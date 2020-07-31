Объявлено голосование онлайн-конкурса "Абай андері" ГАТОБ имени Абая

Алматы. 30 июля. Kazakhstan Today - К завершению 86-го театрального сезона в честь 175-летнего юбилея великого поэта и мыслителя Государственный академический театр оперы и балета имени Абая с 13 июля по 9 августа объявил онлайн-конкурс "Абай андері" для непрофессиональных исполнителей, передает Kazakhstan Today.

Для участия нужно было исполнить любимое произведение Абая Кунанбаева, записать и отправить видео со своим исполнением. Онлайн голосование начнется в полночь 30 июля. Конкурс "Абай андері" проходит при поддержке Министерства культуры и спорта.

В конкурсе принимают участие исполнители со всех уголков Казахстана всех возрастов. Самым юным участникам всего 6 лет, самым старшим - 72 года. Участники отправили заявки из Алматы, Талдыкоргана, Караганды, Кызылорды, Жанаозена, Кызылординской области, Павлодара, Туркестанской области, Нур-Султана, Усть-Каменогорска, Семея, Тараза, Экибастуза, Актобе, Аркалыка и Монголии. За понравившегося исполнителя можно проголосовать на официальном YouTube канале театра Abay Theatre.

В честь 175-летия Абая в 2020 году мы готовили обширную программу. В рамках юбилея планировалось провести международный фестиваль с участниками из стран ТЮРКСОЙ (Международная организация тюркской культуры. - Прим. агентства). Однако из-за пандемии все мероприятия пришлось отложить. Но мы все же решили провести онлайн-конкурс и привлечь к нему непрофессиональных исполнителей разных возрастных категорий как в сольном исполнении, так и ансамбли; ведь Абай - народный поэт. Таким образом мы расширяем границы для творчества, не ограничиваем исполнителей и в жанрах, исполнять произведения мыслителя они могут как сольно, так и в ансамбле. Также конкурс призван выявлять таланты. По окончании честного онлайн-голосования все победители получат грамоты и дипломы от организаторов, а наиболее отличившихся исполнителей пригласят на концерты в рамках проекта "Галерея Арте приглашает!" - рассказала директор ГАТОБ Ая Калиева.

С первых дней объявления карантина в стране ГАТОБ имени Абая делает все возможное, чтобы радовать и поддерживать своих зрителей и почитателей театрального искусства и призывает своих соотечественников быть благоразумными в это не простое время! Театр поддерживает инициативы по организации культурных событий в режиме "Онер онлайн".

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