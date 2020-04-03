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В Алматы прибыла гуманитарная помощь из Китая

02.04.2020, 10:50 6238
Алматы. 2 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы прибыла первая партия гуманитарной помощи из Китая, передает Kazakhstan Today. 
 
По итогам недавнего телефонного разговора президента РК Касым-Жомарта Токаева с председателем КНР Си Цзиньпином была достигнута договоренность о предоставлении гуманитарной помощи Казахстану. 
 

Сегодня в аэропорт Алматы прибыла первая партия помощи, которая включает в себя тепловизоры, набор тестов, одноразовые медицинские бахилы, перчатки, защитные очки и медицинскую одежду", - сообщает оперативный штаб Госкомиссии по обеспечению режима ЧП при президенте РК.

 
Также сообщается, что в ближайшее время ожидаются дополнительные поставки средств защиты. 
 

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