Основатель Alibaba Group Джек Ма направил в Казахстан медицинские средства защиты

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Алматы. 11 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы прибыли медицинские средства защиты от фондов "Джек Ма" и Alibaba, передает Kazakhstan Today.

10 апреля 2020 года, при содействии посольства Казахстана в Китае, в Алматы прибыли медицинские средства защиты от Фондов "Джека Ма" и "Alibaba" из города Шицзячжуан (провинция Хэбэй).

Груз объемом более 4,5 тонн включает в себя 500 тыс. медицинских масок, 5 тыс. защитных костюмов, 50 тыс. медицинских перчаток, а также бесконтактные термометры.

Кроме того, в ближайшие дни указанными фондами планируется направление в Казахстан экспресс-тестов на СOVID-19 и аппаратов искусственной вентиляции легких", - проинформировали в Министерстве иностранных дел РК.

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