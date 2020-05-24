Останки погибшего в Великой Отечественной войне казахстанца передали родным

Нур-Султан. 23 мая. Kazakhstan Today - Церемония передачи родственникам останков воина-казахстанца Медета Аманжолова, погибшего в годы Великой Отечественной войны на территории Смоленской области Российской Федерации, состоялась на столичной авиационной базе, передает Kazakhstan Today.

Останки солдата были обнаружены в начале апреля в Тёмкинском районе Смоленской области при проведении поисково-разведывательной экспедиции. Благодаря сохранившемуся медальону удалось установить имя бойца, сообщили в Минобороны РК.

9 мая 2020 года военным бортом останки доставили на авиационную базу города Нур-Султана, где они хранились до сегодняшнего дня. В присутствии военного руководства Вооруженных сил Казахстана, сотрудников посольства России в Казахстане и личного состава авиабазы с соблюдением воинских ритуалов останки передали родственникам для дальнейшего перезахоронения.

Сегодня мы собрались, чтобы почтить память солдат, которые не вернулись с полей сражений и передать родным останки нашего земляка, красноармейца Аманжолова Медета, который спустя 78 лет вернулся домой. В годы войны из Казахстана было мобилизовано около полутора миллионов казахстанцев. Из них на фронтах погибли более 700 тысяч человек. В этот период в Казахстане были сформированы 12 стрелковых и 4 кавалерийских дивизии, 7 бригад, 50 полков. Важно, чтобы подвиг солдат той войны знали наши дети, внуки, чтобы и они смогли передать эту память другим поколениям. Пока мы их помним, они живы", - сказал заместитель главнокомандующего Силами воздушной обороны ВС РК полковник Алим Ибраев.

Медет Аманжолов родом из села Жастерек Шетского района Карагандинской области. Перед войной он был призван в армию и в 1941 году сразу отправился на фронт в возрасте 24 лет. Последним местом его службы была отдельная разведывательная рота 125-й отдельной стрелковой бригады.

Родные солдата до сих пор живут в Шетском районе. В 1942 году семья получила письмо о том, что Медет Аманжолов героически погиб, защищая Смоленск. Много лет потомки безуспешно пытались найти место захоронения и вот спустя 78 лет смогут похоронить его на родной земле.

Внезапно нам позвонили, и мы узнали, что он нашёлся. Мы удивились и не могли и слова сказать. Потом нам помогало посольство, военные. Мы очень благодарны и говорим большое спасибо! И сейчас мы повезем его на родную землю. У каждого человека есть надежда, надо надеяться и ждать и надежды всегда сбываются!", - сказал племянник найденного солдата - Мурат Аманжолов.

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