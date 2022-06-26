Останки погибших в годы Великой Отечественной войны казахстанских солдат вернули на родину

НУР-СУЛТАН. 25 ИЮНЯ - В Нур-Султан военным бортом Вооруженных сил Казахстана из Москвы доставлены останки воинов-казахстанцев, погибших в годы Великой Отечественной войны, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщили в Минобороны РК, на родину вернули останки Николая Гурова, Толегена Уркербаева и Петра Фоменко.
Самая трагичная судьба - у пропавших без вести солдат и офицеров, которых до сих пор ждут потомки, ждут любой весточки о своих отцах, дедах и прадедах. Пока не похоронен последний погибший солдат, война не окончена", - заявил в ходе церемонии министр обороны РК генерал-полковник Руслан Жаксылыков.
Он выразил огромную признательность и благодарность всем, кто принимает активное участие в поиске останков воинов-казахстанцев, погибших в сражениях.
В ведомстве отметили, что возвращение останков погибших бойцов организовано благодаря усилиям общественной организации Atamnyn Amanaty, которая занимается архивно-розыскной работой по установлению мест захоронений погибших и пропавших во время Великой Отечественной войны солдат, призванных из Казахстана.
С начала кровопролитной войны прошло более восьмидесяти лет. Но наша организация кропотливо работает над сбором архивных данных, держит связь с поисковиками, возвращая имена тех, кто погиб за Победу, за наше благополучное будущее", - сказал председатель правления Atamnyn Amanaty Мурат Молдагалиев.
На данный момент установлены места, откуда были призваны солдаты.
Петр Абрамович Фоменко - из поселка Щербаковка Алтынсаринского района Костанайской области;
Уркербаев Толеген - из поселка Узунагаш Алматинской области;
Гуров Николай Матвеевич - из города Алматы.
Церемонии по торжественной встрече, передаче родственникам и дальнейшему перезахоронению с воинскими почестями останков воинов-казахстанцев пройдут в регионах.
Ранее сообщалось, что в Алматы нашли родных погибшего в годы Великой Отечественной войны разведчика Николая Гурова.