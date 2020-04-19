Арман Шураев задержан в Караганде за распространение ложной информации

Караганда. 18 апреля. Kazakhstan Today - Полиция Алматы сообщила о задержании в Караганде бывшего члена Национального совета общественного доверия при президенте РК, бывшего президента Национальной федерации казак куресі, члена исполкома Конгресса журналистов Казахстана Армана Шураева, передает Kazakhstan Today.

Основанием для этого послужило уголовное дело, расследуемое по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РК "Распространение заведомо ложной информации в условиях чрезвычайного положения", - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции.

По информации ведомства, Шураев "неоднократно посредством социальных сетей распространял заведомо ложные сведения, не соответствующие действительности, и создал своими действиями опасность нарушения общественного порядка и причинения существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства в условиях чрезвычайного положения".

Сообщается, что Шураев задержан на территории Караганды и водворен в ИВС Караганды, расследование продолжается.

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