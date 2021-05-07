Общественный транспорт не будет работать 9 мая в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. 6 МАЯ - В воскресенье, 9 мая, городские и пригородные маршруты Нур-Султана не будут курсировать в связи с проведением дезинфекционных работ, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В остальные праздничные дни, а именно 7, 8 и 10 мая, столичный общественный транспорт работает в обычном режиме, сообщили в акимате.

Просим соблюдать масочный режим. Вход в общественный транспорт без масок запрещен. Оплата проезда только безналичным расчётом: картой либо сканированием QR-кода/вводом транспортного кода", - говорится в сообщении.

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