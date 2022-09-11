Open air в поддержку реформ президента собрал 25 тысяч человек

НУР-СУЛТАН. 11 СЕНТЯБРЯ - Партией AMANAT в поддержку реформ главы государства Касым-Жомарта Токаева организован концерт под открытым небом "Береке - бірлікте!". Мероприятие состоялось в столице на территории ЭКСПО. Зрителями концерта стали более 25 тысяч жителей и гостей города, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Депутат мажилиса парламента от AMANAT Елнур Бейсенбаев, обращаясь к собравшимся, отметил важность реформы по ограничению президентского мандата одним сроком продолжительностью 7 лет, сообщили в пресс-службе партии.
"Президентский срок без права переизбрания - политическая новация, которая в разы повысит избранному кандидату эффективность и ответственность за реализацию обещанных реформ перед народом. Так как второй возможности не будет. Кроме того, в ближайшие 20 лет мы увидим как минимум трех вновь избранных президентов страны. Для недопущения правовых коллизий и разночтений необходимо внести соответствующие поправки в Конституцию уже в текущем году", - сказал народный избранник.
В свою очередь другой депутат мажилиса от партии AMANAT - Геннадий Шиповских акцентировал внимание на инициативе главы государства отчислять 50% инвестиционного дохода Нацфонда на счета детей до достижения ими 18 лет.
"Многие ставили в пример арабские страны, где практикуется подобная система, и теперь так же будет в Казахстане. По достижении совершеннолетия каждый молодой человек сможет использовать эти средства для приобретения жилья или на образование. Эта инициатива президента - прямая забота о каждой семье", - подчеркнул Геннадий Шиповских.
По словам председателя молодежного крыла "Жастар рухы" партии AMANAT Нуржана Жетписбаева, сегодня в стране очень активная молодежь, неравнодушная к происходящему вокруг.
"За последние 3 года "Жастар рухы" объединило более 10 тысяч волонтеров, которые помогали гражданам во время событий в Арыси, Мактаарале и в период пандемии. Наша молодежь объединилась и во время пожаров в Костанайской области. Партия AMANAT собрала более 1200 тонн гуманитарной помощи в пунктах сбора во всех регионах. Глава государства высоко оценил и поблагодарил волонтеров за проделанную работу. Все это демонстрирует единство и сплоченность нашего народа", - отметил Нуржан Жетписбаев.
В этот вечер для жителей и гостей города выступили звезды казахстанской эстрады, среди которых Мирас Жугунусов, НАZИМА, Ninety One, Айкын Толепберген, Ернар Айдар, Дильназ Ахмадиева, Yenlik, 2RAR, De Lacure, Клыкпан Жолдасов, Алтынай Жорабаева, Бейбит Корган, Канат и Светлана Айтбаевы, Айдын Жумабаев, Зарина Омарова, Естай Мукашев, Майра Ильясова, Хайролда Муратбек, Арайлым Рахым, а также артисты Государственной академической филармонии.
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Open air в поддержку реформ президента собрал 25 тысяч человек
НУР-СУЛТАН. 11 СЕНТЯБРЯ - Партией AMANAT в поддержку реформ главы государства Касым-Жомарта Токаева организован концерт под открытым небом "Береке - бірлікте!". Мероприятие состоялось в столице на территории ЭКСПО. Зрителями концерта стали более 25 тысяч жителей и гостей города, передает KAZAKHSTAN TODAY.
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В ЗКО свыше 3 тысяч голов КРС были отправлены на убой из-за бруцеллеза
За 8 месяцев текущего года проведено серологических исследований на бруцеллез КРС в количестве 469 245 голов, из них положительно реагировали 3582 голов КРС (или 0,76% зараженности). На сегодняшний день 3338 голов КРС направлены на санитарный убой, по остальным 244 КРС выданы предписания для направления на санитарный убой в течение 15 календарных дней", - проинформировали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.
На сегодняшний день 516 голов МРС направлены на санитарный убой, по остальным 344 МРС выданы предписания для направления на санитарный убой в течение 15 календарных дней", - сообщили в министерстве.
Следовательно, зараженность по бруцеллезу в Западно-Казахстанской области по сравнению с предыдущим годом идет на снижение", - добавили в пресс-службе.
Жители Алматы выступили против строительства многоэтажки в микрорайоне Алмагуль
Въезд с улицы Дунаевского в наш двор на 7 домов тоже узкий, а тут еще и стройка пятиэтажного здания. Висит знак "Тупик", как они себе это представляют? Это создаст дополнительные проблемы для въезда и выезда со двора, а также остаются проблемы с парковкой и увеличением потока людей", - заявила жительница дома номер 22 Амина.
В жертву многоквартирным жилым комплексам приносится инфраструктура целых районов, вместо поликлиник, школ, рекреационных зон неумолимо вопреки генпланам застройки растут многоэтажные дома", - высказались депутаты.
В Павлодарской области 7 из 10 образцов школьной формы не прошли контроль
Если говорить более детально, то 7 не соответствовали в части требований к маркировке одежды, 5 не соответствовали по показателю гигроскопичности", - пояснили в пресс-службе Комитета санэпидконтроля МЗ РК.
Все 10 проб отобранной школьной формы относятся к одежде 2-го слоя, поэтому здесь рассматривались такие показатели, как гигроскопичность (способность материала к поглощению водяных паров из атмосферы и удержанию их при определенных условиях), воздухопроницаемость и массовая доля свободного формальдегида в одежде 1-го, 2-го и 3-го слоя, постельном белье и готовых штучных текстильных изделиях, предназначенных для детей разных возрастных групп", - пояснили в комитете.
В выходные дни в Казахстане ожидается похолодание
Антициклон, смещаясь из района Скандинавского полуострова на территорию Казахстана, обеспечит холодную осеннюю погоду. С прохождением атмосферных фронтальных разделов 11-12 сентября вероятность дождей будет отмечаться на большой части республики", - сообщает РГП "Казгидромет".
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