19.06.2024, 14:28 41991
Осужденного за изнасилование в поезде освободили по УДО - комментарий судьи
Если совершенное преступление не подпадает под запреты, то осужденный имеет право на рассмотрение ходатайства
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Астана. 19 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах мажилиса парламента председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики Казахстан Назгуль Рахметуллина прокомментировала условно-досрочное освобождение виновного в изнасиловании девушки в поезде "Тулпар-Тальго", передает корреспондент агентства.
При рассмотрении вопроса об условно-досрочном освобождении суд обязательно извещает потерпевшего. Но в законе написано: ее неявка не препятствует рассмотрению ходатайства об УДО. Если запрета в законе нет, если совершенное преступление не подпадает под запреты, то, конечно, осужденный имеет право на рассмотрение ходатайства. Если потерпевшая не согласна с решением - она вправе подать жалобу на постановление, обжаловать и попросить восстановить срок", - рассказала Назгуль Рахметуллина.
Учитывается, имеет ли осужденный поощрения при отбывании наказания, отбыл ли он предусмотренный законом сроком для УДО, нет ли взыскания и прочее.
По ее словам, все осужденные имеют право на условно-досрочное освобождение. Но она подчеркнула, что не могут освобождаться те лица, которых, к примеру, судили за тяжкие и особо тяжкие коррупционные преступления. Совершившие преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних тоже не имеют права на УДО.
Ранее в СМИ сообщалось, что в 2019 году двух проводников поезда "Тулпар-Тальго" осудили на 5 лет за изнасилование пассажирки в купе. Один из них освободился в апреле этого года, отбыв срок полностью, а второй вышел на свободу по УДО еще в 2022 году.
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20.06.2024, 10:09 451
Запрет на вейпы вступил в силу в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 20 июня. KAZAKHSTAN TODAY - С сегодняшнего дня в Казахстане вступил в силу запрет на ввоз, изготовление и продажу вейпов. Об этом сообщает "31 канал".
Запрет на продажу электронных систем потребления вступил в силу с полуночи 20 июня.
По данным телеканала, за продажу запрещенных товаров продавцов может ждать штраф больше 700 тысяч тенге или арест до 50 суток. За ввоз и производство штраф составит уже 2 тысячи МРП - больше 7 миллионов тенге - или ограничение свободы до двух лет. Штраф в 18 миллионов или лишение свободы на 5 лет грозит за аналогичные преступления, если они были совершены в составе преступной группы, был получен особо крупный доход или преступление совершено неоднократно.
Напомним, закон, запрещающий вейпы, был подписан в апреле текущего года. Им установлен запрет на продажу, распространение некурительных табачных изделий, вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них, а также на их рекламу.
По данным Министерства финансов, за последние два года оборот вейпов вырос в 300 раз. Потребление вейпов детьми и подростками за несколько лет выросло в разы. За 2,5 года в Казахстан было ввезено порядка 3 млн штук вейпов.
Социальный эксперимент, проведенный в Алматы, показал, что подростки могут беспрепятственно купить вейпы в табачных магазинах без предъявления документов, подтверждающих возраст.
19.06.2024, 21:00 29466
Этноаулы в Казахстане: как сохраняются традиции народа
Фото: Kazakhstan Today
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Алматы. 19 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские и китайские журналисты посетили живописную этническую деревню Кок-Тобе в Алматинской области в рамках пресс-тура, организованного главным изданием Китая "Жэньминь Жибао", передает корреспондент агентства.
Здесь мы уже третий год как образовались. Раньше мы находились в 200 км от Алматы, но туристам добираться до этноаула было затруднительно", - вспоминает основатель центра Магауия Муптекеев.
По его словам, при выборе места для этноаула хозяевам нужно было учесть несколько факторов: близость к Алматы и к автотрассе, но в то же время невидимость городской цивилизации и отсутствие шума; открытое пространство для полетов беркута; чистая, нетронутая человеком природа; пейзаж должен полностью соответствовать исконному казахскому джайляу - горы, растительность, вид на степные горизонты. Все это удалось найти создателям центра здесь, в Енбекшиказахском районе Алматинской области, между селами Толе би, Алмалы и Коктобе.
Основными целями создания этнической деревни Магауия Муптекеев называет сохранение казахской культуры, демонстрацию исторического быта кочевников и возможности проведения соревнований между беркутчами - так называют спортсменов в состязаниях с беркутами. Кроме прочего, здесь расположен центр национальной охоты "Кыран", поэтому главной отличительной чертой местечка Кок-Тобе является спортивная охота с беркутами.
По мнению основателя этноаула, культурных центров, где можно было бы тренировать беркутов, мало, в Алматинской области их почти нет.
Вокруг беркутчей мы собрали ремесленные искусства казахского народа - кожевенное дело, войлоковаляние, ювелирное искусство", - объяснил Магауия Муптекеев разнообразие изделий народного промысла на прилавке, где представлены женские ювелирные украшения, сумки и кошельки.
Гости этноаула, останавливающиеся на ночь, живут в юртах. Один из таких казахских раритетов оберегают, как музейный экспонат. Скоро хозяева будут отмечать вековой юбилей этой юрты, ее основание (кереге) сделано из кости, ее хозяева передавали жилище из поколения в поколение. Журналистов здесь встретили казахской песней в национальных нарядах и игрой на домбре. По традиции местного гостеприимства предложили кумыс и баурсаки.
В этноауле можно прокатиться на лошадях и увидеть традиционное состязание аударыспак, посетителям предлагают попробовать спортивную стрельбу из лука. Мастер-классы проводят и опытные взрослые стрелки, и дети, которые уже могут восхитить зрителей своей меткостью.
Год за годом поток туристов увеличивается. Мы хотим добавить больше юрт. Правда, сейчас у нас не проведено электричество и вода, но мы пытаемся создать все условия для приятного времяпровождения, чтобы каждой смог полюбоваться природой и ощутить атмосферу кочевого образа жизни казахов", - отметил основатель этноаула.
18.06.2024, 19:32 86296
В Астане 70% сотрудников госучреждений временно перейдут на удаленку
3-4 июля также не будут работать дошкольные учреждения
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Астана. 18 июня. KAZAKHSTAN TODAY - 3-4 июля в Астане состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества. В эти дни будут усилены меры безопасности, сообщает пресс-служба акимата столицы.
В целях удобства для граждан, в том числе во избежание заторов на дорогах, госучреждениям и квазигоссектору со 2 по 4 июля рекомендуется перевести до 70% сотрудников на удаленный формат работы. 3-4 июля также не будут работать дошкольные учреждения.
Это мировой опыт, когда во время проведения крупных международных мероприятий принимаются усиленные меры безопасности и для удобства граждан вводится частичная дистанционная работа", - отметили в акимате.
18.06.2024, 17:00 94251
Строительство АЭС в Казахстане: публичные обсуждения прошли в Таразе
Фото: pixabay.com
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Тараз. 18 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Таразе прошли публичные обсуждения по вопросу строительства атомной электростанции в Казахстане, сообщает пресс-служба Министерства энергетики РК.
Соответствующее объявление с приглашением принять участие всех желающих было размещено акиматом Жамбылской области на официальном сайте", - проинформировали в пресс-службе.
По данным ведомства, спикерами выступали представили Министерства энергетики РК, ТОО "Казахстанские атомные электрические станции", РГП "Институт ядерной физики".
В своем выступлении спикеры подчеркнули, что в настоящее время одним из приоритетных направлений в энергетическом секторе Казахстана является развитие атомной энергетики.
Кроме того, строительство АЭС в Казахстане позволит открыть новые возможности для развития экономики страны, диверсифицировать энергетическое и промышленное производство, развить науку и внедрить современные технологии, снизить экологическую нагрузку за счет сокращения выбросов вредных веществ в окружающую среду, создать новые рабочие места и развить кадровый потенциал атомной отрасли.
Вместе с тем было отмечено, что наличие в стране сырьевых и производственных ресурсов создает благоприятные условия для развития атомной энергетики.
Ранее в Минэнерго заявили, что окончательное решение о строительстве АЭС будет принято по итогам народного референдума. Глава ведомства выразил надежду на то, что казахстанцы понимают всю важность атомной энергетики.
Информационное агентство Kazakhstan Today решило провести опрос среди населения на тему строительства АЭС.
Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как вы относитесь к данной инициативе?"
46% участников опроса ответили: "Этот вопрос не подлежит обсуждению, нужно строить АЭС для выхода из критической ситуации"; 23% выбрали ответ: "Положительно, АЭС позволит решить проблему энергодефицита"; 11% считают, что нужно искать альтернативные пути решения проблемы, и 20% участников опроса выбрали ответ: "Отрицательно, считаю, что АЭС небезопасны".
18.06.2024, 16:44 95796
Три незаконных постройки сносят в предгорьях Алматы
Три здания в микрорайоне Кольсай строились без разрешительных документов
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Алматы. 18 июня. KAZAKHSTAN TODAY - По решению суда под снос попали три строящихся здания в микрорайоне Кольсай, сообщает управление градостроительного контроля Алматы.
Внеплановая проверка, проведенная управлением, показала, что собственник возводит объекты без разрешительных документов. В результате в отношении собственника приняты административные меры с выдачей предписания на устранение допущенных нарушений.
25 апреля 2023 года управлением подано исковое заявление о сносе в Медеуский районный суд Алматы. Решением суда от 22 сентября 2023 года иск о сносе удовлетворен.
К демонтажу собственник приступил добровольно с участием судебных исполнителей городского департамента юстиции", - отметили в ведомстве.
В пресс-службе добавили, что с начала прошлого года полностью или частично снесено уже 38 незаконных объектов, в том числе ЖК "Мечта", "KHAN", "Граф", "Алма Гарден" и др.
Ранее в Алматы снесли по решению суда трехэтажное здание на улице Каримова.
18.06.2024, 12:30 109356
Когда в Казахстане будет качественный интернет
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Астана. 18 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев в ходе брифинга в правительстве рассказал, когда в Казахстане будет качественный интернет, передает корреспондент агентства.
Действительно, есть белые пятна. Мы над ними постоянно работаем тактически и на системном уровне. На системном уровне соответствующие изменения в законодательство внесли. То есть теперь в генеральных планах и в детальной планировке уже будет предусматриваться соответствующая инфраструктура связи", - сообщил Жаслан Мадиев.
Он отметил, что министерством осуществлен технический запуск цифровой карты коммуникаций, где будут отображены белые пятна. По словам главы ведомства, карта создана для того, чтобы граждане могли помочь отслеживать плохое качество.
Напомним, сегодня на заседании правительства премьер-министр РК Олжас Бектенов поручил Министерству цифрового развития совместно с акиматами регионов на начальном этапе в трехмесячный срок провести анализ по выявлению белых пятен по областным центрам и выработать четкий план действий по повышению качества услуг мобильной связи.
18.06.2024, 11:28 112416
В Казахстане более 1400 сел не имеют доступа к мобильному интернету
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Астана. 18 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев в ходе заседания правительства заявил, что в Казахстане 1424 села не имеют доступа к мобильному интернету.
Для стимулирования операторов сотовой связи министерством предложено включить в новый Налоговый кодекс продление налоговых льгот на радиочастотный спектр и изменение ставки платы", - проинформировал он.
По словам министра, в рамках лицензионных обязательств операторов связи будут предусмотрены мероприятия по обеспечению 1076 сел.
Относительно дальнейшего развития технологии 5G операторы "Кселл" и "Теле2" продолжат работы по расширению покрытия связью 5G в (...) Астане, Алматы, Шымкенте и областных центрах. На сегодня установлено 1144 базовые станции в 20 городах", - добавил он.
Глава Минцифры подчеркнул, что внедрение мобильной связи 5G в Казахстане должно завершиться до конца 2025 года.
До конца 2027 года операторами сотовой связи будет инвестировано в телекоммуникационную отрасль более 450 миллиардов тенге", - добавил Жаслан Мадиев.
В свою очередь премьер-министр РК Олжас Бектенов акцентировал внимание на качестве связи и интернета в Казахстане, сообщает пресс-служба главы правительства.
Только за прошлый год по данному поводу поступило около 21 тысячи обращений от граждан, а за 5 месяцев текущего года жалоб было порядка 11 тысяч.
Данная проблема затрагивает не только отдаленные населенные пункты, но и крупные города, а также приграничные пункты. Поручено решать эти вопросы без промедления и модернизировать имеющуюся инфраструктуру.
Отдельного внимания заслуживает периодическое увеличение стоимости тарифов операторов. Как известно, в целях развития конкуренции отменено государственное регулирование тарифов на услуги связи. Именно конкуренция должна стать главным регулятором. Пока этого не происходит - у всех операторов расценки примерно одинаковые", - добавил Олжас Бектенов.
Ранее сообщалось, что Казахстан намерен стать региональным цифровым хабом.
17.06.2024, 19:05 145066
В Алматы должникам отключат горячую воду
Задолженность за горячую воду и отопление достигла 2,1 млрд тенге
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Алматы. 17 июня. KAZAKHSTAN TODAY - С окончанием отопительного сезона ТОО "АлТС" приступило к отключению злостных неплательщиков от услуг горячей воды, сообщает пресс-служба компании.
Общая задолженность за уже использованные горячую воду и отопление достигла порядка 2,1 млрд тенге.
В свою очередь жители алматинского микрорайона Ерменсай жалуются на многолетние перебои с водоснабжением и требуют незамедлительно решить проблему.
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