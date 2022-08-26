О земельных участках на сотни миллионов долларов, принадлежащих Болату Назарбаеву, заявил депутат

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АЛМАТЫ. 26 АВГУСТА - Приказом министра внутренних дел Марата Ахметжанова капитан полиции Нуржан Шатунов получил звание майора за добросовестное исполнение своих служебных обязанностей, смелость, отвагу и самоотверженность, проявленные при спасении ребенка, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Тем же приказом лейтенант Газиз Хамаскалиев получит премию в размере трех должностных окладов", - сообщили в МВД РК.

Напомним, в Алматы спасли новорожденного из выгребной ямы. На днях ночью полицейские получили вызов о том, что у несовершеннолетней девушки произошел самопроизвольный выкидыш. Она была госпитализирована в одну из больниц города.

После беседы с врачами я решил проехать на место происшествия и осмотреть его. Задался вопросом: "Где плод?" У матери девушки узнал, что до случившегося она некоторое время пробыла в уличном туалете. Внутри я обнаружил следы крови. Посветив фонариком внутрь, увидел ребенка. Он дышал. К этому времени подоспела следственно-оперативная группа, в составе которой был оперуполномоченный отделения криминальной полиции лейтенант полиции Газиз Хамаскалиев. Мы быстро разобрали доски с пола туалета. Мой коллега - Газиз спустился вниз, в свою служебную рубашку завернул ребенка и осторожно вытащил его оттуда. Тогда дитя заплакал. В этот момент мы все находились в тревожном состоянии, переживали за малыша. Быстро передали мальчика врачам", - рассказал участковый инспектор по делам несовершеннолетних УП Турксибского района Нуржан Шатунов.

По словам мамы 17-летней девушки, она не знала о беременности своей дочери. В настоящее время в отделе полиции при УП Турксибского района по данному факту начато расследование. Обстоятельства устанавливаются.

Отмечается, что ребенок находится в реанимации под наблюдением врачей, самостоятельно дышит.

Все мои коллеги, кто принимал участие в спасении мальчика, очень обрадовались этой новости. Значит, будет жить. Он ведь с самого рождения боролся за свою жизнь. Желаем ему крепкого здоровья, долгих лет жизни. Пусть растет счастливым. Я отец трех мальчиков. Поэтому эта история не оставила меня равнодушным. За судьбой спасенного малыша мы с коллегами обязательно будем внимательно следить и по возможности принимать в ней участие", - заверил Шатунов.