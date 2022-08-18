Останки красноармейца из Казахстана перезахоронят на родине

Фото: МО РК

НУР-СУЛТАН. 17 АВГУСТА - Военным бортом Вооруженных сил РК в Нур-Султан из Москвы доставлены останки казахстанского воина Калея Дузбаева, погибшего в годы Великой Отечественной войны, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным Министерства обороны Республики Казахстан, в военном секторе аэропорта города Нур-Султана в памятном мероприятии, посвященном погибшему казахстанскому воину, приняло участие руководство Министерства обороны, центральный военный оркестр, рота почетного караула, военнослужащие сил воздушной обороны, сухопутных войск, военно-морских сил ВС, представители республиканского военно-патриотического движения "Жас сарбаз".

Подвиги казахстанцев на фронте навсегда останутся в памяти потомков, они служат нынешним защитникам Отечества примером стойкости духа, несгибаемого мужества, самоотверженности и любви к Родине. Уверен, что проводимая нами совместная работа вносит огромный вклад в сохранение исторической памяти о героических предках, в военно-патриотическое воспитание молодежи", – подчеркнул министр обороны Руслан Жаксылыков.

Место погребения воина, родившегося в Западно-Казахстанской области в 1902 году, было найдено 9 июля членами поискового отряда "Заслон" в Тосненском районе Ленинградской области. Его личность была установлена благодаря сохранившейся записке в солдатском медальоне.

Как отметил председатель правления Atamnyn Amanaty Мурат Молдагалиев, в эти дни в Калужской области в военно-исторической экспедиции принимает участие казахстанский сводный поисковый отряд Atamnyn Amanaty. Он выразил удовлетворение тем, что совместная работа казахстанских и российских поисковиков налаживается и получает новый импульс.

В ведомстве напомнили, что в июне была организована доставка и перезахоронение останков трех воинов-казахстанцев - Уркербаева Толегена, Фоменко Петра Абрамовича, Гурова Николая Матвеевича.

Работа по установлению судеб и увековечению памяти казахстанских солдат и офицеров, пропавших без вести в годы войны, продолжается. Огромный вклад в это благородное дело вносит столичный поисковый отряд "Мемориальная зона" под руководством бессменного командира Майдана Кусаинова. Ветеран поискового движения тесно взаимодействует с Национальным военно-патриотическим центром вооруженных сил РК", - отметили в ведомстве.

Памятные мероприятия и перезахоронение останков Калея Дузбаева с воинскими почестями пройдут в Западно-Казахстанской области.