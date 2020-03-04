В Казахстане изменился состав Национального совета общественного доверия

Нур-Султан. 3 марта. Kazakhstan Today - В Казахстане произведена ротация состава Национального совета общественного доверия, передает Kazakhstan Today.

В состав Национального совета общественного доверия (НСОД) включены новые представители общественности и экспертного сообщества, сообщает пресс-служба Акорды.

В частности, в состав НСОД вошли известный общественный деятель, депутат мажилиса парламента РК, председатель Ассоциации организаций ветеранов войны в Афганистане "Ветераны Казахстана" Бакытбек Смагул, известный юрист, директор Института европейского права и прав человека Марат Башимов, общественный деятель, председатель ОО "Мазмундама" Шынгыс Мукан, генеральный директор Ассоциации возобновляемой энергетики Казахстана Арман Кашкинбеков, руководитель движения многодетных матерей "Талбесік" по Карагандинской области, журналист Лаззат Кожахметова, юрист, координатор республиканского волонтерского движения "Акселератор добра" Айнур Сабитова.

В рамках ротации из состава Национального совета выведены Э. Азимова, А. Саин, Б. Палымбетов, А. Шураев, Б. Бухарбай, А. Амиртаев.

В пресс-службе главы государства уточнили, что третье заседание Национального совета общественного доверия состоится в апреле текущего года.

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