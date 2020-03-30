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Казпочта: Граждане, у которых нет карты, будут получать пенсии и пособия на дом

29.03.2020, 02:27 18712
Нур-Султан. 29 марта. Kazakhstan Today - Работники АО "Казпочта" будут доставлять пенсии и пособия на дом гражданам Казахстана, у которых нет карты, передает Kazakhstan Today. 
 

С 30 марта по 5 апреля 2020 года мы приостанавливаем оказание всех финансовых услуг в наших отделениях в городах Нур-Султане и Алматы на основании совместного приказа Нацбанка и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка от 27 марта 2020 года", - сообщил на своей странице в Facebook председатель правления компании Сакен Сарсенов.

 
В связи с этим, по его словам, работники Казпочты для своевременного получения выплат пенсионерами, проводят работу по переводу пенсионеров с текущих счетов на платежные карты. 
 

В эти выходные мы проводим телефонные консультации с пенсионерами, чтобы помочь им оформить заявки и разъяснить как пользоваться картами. Тем, кто не сможет оформить карту, мы будем доставлять пенсию на дом. У нас уже есть практика доставки пенсий на дом пенсионерам старше 80 лет и живущим в отдаленных поселках", - сообщил Сарсенов. 

 
С помощью платежных карт можно будет оплатить товары в магазинах, лекарства, оплатить коммунальные услуги, получить почтовые услуги на портале рost.kz. Снять деньги с карты в банкоматах Казпочты и Народного банка можно бесплатно.
 
Он также отметил, что пособия, которые зачисляются на текущие счета клиентов, работники Казпочты будут также доставлять на дом. 
 
Кроме того, как стало известно, отделения Казпочты в Нур-Султане и Алматы с 30 марта будут работать по новому графику. 
 
 "С 30 марта до 5 апреля 2020 года мы приняли решение оказывать жителям этих двух городов почтовые услуги с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00. Суббота, воскресенье - выходные дни. Предоставление финансовых услуг мы приостановили согласно приказу Национального банка РК и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка от 27 марта 2020 года за №88 и №169. Пенсионерам мы продолжим начислять пенсии на платежные карты и разносить по домам. Курьерские услуги EMS работают в обычном режиме, наши курьеры работают в полном объеме", - сообщил Сакен Сарсенов. 
 
Отмечается, что отделения во всех остальных регионах будут работать в стандартном режиме и оказывать все услуги, включая финансовые, как работали ранее. Режим работы супермаркетов посылок и отделений, которые работали до 20.00, 22.00, 21.00, установлен до 19.00. 
 
 

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