Ограничения для транспорта введены на пяти участках дорог в трех областях

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Астана. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Вот и долгие морозы сменяются долгожданным весенним теплом, средняя температура воздуха за месяц ожидается выше нормы на 1°С на большей территории Казахстана, около нормы - в северо-западной части страны. Об этом говорится в прогнозе погоды РГП "Казгидромет".





Количество осадков в марте прогнозируется больше нормы на большей части республики, около нормы - в северо-западной половине и в юго-западной части Казахстана", - отмечают синоптики.





Сообщается, что март начнется с неустойчивого характера погоды. Циклон с районов Баренцева и Карского морей и связанные с ним атмосферные фронты обусловят выпадение осадков в виде дождя и мокрого снега на большей территории страны, низовая метель прогнозируются в северной половине, в южной половине пройдут дожди, возможны грозы.





В большинстве областей РК ожидаются гололедные явления, усиление ветра до 18-25 метров в секунду.





В начале марта в северных регионах температура воздуха повысится ночью до 0, -5°С, днем -2, +5°С, в южных - ночью до -3, +10°С, днем до +13, +20°С. Лишь на западе, северо-западе Казахстана с холодным западным антициклоном ожидается небольшое понижение температуры воздуха ночью до -5, -12°С, днем до 0, -8°С.





3-4 марта понижение температурного фона прогнозируется и на остальной территории Казахстана:





- в северной половине ночью до -10, -18°С, днем до -3, -10°С;





- в южной половине ночью до 0, -8°С, днем до +5, +13°С.





Во второй половине первой декады вновь на территории республики ожидается неустойчивый характер погоды, теперь уже связанный с влиянием западных циклонов и Южно-Каспийским циклоном, прогнозируются осадки, преимущественно дождь, и существенное повышение дневных температур воздуха. В северной половине в дневные часы воздух прогреется до -2, +5°С, в южной половине - до +17, +22°С. Очередное понижение температуры воздуха, связанное с западным антициклоном, прогнозируется в конце декады.





В начале второй декады на большей территории РК с выносом теплых воздушных масс из районов Ирана ожидается теплая и малоосадочная погода. Температура воздуха повыситься днем в северной половине до +3, +10°С, в южной половине до +18, +25°С.





Погода в марте весьма изменчива, что свойственно этому месяцу, оттепель нередко может сменяться морозными днями и, наоборот, также могут еще разыграться по настоящему зимние метели", - отметили синоптики.





При вторжении холодных арктических воздушных масс в отдельные дни во второй декаде ожидается понижение температуры воздуха:





- в северных регионах ночью до -15, -23°С, днем до -5, -10°С;





- на западе, в центре, на востоке страны ночью до -13, -18°С, днем до 0, -5°С;





- в южных и юго-восточных регионах ночью до -2, -10°С, днем до 0, +5°С.





По-настоящему весенняя погода в республике ожидается в третьей декаде месяца. В южной половине страны температура воздуха постепенно будет повышаться днем до +15, +25°С, в северной половине воздух прогреется до +3, +12°С.





Сегодня, 2 марта, погоду на большей территории РК по-прежнему будет определять Атлантический циклон, в связи с чем ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, на севере, востоке, в центре - низовая метель. Лишь юго-восток страны будет под влиянием поля повышенного давления, с чем сохранится погода без осадков. По территории республики ожидается усиление ветра, на западе, юго-востоке, в центре страны - туман.





Прогноз погоды по Астане:





на 2 марта: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), низовая метель. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем около 0 градусов;





на 3 марта: переменная облачность, ночью снег, днем небольшой снег, поземок. Ветер юго-западный ночью 5-10, днем 9-14, порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем 7-9 мороза.





Прогноз погоды по Алматы:





на 2 марта: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-2 тепла, днем 12-14 тепла;





на 3 марта: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3-5 тепла, днем 12-14 тепла.





Прогноз погоды по Шымкенту:





на 2 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13, днем порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2-4, днем 18-20 тепла;





на 3 марта: переменная облачность, днем дождь. Ветер южный с переходом на северо-западный 8-13, порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6-8, днем 11-13 тепла.