Осужденные могут заказывать товары первой необходимости через электронные магазины

Нур-Султан. 19 октября. Kazakhstan Today - Осужденные через электронные магазины могут заказать продукты и товары первой необходимости. Об этом сообщил председатель Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК Жанат Ешмагамбетов на онлайн брифинге, передает Kazakhstan Today.

Специализированные электронные магазины по доставке продуктов питания и товаров первой необходимости доступны для осужденных с 2019 года. Здесь представлены более 400 наименований товаров, все они относятся к категории безопасных для реализации в следственных изоляторах и исправительных колониях. Список товаров регулярно пополняется и расширяется.

В их числе продукты питания, напитки, бытовая химия, канцтовары, одежда. Осужденные также могут заказать и горячую еду с ресторанов: фаст-фуд, традиционную и восточную кухню, суши и пиццу. Все цены доступны", - сообщает пресс-служба КУИС РК.

В ведомстве отметили, что электронным магазином могут воспользоваться и родные осужденных для доставки самого необходимого в колонии, особенно это актуально сейчас, в условиях пандемии, а бесконтактная доставка предотвращает распространение вируса внутри исправительного учреждения.

В 2019 году нами запущен пилотный проект по внедрению электронных магазинов в учреждениях УИС. Проект реализуется в Акмолинской и Алматинской областях и в городе Алматы. В перспективе мы планируем внедрить этот опыт по всех колониях страны. Это важнейшее направление реформы нашей системы и имеет важнейшее значение для социальной адаптации осужденных. Они могут, находясь в колонии, почувствовать себя частью общества", - подчеркнул председатель КУИС Жанат Ешмагамбетов.

Кроме того, еще в 4 учреждениях в рамках заключенного меморандума запущен проект по доставке продуктовых передач и посылок. Здесь уже родственники могут на сайте приобрести товары первой необходимости и оформить заказ на доставку в учреждение (через курьерскую службу).

Конечно же, доставка осуществляется только разрешенных предметов.

Так, на сегодняшний день в учреждениях ДУИС Алматы, Алматинской и Акмолинской областей четырьмя субъектами предпринимательства (ТОО "CONVEX CO", ТОО "VNIMANIE-Telecom", ИП "Плехов SIZORDER", ТОО "Сервис продукт") предоставляются электронные услуги по доставке продуктовых передач и посылок для спецконтингента. По словам главы КУИС, эта работа также направлена на развитие цифровизации в пенитенциарной системе, что окажет положительный эффект в ее усовершенствовании", - заключили в ведомстве.

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