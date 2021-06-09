Останки трёх погибших в Великой Отечественной войне уроженцев Казахстана передадут их родственникам для захоронения

НУР-СУЛТАН. 8 ИЮНЯ - В Нур-Султане 11 июня состоится церемония торжественной передачи останков погибших в Великой Отечественной войне красноармейцев родственникам для захоронения на родине, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в общественном объединении "Atamnyn Аmanaty", в преддверии Дня Великой Победы, в Москве, в посольстве Казахстана в РФ, состоялась церемония передачи останков участника Великой Отечественной войны красноармейца рядового Рапыха Шамишева, уроженца Карагандинской области, умершего от полученных ран в бою в августе 1942 года.

Как пояснил председатель регионального отделения ООД "Поисковое движение России" Сергей Щербатый (город Орел), казахстанский воин родился в 1912 году в Карсакпайском районе Карагандинской области. Останки еще двух уроженцев Казахстана - Жуманова Камена и Жумабекова Толсубая (Толебая) из Акмолинской области - были найдены в апреле 2021 года поисковым отрядом "Пионер".

Нашли две записки из медальонов двух солдат и, видимо, двух товарищей, из одного раскопа, Жуманова Камена и Жумабекова Толсубая. Призывались в один день из одного района. Погибли в одном бою и находились оба в одной воронке. Персональные сведения были получены после расшифровки смертного медальона", - рассказал командир ПО "Пионер" Михаил Богданов.

Общественное объединение "Atamnyn Amanaty" совместно с Министерством обороны Республики Казахстан 10 июня 2021 года организовало доставку останков солдат в Нур-Султан.

11 июня 2021 года, в 10.00, в Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных сил РК по адресу: Нур-Султан, проспект Республики, 2, при участии руководства Министерства обороны РК, посольства РФ в РК и ряда руководителей НПО запланировано проведение митинга и церемонии торжественной передачи останков красноармейцев родственникам для захоронения на родине, а также передача капсулы с землей с места захоронения бойца Оразбаева Жагыпара его родным", - сообщили в "Atamnyn Amanaty".

По данным организации, более 271 тысячи казахстанцев до сих пор числятся пропавшими без вести в годы Великой Отечественной войны. Дети, внуки, правнуки и праправнуки тех солдат и офицеров, лежащих в безвестной могиле, до сих пор бережно хранят документы, письма и даже фотографии.

Вот и дочери Жуманова Камена и Шамишева Рапыха со слезами на глазах, держа в руках фотографии своих отцов, рассказывают о том, как долго они ждали этого дня. Ради этих моментов стоит вести поисковую работу, искать сведения о погибших и пропавших без вести", - отметили в "Atamnyn Amanaty".

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