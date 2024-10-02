Опрос КТ: 84% респондентов считают, что Олимпиада-2024 стала провальной для Казахстана и результаты сборной могли быть лучше

При этом 5% респондентов считают, что сборная Казахстана показала блестящий результат

Фото: НОК

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Алматы. 1 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Подавляющее большинство респондентов считают, что Олимпийские игры - 2024 в Париже стали провальными для Казахстана, а результаты сборной страны могли быть гораздо лучше, передает корреспондент агентства.





На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "В 2024 году Казахстан завершил Олимпийские игры в Париже с семью медалями. Сборная Казахстана завоевала одну золотую, три серебряные, три бронзовые медали и заняла 43-е место в общекомандном зачете. Что вы думаете о результатах Олимпиады?"





37% участников опроса ответили: "Результаты могли быть гораздо лучше"; 47% выбрали ответ: "Считаю эту Олимпиаду провальной для Казахстана"; 5% считают, что сборная Казахстана показала блестящий результат и 11% ответили: "Мне все равно".





Напомним, по данным НОК, казахстанские спортсмены завоевали на играх в столице Франции семь медалей. Единственное золото в актив записал дзюдоист Елдос Сметов, ставший лучшим в категории до 60 килограммов.





Трижды казахстанцы поднимались на вторую ступень пьедестала. С серебром завершили Олимпиады гимнаст Нариман Курбанов, борец греко-римского стиля Демеу Жадраев и боксер Нурбек Оралбай. Третьими на Олимпиаде стали Назым Кызайбай, стрелки Александра Ле и Ислам Сатпаева и дзюдоист Гусман Кыргызбаев.



