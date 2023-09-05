Ограничения для водителей электросамокатов вступили в силу в Казахстане
Астана. 30 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с сегодняшнего дня вступают в силу поправки в закон о дорожном движении, которые касаются эксплуатации электросамокатов.
С 30 августа водителей электросамокатов будут штрафовать за нарушения правил дорожного движения.
Теперь в ПДД четко разделили термины "электрический самокат" и "малое электрическое транспортное средство": электрический самокат - это транспортное средство индивидуальной мобильности, имеющее два или три колеса, предназначенное для передвижения одного человека посредством использования электрического двигателя (электрических двигателей), не имеющее сиденья, с максимальной конструктивной скоростью не более 25 километров в час; малое электрическое транспортное средство (МЭТС) - это транспортное средство, оснащенное электрическим двигателем, предназначенное для индивидуального передвижения, имеющее одно или несколько колес, за исключением электрических самокатов и мопедов с электрическим двигателем.
Водителям мопедов запрещается двигаться по велосипедной дорожке, велосипедной полосе движения, обочине, тротуару или пешеходной дорожке", - говорится в правилах.
А водители электрических самокатов должны двигаться по велосипедной дорожке, отметили в документе. При отсутствии велосипедной полосы они должны двигаться: по правому краю проезжей части дороги, в том числе по полосе для маршрутных транспортных средств в один ряд; по обочине; по тротуару или пешеходной дорожке, со скоростью не более 6 километров в час, не создавая опасности для движения пешеходов.
Несовершеннолетним, а также лицам без водительских прав запрещается двигаться по правому краю дороги и по обочине.
Согласно поправкам в ПДД, водителям мопеда, электрического самоката, велосипеда и МЭТС запрещается:
- ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой;
- перевозить пассажиров, кроме перевозки пассажиров на велосипедах и мопедах со специальными приспособлениями для их перевозки;
- перевозить груз, кроме перевозки груза на велосипедах и мопедах со специальными приспособлениями для их перевозки, а также груза, который выступает более чем на пятьдесят сантиметров по длине или ширине за габариты, или груз, мешающий управлению;
- поворачивать налево или разворачиваться, на дорогах с трамвайным движением и на дорогах, имеющих более одной полосы, для движения в данном направлении;
- буксировка мопедов, электрических самокатов и велосипедов, а также мопедами, электрическими самокатами и велосипедами, кроме буксировки прицепа, предназначенного для эксплуатации с мопедом и велосипедом;
- пересекать проезжую часть дороги по пешеходным переходам, находясь на транспортном средстве;
- передвигаться в темное время суток по проезжей части дороги без светоотражающего предмета, соответствующего установленным требованиям, обеспечивающего видимость водителями других транспортных средств;
- при управлении по проезжей части дороги быть без застегнутого шлема.
На нерегулируемом пересечении велосипедной дорожки с дорогой, расположенной вне перекрестка, водители велосипедов и мопедов должны уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по этой дороге", - регламентируют новые правила.
Напомним, президент подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам организации дорожного движения" 29 июня. По истечении 60 календарных дней после дня его первого официального опубликования закон вступает в силу.