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Открыты Call-центры МВД по вопросам эксплуатации авто с российскими номерами

11.11.2021, 11:10 71308
Открыты Call-центры МВД по вопросам эксплуатации авто с российскими номерами
НУР-СУЛТАН. 11 НОЯБРЯ - Министерство внутренних дел открыло call-центры по вопросам эксплуатации автомобилей с иностранной регистрацией во всех регионах страны, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ведомстве сообщили, что в связи с актуальностью вопросов об эксплуатации и регистрации транспортных средств, ввезенных из Российской Федерации, а также о способах проверки по учетным данным МВД регистрации своего автомобиля в РФ, для удобства граждан сформированы контактные телефоны, по которым водители могут обращаться в полицию для получения интересующей их информации.
 
Телефоны call-центров принимают звонки с 9.00 до 23.00.
 

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В семи областях объявили штормовое предупреждение

11.11.2021, 21:21 68554
В семи областях объявили штормовое предупреждение
Фото: premiersto.ru
НУР-СУЛТАН. 11 НОЯБРЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Павлодарской, Туркестанской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", в Нур-Султане 12 ноября утром и днем ожидается гололед.
 
12 ноября ночью на севере, западе, днем в восточной половине Акмолинской области ожидаются гололед, низовая метель. На северо-западе области туман. Ветер юго-западный, западный, ночью на севере, западе, днем в восточной половине области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
12 ноября на юге в Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-западный, днем на севере, северо-западе области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
12-14 ноября на северо-востоке, востоке и в горных районах Жамбылской области ожидается туман, 14 ноября гололед. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, на северо-западе, востоке области и в горных районах 15-20 метров в секунду, днем 14 ноября порывы 23-28 метров в секунду.
 
Днем 12 ноября на севере Карагандинской области ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
12 ноября на севере Павлодарской области ожидается туман, гололед. Ветер юго-западный, на юге области днем порывы 15-20 метров в секунду.
 
Утром и днем 12 ноября на севере, в горных районах Туркестанской области ожидаются пыльная буря, ветер юго-западный, западный, 15-20 метров в секунду.
 
12 ноября ночью и утром на юго-западе Северо-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-западный, с переходом на юго-западный, днем на юго-западе области порывы 15-20 метров в секунду.
 
Ранее водителей попросили воздержаться от дальних поездок в западных, северо-западных и северных регионах.
 

Водителей просят воздержаться от дальних поездок в западных, северо-западных и северных регионах

11.11.2021, 20:42 75223
НУР-СУЛТАН. 11 НОЯБРЯ - Комитет автомобильных дорог МИИР РК информирует об ухудшении погодных условий 12-14 ноября в западных, северо-западных и северных регионах, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По информации синоптиков, очередной северо-западный циклон окажет влияние на западные, северо-западные и северные регионы страны, в связи с чем ожидаются осадки (дождь, снег), порывистый ветер, туман, гололед, низовая метель. С вторжением западного антициклона и по мере его смещения в восточном направлении ожидается незначительное понижение температуры воздуха и усиление ветра с порывами 15-22 метров в секунду. 
 

В целях недопущения чрезвычайных ситуаций и вашей безопасности, автомобилистам рекомендуется воздержаться от дальних поездок. В случае возникновения нештатных ситуаций вы можете обратиться в круглосуточный call-центр по номеру 1403", - сообщили в пресс-службе МИИР.

 

Более 160 человек проживали в ВКО по паспортам СССР

11.11.2021, 19:39 86725
Более 160 человек проживали в ВКО по паспортам СССР
Фото: Polisia.kz
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 11 НОЯБРЯ - Сотрудники миграционной службы проводят работу по выявлению лиц, проживающих без документов, удостоверяющих личность, а также своевременно не обменявших паспорта СССР, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
С начала года с паспортами СССР образца 1974 года более 160 человек признаны гражданами Казахстана, сообщает Polisia.kz
 

В отдел полиции Уланского района обратился 61-летний мужчина, который в 90-е годы приехал в Казахстан по паспорту СССР образца 1974 года, выданному в Украине. Работал и проживал в Уланском районе, заключил брак, имеет детей. Паспорт сгорел при пожаре. Более 26 лет мужчина проживал без документов, удостоверяющих личность, в связи с тем, что долгое время из Украины не поступало ответов касательно его документов", - рассказали в полиции. 

 
Сотрудники миграционной службы оказали содействие в запросе необходимых документов из Украины через консульство РК. 29 октября мужчина получил удостоверение личности гражданина Казахстана.
 

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