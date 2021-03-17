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Одна из старейших осужденных вышла на свободу после 11 лет заключения

16.03.2021 6832
Атырау. 16 марта. Kazakhstan Today - Приговором суда женщина была осуждена за сбыт наркотиков на 15 лет с конфискацией имущества, но ее освободили условно-досрочно, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщает портал "Мой ГОРОД", уроженка Жамбылской области Рабига была задержана сотрудниками правоохранительных органов в Таразе в 2010 году при продаже героина. Приговором суда женщина была осуждена за сбыт наркотиков на 15 лет с конфискацией имущества. После осуждения она отбывала наказание в тюрьмах Казахстана, а затем переведена в учреждение УГ-157/11, подведомственное департаменту уголовно-исполнительной системы по Атырауской области.
 

В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РК отбывающая наказание Рабига в марте 2021 года вышла на свободу условно-досрочно. Ей была оказана необходимая правовая и социальная помощь. При выходе на свободу на встречу были приглашены родственники отбывшей наказание женщины. В ходе отбывания наказания в учреждении она вела себя дисциплинированно, правонарушений с ее стороны отмечено не было, соответственно дисциплинарные взыскания не применялись. Далее сведения о ней были направлены в ДУИС по Жамбылской области", - рассказал заместитель начальника УГ-157/11 Медет Аджикулов.

 
По словам 63-летней женщины, она планирует вернуться домой, в Тараз, встретиться с родственниками, а затем посетить могилы родных, которые умерли, пока она отбывала наказание.
 

Я потеряла 11 лет своей жизни и, находясь в неволе, раскаялась в содеянном. Вместо того чтобы воспитывать внуков и правнуков, я совершила преступление. Остаток своей жизни я хочу провести в мире и покое", - отметила Рабига.

 
Сейчас достигшая пенсионного возраста женщина не работает, в дальнейшем ей будет оказана вся необходимая помощь.
 

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