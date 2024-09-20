Интернет-мошенничество и кибербуллинг: "Лаборатория Касперского" провела исследование по детской онлайн-безопасности  

Примерно каждый пятый родитель в Казахстане не знает, какая информация есть в открытом доступе на личной странице его ребенка в соцсетях

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Алматы. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Международная компания "Лаборатория Касперского" провела исследование по детской онлайн-безопасности, в котором проанализировала ряд рисков для детей в киберпространстве, сообщили в компании.





В рамка исследования эксперты международной компании затронули ряд актуальных тем: онлайн-мошенничество, кибербуллинг и овершеринг.





В частности, согласно исследованию, примерно каждый пятый родитель в Казахстане не знает, какая информация есть в открытом доступе на личной странице его ребенка в соцсетях. Эксперты компании отмечают, что с детьми важно обсуждать правила безопасности в Сети, в том числе рассказывать о рисках овершеринга - то есть излишней публикации данных о себе в интернете.









Многие дети используют соцсети не только для общения и досуга, но и для самовыражения. Им важно делиться яркими моментами из своей жизни, в том числе фото и видео. Однако ребенок не всегда задумывается о рисках, с которыми он может столкнуться в Сети. Если в открытом доступе есть много личной информации, ее могут использовать злоумышленники, например, в целях мошенничества или шантажа. Поэтому родителям необходимо рассказывать детям о правилах безопасности в Сети и объяснять, зачем нужны те или иные меры предосторожности", - сообщил руководитель направления "Лаборатории Касперского" по детской онлайн-безопасности Андрей Сиденко.





Также, по данным опроса "Лаборатории Касперского", каждый десятый родитель в Казахстане терял деньги из-за ошибок детей в Сети. Как отметили в компании, обычно это происходит из-за недостаточной цифровой грамотности, поэтому с ребенком важно обсуждать правила безопасного поведения в интернете.





Еще одной важной темой стал кибербуллинг. В рамках исследования родителей в Казахстане спросили, известно ли им о случаях, когда их ребенок участвовал в травле других детей в интернете.









5% признались, что такое было как минимум один раз, а 3% сообщили, что их ребенок или его друзья создавали для этого группы в соцсетях. При этом масштаб проблемы может быть гораздо серьезнее: каждый четвертый взрослый признался, что ему неизвестно, были ли такие случаи", - добавили в компании.



