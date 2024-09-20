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Международная компания "Лаборатория Касперского" провела исследование по детской онлайн-безопасности, в котором проанализировала ряд рисков для детей в киберпространстве, сообщили в компании.





Каждый пятый родитель не знает, какая информация опубликована в соцсетях у ребенка

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Примерно каждый пятый (19%) родитель в Казахстане не знает, какая информация есть в открытом доступе на личной странице его ребенка в соцсетях. Таковы результаты исследования "Лаборатории Касперского". Эксперты компании отмечают, что с детьми важно обсуждать правила безопасности в Сети, в том числе рассказывать о рисках овершеринга - то есть излишней публикации данных о себе в Сети.





Как рано дети начинают пользоваться соцсетями. Более половины опрошенных сообщили, что у их ребенка есть личная страница в соцсетях, которую он ведет самостоятельно (56%). При этом многие дети заводят аккаунты еще в дошкольном возрасте: своя страница есть у каждого седьмого ребенка 4-6 лет (14%). И чем старше дети, тем активнее они начинают пользоваться соцсетями. Среди детей в возрасте 7-11 лет личная страница есть почти у половины (44%), 12-15 лет - уже у 78%, 16-18 лет - у 84%.









Что публикуют дети. По словам родителей, которые знают о публикациях детей, у каждого второго ребенка на странице есть личные фотографии (49%), при этом у некоторых опубликованы фотографии, на которых видно обстановку квартиры (9%). У каждого четвертого ребенка указан номер мобильного телефона (24%).





Также многие дети публикуют информацию о хобби и увлечениях (51%), уточняют возраст (30%), номер школы (11%), имена родственников (8%), свою геолокацию (7%), домашний адрес (6%).





Какими соцсетями пользуются. Самая популярная соцсеть у детей в Казахстане - TikTok, сервис для создания и просмотра коротких видео. Ею пользуется большинство детей опрошенных родителей (74%). В числе самых востребованных соцсетей также YouTube (59%), Instagram (57%) и "ВКонтакте" (19%).





Многие дети используют соцсети не только для общения и досуга, но и для самовыражения. Им важно делиться яркими моментами из своей жизни, в том числе фото и видео. Однако ребенок не всегда задумывается о рисках, с которыми он может столкнуться в Сети. Если в открытом доступе есть много личной информации, ее могут использовать злоумышленники, например, в целях мошенничества или шантажа. Поэтому родителям необходимо рассказывать детям о правилах безопасности в Сети и объяснять, зачем нужны те или иные меры предосторожности. Дополнительно защитить ребенка, не устанавливая за ним тотальный контроль, помогают специальные программы для родителей, такие как Kaspersky Safe Kids. Например, приложение пришлет уведомление, если к ребенку в соцсети добавится пользователь с большой разницей в возрасте", - сообщил руководитель направления "Лаборатории Касперского" по детской онлайн-безопасности Андрей Сиденко.









Чтобы защитить ребенка в Сети, эксперты "Лаборатории Касперского" рекомендуют:





рассказывать детям о ключевых понятиях в области информационной безопасности, учить их, как противостоять онлайн-угрозам и распознавать уловки мошенников. В этом может помочь Азбука кибербезопасности от экспертов "Лаборатории Касперского";

объяснять, почему важно использовать сложные и уникальные пароли, а также двухфакторную аутентификацию;

помочь ребенку с настройками конфиденциальности - например, ограничить круг лиц, которые могут писать ему в личные сообщения или приглашать его в группы;

установить надежное защитное решение, которое не позволит скачать вредоносное ПО или перейти по фишинговой ссылке, такое как Kaspersky Premium. В 2024 году оно получило наивысшую оценку по итогам антифишингового теста AV-Comparatives. В течение же 2023 года решения "Лаборатории Касперского" принимали участие в 100 независимых тестированиях защитных технологий по различным параметрам, в том числе 93 раза заняли первые места.





Каждый двадцатый родитель в Казахстане знает как минимум об одном случае, когда его ребенок участвовал в травле





В рамках исследования "Лаборатории Касперского" родителей в Казахстане спросили, известно ли им о случаях, когда их ребенок участвовал в травле других детей в интернете, или кибербуллинге. В частности, 5% признались, что такое было как минимум один раз, а 3% сообщили, что их ребенок или его друзья создавали для этого группы в соцсетях. При этом масштаб проблемы может быть гораздо серьезнее: каждый четвертый взрослый признался, что ему неизвестно, были ли такие случаи.









Чем дети занимаются в интернете. Чаще всего они заходят в Сеть для развлечения: смотрят смешные видео и мемы (62%), играют в онлайн-игры (59%), общаются с друзьями (53%), включают фильмы и сериалы либо слушают музыку (52%).





Многие используют интернет и в познавательных целях: готовятся с помощью него к учебе (39%), ищут разную информацию, например о фильмах, играх, погоде (26%), читают новости и статьи (11%).





Какие блоги интересны детям. Каждый третий ребенок смотрит или читает в интернете публикации блогеров (31%). Популярнее всего блоги, посвященные видеоиграм, фильмам и мультфильмам (по 55%), хобби и увлечениям (48%), музыке (46%), а также челленджам, когда блогер выполняет какие-то задания (45%).





Около четверти детей интересуются компьютерами и технологиями (26%), распаковкой товаров (25%), модой и красотой (24%), игрушками (21%).









Что публикуют сами дети. Многие дети проявляют в интернете собственные творческие способности. Каждый второй ребенок создает собственный контент - например, фото, видео, рисунки, музыку (48%). Чаще всего это имеет отношение к хобби и увлечениям ребенка (52%), видеоиграм (26%), музыке (23%) и челленджам (19%).





Интернет сам по себе - всего лишь инструмент, который дети могут использовать как во благо, так и во вред. Он помогает познавать мир и заниматься творчеством. Однако существуют и негативные явления, такие как кибербуллинг. Дети не всегда отдают себе отчет в том, какие переживания это может принести другому человеку. С угрозами и оскорблениями справится не каждый взрослый, а юные пользователи куда более чувствительные. Иногда это даже может нанести психологическую травму. Чтобы этого избежать, родителям нужно обсуждать с ребенком, чем опасен кибербуллинг, и приучать его самому не проявлять агрессию в интернете. И объяснить, что если он столкнется с интернет-травлей, то он не должен испытывать стыд или чувство вины, и взрослые всегда окажут ему поддержку", - заявил Андрей Сиденко.









Чтобы оградить ребенка от кибербуллинга, "Лаборатория Касперского" рекомендует родителям:





рассказывать ребенку о правилах цифровой грамотности и этикета, а также о базовых понятиях из сферы кибербезопасности. В этом может помочь Азбука кибербезопасности от экспертов "Лаборатории Касперского";

предупредить о рисках овершеринга, то есть излишней публикации личных данных, фото и видео в сети. Их могут использовать в том числе для кибербуллинга или шантажа;

объяснить ребенку, что, если он столкнется с кибербуллингом, не нужно отвечать агрессору, вступать с ним в диалог оправдываться. Самое эффективное оружие - это безразличие, поэтому лучше не реагировать и заблокировать обидчика;

рассказать на примерах, что с кибербуллингом сталкиваются многие люди, в том числе мировые звезды;

использовать решение для родительского контроля, которое поможет защитить ребенка от онлайн-угроз и отслеживать его онлайн-активность, такое как Kaspersky Safe Kids.





Каждый десятый родитель в Казахстане терял деньги из-за ошибок детей в интернете.





По данным опроса "Лаборатории Касперского", каждый десятый родитель в Казахстане терял деньги из-за ошибок детей в Сети. Обычно это происходит из-за недостаточной цифровой грамотности, поэтому с ребенком важно обсуждать правила безопасного поведения в интернете.





Ошибки детей в Сети не всегда связаны с внешними угрозами, например онлайн-мошенничеством. Ребенок может оформить пробную платную подписку с банковской карты родителей, за которую потом продолжат списывать деньги, если вовремя ее не отменить. Или, например, добавить в корзину онлайн-магазина какие-то товары с аккаунта взрослых.





Как показал опрос, у многих детей есть доступ к сервисам, которыми пользуются родители. Причем иногда они начинают осваивать их в совсем маленьком возрасте. Например, 15% родителей сообщили, что у их детей есть доступ к онлайн-кинотеатрам. При этом 17% уточнили, что их детям всего 4-6 лет, еще 13% - 7-11 лет. Доступ к онлайн-магазинам и маркетплейсам есть у детей 14% опрошенных, из них 6% - в возрасте 4-6 лет, 11% - 7-11 лет.





Среди других платных онлайн-инструментов, к которым предоставляют доступ родители в Казахстане, такси (14%), музыкальные приложения (13%), доставка продуктов и еды из ресторанов (10%), облачные сервисы (10%).









Какие расходы несут родители. Ошибки детей в интернете порой могут нанести значительный ущерб семейному бюджету. Каждый пятый опрошенный родитель в Казахстане потерял из-за этого свыше 16 тысяч тенге: 11% - от 16 до 40 тысяч тенге, 6% - от 40 до 80 тысяч тенге, 3% - от 80 до 400 тысяч тенге, 2% - более 400 тысяч тенге.





Помимо этого, есть и регулярные расходы. На подписки для ребенка и покупку гаджетов более половины родителей потратили более 16 тысяч тенге: 7% - от 16 до 40 тысяч тенге, 19% - от 40 до 80 тысяч тенге, 24% - от 80 до 400 тысяч тенге, 4% - более 400 тысяч тенге.





В цифровом мире, как и в реальной жизни, есть свои правила безопасности. Чтобы оградить детей от угроз, важно обучать их с раннего возраста основам цифровой грамотности. Здесь можно провести аналогию с правилами дорожного движения: без регулирования на дорогах было бы очень опасно. При этом нужно рассказывать не только о распространенных угрозах, например онлайн-мошенничестве, но и прививать ребенку навыки финансовой грамотности. Например, он должен понимать, что нужно тщательно подходить к выбору платных сервисов, следить за своими подписками, стараться не совершать спонтанных покупок и не привязывать без крайней необходимости банковскую карту к каким-то сервисам", - сообщил Андрей Сиденко.





Чтобы защитить детей в Сети, "Лаборатория Касперского" рекомендует:



