Открыты Call-центры МВД по вопросам эксплуатации авто с российскими номерами

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НУР-СУЛТАН. 11 НОЯБРЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Павлодарской, Туркестанской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", в Нур-Султане 12 ноября утром и днем ожидается гололед.

12 ноября ночью на севере, западе, днем в восточной половине Акмолинской области ожидаются гололед, низовая метель. На северо-западе области туман. Ветер юго-западный, западный, ночью на севере, западе, днем в восточной половине области порывы 15-20 метров в секунду.

12 ноября на юге в Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-западный, днем на севере, северо-западе области порывы 15-20 метров в секунду.

12-14 ноября на северо-востоке, востоке и в горных районах Жамбылской области ожидается туман, 14 ноября гололед. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, на северо-западе, востоке области и в горных районах 15-20 метров в секунду, днем 14 ноября порывы 23-28 метров в секунду.

Днем 12 ноября на севере Карагандинской области ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду.

12 ноября на севере Павлодарской области ожидается туман, гололед. Ветер юго-западный, на юге области днем порывы 15-20 метров в секунду.

Утром и днем 12 ноября на севере, в горных районах Туркестанской области ожидаются пыльная буря, ветер юго-западный, западный, 15-20 метров в секунду.

12 ноября ночью и утром на юго-западе Северо-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-западный, с переходом на юго-западный, днем на юго-западе области порывы 15-20 метров в секунду.