В Алматы прибыла гуманитарная помощь из Китая

Алматы. 2 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы прибыла первая партия гуманитарной помощи из Китая, передает Kazakhstan Today.

По итогам недавнего телефонного разговора президента РК Касым-Жомарта Токаева с председателем КНР Си Цзиньпином была достигнута договоренность о предоставлении гуманитарной помощи Казахстану.

Сегодня в аэропорт Алматы прибыла первая партия помощи, которая включает в себя тепловизоры, набор тестов, одноразовые медицинские бахилы, перчатки, защитные очки и медицинскую одежду", - сообщает оперативный штаб Госкомиссии по обеспечению режима ЧП при президенте РК.

Также сообщается, что в ближайшее время ожидаются дополнительные поставки средств защиты.

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