Отдайте деньги детям: алматинцы не одобрили сбор средств на преображение Белки

Фото: Almaty.tv

Алматы. 31 мая. Kazakhstan Today - Огромную белку, установленную на Атакенте в Алматы, преобразят, заменив солому на переработанный пластик. Для этого создателям белки требуется 10 млн тенге, которые они хотят собрать при помощи краудфандинга, передает Kazakhstan Today.

Директор креативного агентства Funk Майра Измайлова, которое в июле прошлого года занималось установкой 13-метрового арт-объекта, рассказала, что алматинская Белка прекратит свое существование в прежнем виде в середине июня. Новый объект будет назван Ecobеlka, так как пластик для его создания будет изготовлен из вторсырья по особой технологии в мастерской Rocket Plastic, пишет inAlmaty.kz

"За год эта пустая площадка перед Атакентом, которая была парковкой, стала популярным местом у горожан и туристов. Здесь появились фуд-траки, 20 домиков торговцев-хэндмейдеров, которые зарабатывают себе этим на жизнь. Зимой и весной мы провели два масштабных фестиваля. Это место работает. За год охват белки составил 92 млн человек. 320 тысяч человек в месяц посещают это место. Если переводить в деньги пиар-выхлоп от проекта, он составил 300-400 тысяч евро", - заявила Майра Измайлова.

При этом она отметила, что белка за это время потеряла свой прежний вид, поэтому решено провести ее реновацию.

Организаторы акции планируют установить в различных точках Алматы 30 контейнеров для сбора пластикового мусора. Собранное сырье будет переработано в пластины для создания нового образа белки.

Организаторы объявят сбор средств на платформе start-time.kz. На установку контейнеров, сортировку и переработку мусора, закуп пресса для изготовления пластин, их отливку и монтаж потребуется 10 млн тенге. Сбор средств начнется 1 июня и продлится до конца августа. Если необходимый бюджет не удастся собрать через краудфандинг или частных инвесторов огромная белка будет демонтирована.

Гигантскую белку на Атакенте создал британский художник Алекс Ринслер. Общая стоимость проекта составила 23 млн тенге, из которых 15 млн были выделены из городского бюджета.

Вместе с тем отношение алматинцев к огромной соломенной скульптуре неоднозначно, и новость о ее реновации и сбора средств вызвала волну критики в соцсетях.

В микрорайонах ни одной песочницы для детей, зато белка каждый год на миллионы)) классно живем! Интересно, кто эти люди, которые на неё денег не пожалеют?" - пишет пользователь под ником victory_z_z.

Большое количество комментаторов говорят о больных детях, для спасения жизни которых нужны средства.

"Отдайте эти деньги детям, нуждающимся в операции, которая может спасти им жизнь!!!" - призывают пользователи.

Другие вспоминают про бедных пенсионеров, плохие дороги и в целом недоумевают: "Неужели проблем в городе нет?"

"Это самая важная проблема нашего города?! Может быть, все же стоит уделить внимание более важным моментам?!" - пишет, в частности, kanaim.

Кому-то просто не нравится гигантская беличья скульптура. "Недоарт... страшилище. Уберите это уродство", - требует treetonetattoo.

Другие в комментариях более категоричны. "Сожгите вы ее!!! И пусть горит синим огнем и унесет с собой весь маразм нашего государства!!! Детям лучше помочь, малоимущим. Сколько можно вкладывать в это чучело?!" - считает mirmagiinadezda.

И лишь небольшая часть пользователей поддержала предложение по реновации белки. В частности, оценку получила идея по переработке мусора. "Отличная идея!!! Было бы отлично поставить контейнеры во дворах спальных районов. Очень их не хватает, везти в пункты приема не всегда удобно. Развитие социальной ответственности граждан большой шаг вперёд!" - написал болеющий за природу пользователь под ником ecomixkz.

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