уголовная ответственность за это.
 
- Как Вы думаете, может ли жестокое обращение с животными быть отражением современных трендов на жестокость?
 
- Современные тренды отображает, говорите? Да, действительно. Сейчас современные тренды ведут к этому. Сплошь телевидение, фильмы, интернет, блогеры. Везде это показывают: жестокость, убийство, драки (...) Советскую систему сейчас все ругают, все кому не лень, но там было и хорошее. С детства воспитывали: октябренок, пионер, комсомолец, профсоюзы, компартия. Там учили быть человеком, быть человечным, быть мягким, добрым, быть защитником отечества (...) Мораль была, моральный кодекс строителей коммунизма был, там все это расписывалось (...) а сейчас ничего этого нет. Сейчас дети предоставлены самим себе. Двор воспитывает.
 
- Может ли человек, который совершил убийство животного, быть опасным для людей?
 
- Конечно, он будет опасным для людей, очень опасным. Человек, который увидел кровь, он может не остановиться. Вот, допустим, в Афганистане было, первыми умирали наши советские солдаты молодые, потому что они не видели крови, не убивали. Для них было страшно преступить. Он держит на мушке бандита, целится в него, а нажать на спуск не может, убить не может (...) Это надо пройти, пройти кровь, но если он уже убивал животных и полностью безнаказанным ходил, значит, он может и человека убить (…) Таких людей, вернее нелюдей, надо изолировать от общества!
 
- Могут ли как-то казахстанцы каким-то образом остановить подобные зверства?
 
- Конечно могут. По моему мнению, нужно быть небезразличным, неравнодушным, не проходить мимо. С детства нужно воспитывать, если родители не воспитывают, то мы, взрослые, должны их воспитывать (...) мы должны ставить "заслон" сразу (…)
 
- Как такие преступления могут повлиять на молодое поколение?
 
- Такие преступления напрямую влияют на молодое поколение. Они видят это, дети видят, смотрят и думают - это правильно. Раз дядя делает это, значит, это правильно (...) Молодое поколение, как губка, все воспринимает, все впитывает в себя, смотрит вокруг, все хорошее перенимает и плохое. В нашей повседневной жизни они больше видят плохое (…)
 
Напомним, в Сети распространяется информация о том, что в Алматинской области была зверски убита и повешена на дерево собака.
 
По данным департамента полиции региона, 17 апреля в Талгарскую районную полицию поступило заявление от жительницы села Панфилова по факту убийства ее собаки. 
 

По утверждению женщины, к смерти дворового пса непосредственно причастен ее бывший супруг, проживающий согласно прописке в городе Алматы", - пояснили в пресс-службе департаменте полиции Алматинской области.

 
По данным пресс-службы, 40-летний гражданин был допрошен, возбуждено административное производство по статье 407-1 КоАП (Жестокое обращение с животным).
 
Ранее сообщалось, что в мае прошлого года в очередной раз произошел зверский случай живодерства. В Таразе только что ощенившейся собаке выкололи глаза за "нарушение границ частной территории" и обезглавили новорожденных щенят. Как может считаться цивилизованной страна, в которой нормально выколоть животному глаза, обезглавить кого-то, безнаказанно издеваться над живым существом? 
 
По мнению Экологический общественный союз (ЭОС), такие люди опасны для общества. Тот, у кого рука поднялась сделать такое с животным, сможет издеваться и над человеком, ребенком. Считаем, что людей, уличенных в живодерстве, необходимо отправлять на принудительное лечение, либо ставить на учет к психиатру и изолировать от общества, они опасны для других людей. Это ненормально. Здоровый человек в здоровом обществе никогда не сделал бы такого. Страшно осознавать, что подобные люди могут жить рядом с нами.
 
Помимо прямой физической угрозы такие люди своими действиями несут и угрозу психическому благополучию и здоровью детей, травмируя одних, и показывая пример другим.
 

Air Astana запускает рейсы из Алматы в Лондон и Бодрум

26.04.2022, 09:59 8881
Air Astana запускает рейсы из Алматы в Лондон и Бодрум
НУР-СУЛТАН. 26 АПРЕЛЯ - Air Astana проинформировала о начале авиаперелетов из Алматы в Лондон и Бодрум, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

С 12 мая международный рейс Air Astana в Лондон будет выполняться из Алматы с остановкой в аэропорту города Актау с частотой 2 раза в неделю - по четвергам и субботам. Полеты будут совершаться на авиалайнере A321 LR. Пассажиры из Нур-Султана могут воспользоваться внутренним перелетом Нур-Султан - Актау с удобной стыковкой к рейсу Актау - Лондон", - сообщили в пресс-службе Air Astana.

 
По данным авиакомпании, рейс КС 901 вылетает из Алматы в 10.45 и прибывает в Актау в 13.05. Вылет из Актау в Лондон в 14.05, прибытие в Лондон в 16.50. Обратный вылет в 18.05 и прибытие в Актау в 04.10, вылет из Актау в 05.10 и прибытие в Алматы в 09.00. Везде время местное. Минимальная стоимость билета в обе стороны в эконом-классе с учетом сборов составляет 292 844 тенге, в бизнес-классе - 1 181 703 тенге.
 

ПЦР-тесты и вакцинация для въезда в Великобританию не требуются. До 31 мая доступны акционные тарифы эконом-класса для вылетающих из Лондона в Казахстан", - ответили в Air Astana.

 
Кроме того, с 27 мая авиакомпания запускает регулярный рейс Алматы - Бодрум по вторникам и пятницам на воздушном судне Airbus A321. С 27 мая по 7 июня доступны акционные тарифы эконом-класса для вылетающих из Бодрума в Алматы. 
 
Рейс КС 659 вылетает из Алматы в 08.30 и прибывает в Бодрум в 11.50. Обратный рейс КС 660 вылетает из Бодрума в 13.45 и прибывает в Алматы в 22.05. Везде время местное.
 

Невакцинированным пассажирам старше 12 лет необходимо иметь с собой справку ПЦР-теста на коронавирус, полученную не ранее чем за 72 часа до вылета рейса. Также принимается экспресс-тест на антиген, сделанный в течение 48 часов", - добавили в пресс-службе.

 
По информации Air Astana, минимальная стоимость билета в обе стороны в эконом-классе с учетом сборов составляет 230 743 тенге, в бизнес-классе - 623 675 тенге.
 

Из-за задержки ремонта дорог в ЗКО уволен директор филиала "КазАвтоЖол"

26.04.2022, 09:47 9486
Из-за задержки ремонта дорог в ЗКО уволен директор филиала "КазАвтоЖол"
УРАЛЬСК. 26 АПРЕЛЯ - За несвоевременное выполнение поручения главы государства по ремонту дорог в Западно-Казахстанской области уволен директор филиала АО "НК "КазАвтоЖол" в ЗКО, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Меры административного характера также применены в отношении ряда руководящих работников и специалистов центрального аппарата QAJ и Комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, сообщили в пресс-службе МИИР РК.

Напомним, вице-министр МИИР освобожден от должности за несвоевременное исполнение поручений президента.

Ранее глава государства поручил решить вопрос с проблемными дорогами ЗКО. После критики президента в ЗКО с проверкой приехал премьер-министр РК Алихан Смаилов.
 

Какая погода ожидается в Казахстане во вторник

26.04.2022, 08:27 12021
Какая погода ожидается в Казахстане во вторник
НУР-СУЛТАН. 26 АПРЕЛЯ - С ложбиной уходящего циклона и связанными с ней атмосферными фронтами на востоке, юге, юго-востоке Казахстана ожидаются дожди, на востоке Алматинской области - сильные, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Остальная часть РК будет находиться под влиянием антициклона, что поспособствует погоде без осадков и повышению температуры воздуха. По республике ожидаются туман, усиление ветра, в южных регионах - гроза, шквал", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В районе Алакольских озер Алматинской области ожидается усиление ветра до 20-25, порывы 30 метров в секунду и более. 
 
В горных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В горных районах Жамбылской области ожидается гроза, утром и днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Ночью на севере Восточно-Казахстанской области ожидается туман, на юге области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Ночью и утром на северо-востоке Костанайской области ожидается туман, днем на севере области - усиление ветра до 15 метров в секунду. 
 
На северо-востоке Акмолинской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем на востоке Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На востоке Атырауской области, ночью на западе, востоке Карагандинской области ожидается туман.
 
Штормовое предупреждение объявили в пяти областях.
 

Штормовое предупреждение объявили в пяти областях

25.04.2022, 21:29 25036
НУР-СУЛТАН. 25 АПРЕЛЯ - Непогода ждет жителей Алматинской, Карагандинской, Северо-Казахстанской, Акмолинской и Туркестанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", ночью 26 апреля на востоке, в горных районах Алматинской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег).
 
Ночью 26 апреля на западе, востоке Карагандинской области ожидается туман. 
 
Днем 26 апреля на востоке Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
26 апреля на северо-востоке Акмолинской области ожидается ветер юго-западный, западный порывы 15-20 метров в секунду.
 
26 апреля в горах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер восточный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.
 
Ранее синоптики озвучили прогноз засухи на май.
 

В Нур-Султане на ряде улиц перекроют движение транспорта

25.04.2022, 19:48 27111
НУР-СУЛТАН. 25 АПРЕЛЯ - Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по согласованию с управлением административной полиции ДП города начало работы по среднему ремонту дорожного полотна по улице Обаган, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В связи с проведением ремонтных работ с 25 апреля по 10 мая будет полностью перекрыто движение для автотранспорта по ул. Обаган - на участке от ул. Балкантау до ул. Арганаты, сообщает пресс-служба столичного акимата.
 
На участке проведут работы по устройству дорожного полотна, ливневой канализации и обустройству остановочных пунктов и заездных карманов посадочной площадки.
 
Также с 25 по 27 апреля будет проводиться ремонт дороги по улице А.Герцена. Будет частично перекрыто движение для автотранспорта на участке от ул. Р.Дуйсенбаева до ул. Окжетпес.
 
Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.
 

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