«Сплоченность, солидарность и взаимовыручка». Как Nur Otan помогает мактааральцам

По поручению Елбасы в дополнение к инициированным главой государства мерам соцподдержки партия Nur Otan направила мактааральцам более 400 тонн гуманитарной помощи, в том числе продукты питания, средства личной гигиены, одежду, постельные принадлежности и многое другое", - сообщил первый заместитель председателя партии Бауыржан Байбек.
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Дорогие друзья! Как вы знаете, по поручению Президента страны Касым-Жомарта Токаева пострадавшие от подтопления жители Мактааральского района Туркестанской области будут полностью обеспечены новым или отремонтированным жильем. Каждый получит по 100 тысяч тенге из республиканского бюджета. ? По поручению Елбасы в дополнение к инициированным Главой государства мерам соцподдержки партия «Nur Otan» направила мактааральцам более 400 тонн гуманитарной помощи, в том числе продукты питания, средства личной гигиены, одежду, постельные принадлежности и многое другое. ? Волонтеры и активисты «Jas Otan»-а на месте занимаются распределением помощи среди населения. Хочу поблагодарить наших партийцев и активистов в регионах за оперативно организованную поддержку. Особо хочу отметить работу молодёжного крыла нашей партии. Именно в трудных ситуациях и проявляются такие качества, как сплочённость, солидарность и взаимовыручка! ? В целом, по инициативе Нурсултана Назарбаева партией «Nur Otan» и Фондом «Birgemiz» продолжается адресная поддержка казахстанцев. ? На сегодня уже свыше 150 тысяч семей получили продуктовые наборы и антисептические средства. Еще 100 тысяч обеспечены бесплатными масками. Единовременными выплатами по 50 тысяч тенге охвачено 360 тысяч семей. С учетом членов семей – это порядка 1 млн. казахстанцев. ? #BizBirgemiz #МыВместе
Хочу поблагодарить наших партийцев и активистов в регионах за оперативно организованную поддержку. Особо хочу отметить работу молодёжного крыла нашей партии. Именно в трудных ситуациях и проявляются такие качества, как сплочённость, солидарность и взаимовыручка", - сказал зампред партии.
На сегодня уже свыше 150 тысяч семей получили продуктовые наборы и антисептические средства. Еще 100 тысяч обеспечены бесплатными масками. Единовременными выплатами по 50 тысяч тенге охвачено 360 тысяч семей. С учетом членов семей это порядка 1 млн казахстанцев", - уточнил Байбек.
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