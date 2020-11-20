Шымкент. 19 ноября. Kazakhstan Today - Участник праймериз Nur Otan отреагировал на жалобу жителей Шымкента, передает Kazakhstan Today .

Жители улицы Изгилик Абайского района города Шымкента страдают из-за скопления сточных вод по причине отсутствия ливневок. Им приходится сутками ждать, пока высохнет дорога, или же вызывать коммунальщиков и откачивать воду за деньги. Об этом местные жители рассказали в эфире телеканала "Астана".

На их жалобу отреагировал один из победителей праймериз Nur Otan, кандидат в партийный список в мажилис от Шымкента Гани Ташкараев. По его словам, данный вопрос был рассмотрен на заседании Комиссии партийного контроля Абайского районного филиала. По итогам Управлению энергетики и ЖКХ города рекомендовано включить в план на 2021 год установку ирригационной системы по улице Изгилик. Также акимату Абайского района поручено в срок до 1 декабря 2020 года рассмотреть вопрос об организации временных водоотводных каналов.

Вопрос взят на контроль городским филиалом партии Nur Otan.

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