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Партия Nur Otan заложила новые политические традиции - Кырыкбаев

06.10.2020 11854
Партия Nur Otan заложила новые политические традиции - Кырыкбаев
Нур-Султан. 6 октября. Kazakhstan Today - Секретарь партии Nur Otan Арман Кырыкбаев на брифинге в СЦК, посвященном итогам голосования, рассказал о новых политических традициях, заложенных партией, передает Kazakhstan Today. 
 

Первый уровень праймериз завершен. Надо четко понимать, что для кандидатов, претендующих на включение в партийные списки в местные маслихаты, внутрипартийный отбор завершился. После анализа рейтингов кандидатов с учетом квот для женщин и молодежи до 35 лет будут сформированы партийные списки", - рассказал Арман Кырыкбаев. 

 
Как отметил секретарь партии, для тех, кто планирует идти в маслихаты областей и городов республиканского значения, а также в мажилис, борьба еще впереди. Им предстоит принять участие в дебатах на конференциях. 
 
Кырыкбаев подчеркнул, что праймериз партии Nur Otan - это значительный шаг в сторону развития публичной политики. 
 

Наша партия заложила новые политические традиции. Внедрила конкретный механизм внутрипартийной демократии. Мы развиваем культуру политической дискуссии в стране. Мы открыто говорим, что для нас праймериз - это еще и системная подготовка к предстоящим выборам в мажилис и маслихаты всех уровней. Нам нужны сильные лидеры, которые будут представлять партию в будущей электоральной кампании и в дальнейшем в представительных органах власти. Мы ставили задачу провести праймериз прозрачно и конкурентно. Считаем, что она выполнена успешно. Первый опыт закалил и усилил нашу партию. При этом мы всегда заинтересована в рекрутировании новых членов. Важен постоянный приток свежих сил и профессиональных кадров", - резюмировал секретарь партии. 

 
В пресс-службе партии напомнили, что во внутрипартийных праймериз приняли участие порядка 10 тысяч кандидатов. Из них 37% - женщины, 29% - молодёжь до 35 лет. В четырехдневном голосовании приняли участие 662 687 партийцев.
 

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