Осадки, гололед и туман ожидаются в Казахстане в ближайшие дни

НУР-СУЛТАН. 25 ОКТЯБРЯ - Синоптики рассказали, какая погода ждет казахстанцев с 26 по 28 октября, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", на большей части республики сохраняется неустойчивый характер погоды - с прохождением атмосферных фронтов ожидаются осадки, усиление ветра, гололед, в северных, центральных и восточных регионах страны - низовая метель.

Местами по республике ожидается туман.

Температура воздуха в западных регионах ночью 0-5 мороза, на западе страны 0-5 тепла, днем небольшое повышение от 3-12 до 5-15 градусов тепла. На северо-западе ночью понижение температуры воздуха от 0-5 тепла, на западе региона 3 мороза до 3-8 градусов мороза, днем повышение от 0-5, на юге региона от 10 до 5-13 градусов тепла. А на севере республики - понижение от 2-7 тепла до 2-7 градусов мороза, днем колебание от 2-15 до 0-5 тепла.

В центре Казахстана ночью понижение от -3 - +5 до -7 - +3, днем от 8-16 до 2-0 градусов тепла.

На востоке Казахстана понижение от -3 - +5 до -1 - +7, днем от 10-18 до 0-8 тепла.

На юге страны небольшое понижение от -1 - +7 до -3 - +5, днем от 13-22 до 8-15 тепла.

На юго-востоке республики колебание от -1 - +7 до -3 - +6, днем понижение от 12-20 до 7-15 градусов тепла.