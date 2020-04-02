Опубликована инструкция по получению 42 500 тенге через Telegram-бот

Нур-Султан. 1 апреля. Kazakhstan Today – Инструкция по получению социальной выплаты через Telegram-бот опубликована на сайте coronavirus2020.kz, передает Kazakhstan Today.

Сообщается, что для подачи заявления на социальную выплату из ГФСС по потере дохода в период ЧП через Telegram-бот необходимо сделать следующее:

Шаг 1: Заявитель заходит в Telegram и в поиске находит "EgovKzBot2.0";

Шаг 2: Выбирает услугу "Выплата 42 500 на период ЧП";

Шаг 3: Заполняет данные, необходимые для формирования заявления, указывает свои данные, отправляет данные.

Шаг 4: Заявление поступает в информационную систему "Рынок труда", проходит проверку данных в течение 1 дня (заявления плательщиков единого совокупного платежа не будут проходить проверку);

Шаг 5: Информация поступает в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" в информационную систему "Е-Макет" для обработки заявления в течение 1 дня;

Шаг 6: НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" направляет заявление в ГФСС для назначения и выплаты пособия;

Шаг 7: На Telegram направляется ответ о назначении социальной выплаты.

Осуществление выплаты будет производиться посредством перечисления на счет получателя в БВУ.

Telegram-бот начнет функционировать со 2 апреля.

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