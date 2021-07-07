Оливер Стоун: Казахстан культивирует открытие и дружественные отношения

НУР-СУЛТАН. 6 ИЮЛЯ - Авторы документального фильма "Qazaq: history of the golden man", посвященного Первому Президенту Казахстана - Елбасы Нурсултану Назарбаеву, на пресс-конференции в СЦК рассказали о работе над созданием картины, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Казахстан находится между Китаем и Россией. И, конечно, имеется большая напряженность между всеми странами, разные интересы. И я считаю, что господин Назарбаев - это человек, который может идти по этой "канатной дороге" и найти путь для диалога между людьми, народами без какого-либо трения", - сказал исполнительный продюсер Оливер Стоун.

Казахстан - это очень важная страна, это будущее мира. Если вы посмотрите на Евразию, это то, где находятся все богатства, где мы видим очень много талантливых людей, это очень прогрессивная страна, как и Китай… Казахстан культивирует открытые и дружественные отношения. И я постоянно говорю об этом, что нам нужно работать вместе для того, чтобы побороть изменения климата вместо того, чтобы бороться друг с другом и прийти к ничему и лишь к потере энергии. Поэтому нужно мыслить прогрессивно и в целом менять всю структуру дипломатии и работать между правительствами", - добавил он.

В свою очередь, директор и режиссёр фильма Игорь Лопатёнок рассказал, что идея создать этот фильм родилась в 2015 году, работа началась спустя 4 года - в декабре 2019 года. 19 месяцев продолжали трудиться члены съёмочной группы, несмотря на сложные условия: бушующий коронавирус и локдаун.

Игорь Лопатёнок также поделился своими наблюдениями о преобразованиях в Казахстане, видимых лишь постороннему взгляду.

В последний раз я был в Казахстане до того, как мы начали снимать фильм, в 1993 году. Только закончилась денежная реформа. После этого я прилетел в Нур-Султан в сентябре 2019. Я не узнал Астану, не узнал людей: вы изменились в очень-очень лучшую сторону. Это факт, который видно только со стороны. Это тяжело осознавать, когда ты внутри, но, когда ты видел, как это было до и как стало сейчас, - картина абсолютно ясна", - добавил спикер.

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