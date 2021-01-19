Оставшимся в Казахстане из-за COVID-19 иностранцам продлят документы до 5 июня - МВД

Нур-Султан. 18 января. Kazakhstan Today - Заместитель председателя комитета миграционной службы МВД РК Сабыржан Сейтжанов разъяснил порядок пребывания иностранных граждан в Казахстане с 5 января 2021 года, передает Kazakhstan Today.

По его словам, межведомственной комиссией по недопущению распространения коронавирусной инфекции в Казахстане принято решение, позволяющее легализовать статус иностранцев, временно пребывающих в РК. При этом основной акцент сделан на иностранцах, прибывших для воссоединения с семьей, граждан с истекшим сроком действия документов, а также трудовых иммигрантов.

Сейтжанов подчеркнул, что отсутствие прямого транспортного сообщения, закрытие границ для транзитного проезда и повышение цен на авиабилеты не дают иностранцам возможность выехать из страны в установленные сроки. Учитывая сложившуюся ситуацию, МВК приняла решение, которое позволяет легализовать статус иностранцев, временно пребывающих в страну и не допустить нарушения ими законодательства РК.

В частности, разрешен выезд иностранцев и лиц без гражданства, у которых сроки действия проездных документов, видов на жительство, виз Республики Казахстан, разрешений на временное пребывание в Республике Казахстан истекли или истекают до 5 июня 2021 года без привлечения к административной ответственности.

Также приостановлено течение сроков самостоятельного исполнения иностранцами и лицами без гражданства решения суда о выдворении из страны, при отсутствии прямого транспортного сообщения (авиа-, авто- и железнодорожного сообщения, а также в пешем порядке) со страной их гражданства или постоянного проживания и разрешенного транзитного проезда.

До 5 июня 2021 года продлеваются сроки пребывания (визы, разрешения на временное проживание) иностранцам, имеющим разрешение на осуществление трудовой деятельности или справку о соответствии квалификации для самостоятельного трудоустройства, выданное местным исполнительным органом. Виза, разрешение на временное проживание выдается без учета требований к заявленной цели визита иностранца или лица без гражданства. Второе: находящимся на территории Республики Казахстан с целью воссоединения семьи и не имеющим возможности представить документы из страны гражданства. Виза выдаются без учета требований к заявленной цели визита иностранца или лица без гражданства. Третье:- обратившимся с заявлением о выдаче-продлении, переоформлении разрешения трудовому иммигранту осуществляется без учета требований пункта 2 статьи 43-1 закона РК "О миграции населения", согласно которому максимальный срок непрерывного временного проживания трудового иммигранта в РК не может превышать 12 месяцев. В этой связи иностранным гражданам, находящимся в Казахстане, сроки разрешительных документов которых истекли или истекают, необходимо обратиться в миграционную службу для своевременного урегулирования своего правового статуса в компетентных органах, то есть встать на учет в миграционной службе, получить трудовой патент, разрешение на временное проживание и так далее. Предупреждаем, что иностранцы, не урегулировавшие на законных основаниях правовой статус в период с 1 января по 5 июня 2021 года будут привлекаться к ответственности", - сказал Сабыржан Сейтжанов.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства