"Nur Otan не просто обновился": Байбек написал пост об итогах праймериз

Нур-Султан. 18 ноября. Kazakhstan Today - Первый заместитель председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек подвел итоги праймериз, передает Kazakhstan Today.

Вот и завершились первые общереспубликанские праймериз партии Nur Otan, инициированные Елбасы, лидером партии Нурсултаном Назарбаевым", - написал первый зампред в Facebook .

Он отметил, что они шли ровно три месяца - с 17 августа по 17 ноября.

Безусловно, это были самые волнительные и сложные три месяца как для кандидатов, так и для всех сотрудников партии - от центрального аппарата до районного филиала. Провести праймериз в подобном масштабе было, конечно же, непросто, но при поддержке лидера партии, однопартийцев, а также лиги сторонников мы смогли выполнить задачу по "перезагрузке" Nur Otan", - сказал Байбек.

Он отметил, что "благодаря открытости и прозрачности процесса отбора, праймериз удерживали внимание общественности на протяжении всего этого периода". В итоге на первом этапе в голосовании приняли участие свыше 662 тысяч человек, или 84% от всех нуротановцев. Почти у каждого из 10 тысяч участников были свои сторонники и наблюдатели, что позволило вовлечь в процесс порядка 1,5 миллиона казахстанцев.

Внутрипартийный отбор дал возможность наиболее активным и талантливым заявить о себе и своих идеях, обрести новых сторонников и друзей.

Так, по итогам второго этапа 6253 человека вошли в партийные списки Nur Otan в 216 маслихатов всех уровней.

И вот буквально вчера завершился третий этап праймериз. Определены кандидаты от 17 регионов в партийный список Nur Otan в мажилис парламента Республики Казахстан.

По итогам дебатов из 267 претендентов тайным рейтинговым электронным голосованием избраны 78 человек", - рассказал партиец.

Он разъяснил, что 9 кандидатов - это новые члены партии, вступившие в ряды партии для участия в праймериз. Из действующих депутатов мажилиса в партийном списке - 5 человек. Почти треть - это женщины, 12 кандидатов - молодежь до 35 лет. Средний возраст победителей - 47 лет. 27% - это представители малого и среднего бизнеса, 24,5% - экономисты, 11,5% - юристы, 6 кандидатов имеют ученые степени.

По информации Байбека, больше всего представлены сферы промышленности, госуправления, образования, здравоохранения, а также неправительственный сектор.

Поздравляю всех финалистов праймериз и выражаю искреннюю благодарность каждому из 10 тысяч участников, откликнувшихся на инициативу Елбасы, лидера нашей партии! Благодаря вам, дорогие друзья, праймериз стал действенным инструментом продвижения по партийному "социальному лифту" наиболее талантливых, активных и болеющих за судьбу страны граждан. Никто не проиграл. Выиграли все, выиграла страна! Мы вместе создали условия для формирования новой политической культуры в нашей стране в рамках введения системы выборов по партийным спискам", - заявил он.

Зампред рассказал, что с учетом положительного опыта, лидер партии Нурсултан Назарбаев поручил внести в Устав Nur Otan норму о проведении партией внутрипартийных выборов - праймериз. Соответствующий проект изменений в Устав будет вынесен на утверждение внеочередного XX Съезда партии, который пройдет 25 ноября.

Уже сейчас можно сказать, что инициированная Елбасы программа "перезагрузки" партии "Доверие. Диалог. Уверенность в будущем" доказала свою эффективность. Своевременно реагируя на вызовы времени, Nur Otan не просто обновился, но и сформировал на конкурентной основе узнаваемые партийные списки, а также принял учитывающие мнения широкой общественности 216 предвыборных программ по каждому району, городу и региону", - добавил Байбек.

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