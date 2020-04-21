Обязуюсь не публиковать непроверенные материалы: в соцсети появилось обращение Армана Шураева

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Алматы. 20 апреля. Kazakhstan Today - Задержанный ранее член исполкома Конгресса журналистов Казахстана Арман Шураев сожалеет, что опубликовал в соцсетях непроверенную информацию. Такое сообщение появилось на странице его сестры Жанар Шураевой в Facebook, передает Kazakhstan Today.

Обращение от Армана. Уважаемые друзья, по существу предъявляемых мне обвинений поясняю следующее. Сожалею, что во время ЧП и карантина опубликовал непроверенную информацию. Обязуюсь не нарушать режим ЧП и карантина и не публиковать непроверенные материалы. С уважением, Арман Шураев", - говорится в сообщении.

Напомним, 18 апреля полиция Алматы сообщила о задержании в Караганде и водворении в ИВС города бывшего члена Национального совета общественного доверия при президенте РК, бывшего президента Национальной федерации казак куресі, члена исполкома Конгресса журналистов Казахстана Армана Шураева. Основанием для этого послужило уголовное дело, расследуемое по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РК "Распространение заведомо ложной информации в условиях чрезвычайного положения".

По информации ведомства, Шураев "неоднократно посредством социальных сетей распространял заведомо ложные сведения, не соответствующие действительности, и создал своими действиями опасность нарушения общественного порядка и причинения существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства в условиях чрезвычайного положения".

Как стало известно сегодня из поста в Facebook казахстанского адвоката Джохара Утебекова, Шураева освободили из-под стражи под подписку о невыезде.

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