Сторонники партии Nur Otan объединились в лигу

Нур-Султан. 17 июня. Kazakhstan Today - Общественники объявили о создании Лиги сторонников партии Nur Otan, передает Kazakhstan Today.





Общественные деятели, политологи и гражданские активисты страны, среди которых Ерлан Саиров, Эдуард Полетаев, Марат Шибутов, Жанарбек Ашимжан, Мурат Абенов, Бибигуль Даулеткызы, Яков Федоров и многие другие, создали движение Лига сторонников партии Nur Otan. Об этом стало известно в ходе прошедшей в столице встречи, организованной Институтом Евразийской интеграции.

Как отметил директор института, кандидат политических наук Ерлан Саиров, Лига - это неформальное общественное движение без образования юридического лица.

Лига руководствуется принципом, что выработка решений непростых социальных проблем должна основываться на диалоге, консенсусе, путем консолидации вокруг реальной политической силы страны, то есть партии Nur Otan. Участники движения будут выезжать в регионы, собирать предложения и наказы людей в социальных сетях, с тем чтобы генерировать конструктивные предложения для партии", - сказал Ерлан Саиров.

Еще одним участником движения стал политолог Эдуард Полетаев. По его словам, объявленные партией праймериз определят будущую траекторию политической системы страны.

Праймериз должны показать, что политика - это не только удел избранных людей. Сейчас нужны креативные люди, с новыми идеями, которые помогут нам дальше развиваться. Праймериз откроют доступ к политическому микрофону для новых голосов: женщин и молодёжи", - отметил Эдуард Полетаев.

Политолог, член Национального совета общественного доверия при президенте РК Марат Шибутов подчеркнул, что Лига сторонников призвана вовлекать все общество в обсуждение законопроектов.

По сути праймериз - это внедрение демократических норм в политический процесс. Мы будем собирать активистов и следить за их прохождением. В целом Лига на основе анализа предложений различных групп людей вести диалог с руководством партии на республиканском уровне", - считает Марат Шибутов.

Президент Национальной палаты образования и инноваций "Серпін", член Национального совета общественного доверия при президенте Республики Казахстан Мурат Абенов в своем выступлении отметил, что Лига совместно с партией будет способствовать оптимальному решению социальных проблем на основе принципа альтернативности мнений.

Если партия готова меняться, я готов помогать. Мы будем выезжать в регионы контролировать, чтобы праймериз проходили прозрачно. На местах акимы могут препятствовать праймериз, к примеру, если кто-то хочет участвовать, но ему мешают, он может обратиться к нам. Я буду периодически выходить в прямой эфир в социальных сетях для обсуждения актуальных проблем. В целом мы должны поддержать молодежь на предстоящем внутрипартийном отборе. Хочу подчеркнуть, что Лига готова взаимодействовать со всеми силами", - сказал Мурат Абенов.

По мнению популярного блогера Якова Федорова, праймериз - важнейший социальный лифт, который позволит перспективным специалистам из регионов выйти на политическую арену страны.

Мы видим в соцсетях, в разговорах на кухне большой процент упаднических настроений, то есть люди не могут реализовать себя в родном селе, родном городе, родной стране. Я говорю о людях, у которых есть обычные амбиции жить лучше. Я много езжу по регионам, знаю людей, которым уже за 30, ставших профессионалами в своем деле, которые до сих пор считаются молодыми перспективными специалистами. Наша задача - привлекать таких людей из регионов, чтобы они рассказали, как надо развивать конкретно их область, чтобы "агашки" из кабинетов не решали, как развивать аул. Праймериз партии Nur Otan - хорошая возможность реализовать свои амбиции, показать свой профессионализм, предложить идеи развития страны. Нам важно не только найти молодых профессионалов, которые готовы стать законодателями, но и собрать идеи для формирования политической повестки дня, чтобы эксперты давали идеи. Депутатами не рождаются, этому не учат в школе, ими становятся", - заключил Яков Федоров.

Спикеры пришли к общему мнению, что создание Лиги сторонников партии Nur Otan будет способствовать прозрачности внутрипартийного отбора и консолидации идей, отвечающих современным запросам общества.

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