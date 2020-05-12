«Сплоченность, солидарность и взаимовыручка». Как Nur Otan помогает мактааральцам

Нур-Султан. 11 мая. Kazakhstan Today - Партия Nur Otan направила мактааральцам более 400 тонн гуманитарной помощи, передает Kazakhstan Today.

По поручению Елбасы в дополнение к инициированным главой государства мерам соцподдержки партия Nur Otan направила мактааральцам более 400 тонн гуманитарной помощи, в том числе продукты питания, средства личной гигиены, одежду, постельные принадлежности и многое другое", - сообщил первый заместитель председателя партии Бауыржан Байбек .





Он напомнил, что по поручению президента страны пострадавшие от подтопления жители Махтааральского района Туркестанской области будут полностью обеспечены новым или отремонтированным жильем. Каждый получит по 100 тысяч тенге из республиканского бюджета.

Байбек также рассказал, что волонтеры и активисты Jas Otan на месте занимаются распределением помощи среди населения.

Хочу поблагодарить наших партийцев и активистов в регионах за оперативно организованную поддержку. Особо хочу отметить работу молодёжного крыла нашей партии. Именно в трудных ситуациях и проявляются такие качества, как сплочённость, солидарность и взаимовыручка", - сказал зампред партии.





По его словам, по инициативе Нурсултана Назарбаева партией Nur Otan и Фондом Birgemiz продолжается адресная поддержка казахстанцев.

На сегодня уже свыше 150 тысяч семей получили продуктовые наборы и антисептические средства. Еще 100 тысяч обеспечены бесплатными масками. Единовременными выплатами по 50 тысяч тенге охвачено 360 тысяч семей. С учетом членов семей это порядка 1 млн казахстанцев", - уточнил Байбек.

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