Осужденного за изнасилование в поезде освободили по УДО - комментарий судьи  

Если совершенное преступление не подпадает под запреты, то осужденный имеет право на рассмотрение ходатайства

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Астана. 19 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах мажилиса парламента председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики Казахстан Назгуль Рахметуллина прокомментировала условно-досрочное освобождение виновного в изнасиловании девушки в поезде "Тулпар-Тальго", передает корреспондент агентства.









При рассмотрении вопроса об условно-досрочном освобождении суд обязательно извещает потерпевшего. Но в законе написано: ее неявка не препятствует рассмотрению ходатайства об УДО. Если запрета в законе нет, если совершенное преступление не подпадает под запреты, то, конечно, осужденный имеет право на рассмотрение ходатайства. Если потерпевшая не согласна с решением - она вправе подать жалобу на постановление, обжаловать и попросить восстановить срок", - рассказала Назгуль Рахметуллина.





Учитывается, имеет ли осужденный поощрения при отбывании наказания, отбыл ли он предусмотренный законом сроком для УДО, нет ли взыскания и прочее.





По ее словам, все осужденные имеют право на условно-досрочное освобождение. Но она подчеркнула, что не могут освобождаться те лица, которых, к примеру, судили за тяжкие и особо тяжкие коррупционные преступления. Совершившие преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних тоже не имеют права на УДО.





Ранее в СМИ сообщалось, что в 2019 году двух проводников поезда "Тулпар-Тальго" осудили на 5 лет за изнасилование пассажирки в купе. Один из них освободился в апреле этого года, отбыв срок полностью, а второй вышел на свободу по УДО еще в 2022 году.