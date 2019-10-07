Нур-Султан. 6 октября. Kazakhstan Today - Даурен Абаев избран президентом республиканской федерации казак куресі, передает Kazakhstan Today.

На площадке Службы центральных коммуникаций при президенте РК состоялась пресс-конференция в рамках очередной конференции Федерации казах курес. В ней приняли участие президент Федерации казак куресі РК Арман Шураев и министр информации и общественного развития Даурен Абаев, сообщает ortcom.kz

Поблагодарив всех за доверие, Шураев объявил о сложении полномочий президента Федерации и на этот высокий пост был избран министр информации и общественного развития Даурен Абаев.

В своем выступлении Арман Шураев отметил, что за последние годы "Казакстан Барысы" превратился из проекта в национальную идею. Балуаны по казах курес вошли в число самых успешных спортсменов страны, а казах курес стал национальным брендом. Благодаря проектам "Алем Барысы", "Евразия Барысы", "Жас Барыс", "Халык Барысы" сформирован социальный лифт для спортсменов по национальному виду спорта.

Также под руководством Шураева Федерация вошла в состав Конфедерации спортивных единоборств и силовых видов спорта. Историческим шагом стало то, что казах курес включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО , была создана Международная федерация Qazaq kuresi.

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