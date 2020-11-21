"Открытый бюджет" позволил за 2 месяца сэкономить 255 млн тенге

Нур-Султан. 20 ноября. Kazakhstan Today - Агентство РК по противодействию коррупции сообщило о первые результаты проекта "Открытый бюджет", передает Kazakhstan Today.

Интерактивная карта открытых бюджетов (publicbudget.kz), являясь инструментом усиления подотчетности и открытости госорганов, в режиме реального времени отображает сведения о выделенных бюджетных средствах в доступной форме", - напомнил в ходе брифинга директор департамента добропорядочности Ганижан Асанулы.

На карте доступны бюджеты порядка 18 тысяч организаций государственных учреждений на общую сумму более 11 трлн тенге. С октября текущего года карта интегрирована с порталом государственных закупок и нацелена на упрощение доступа к информации, а также создание эффективной диалоговой платформы. В результате сумма сэкономленных средств за 2 месяца составила 255 млн тенге.





Ознакомиться с отдельными кейсами по выявленным фактам можно на страницах социальных сетей территориальных департаментов агентства, отметил он.

Также в рамках проекта "Открытого бюджета" проводится разъяснительная работа по бюджетной информации. С момента запуска проекта проведено 192 онлайн-консультации с участием более 117 экспертов.

Агентство приглашает жителей каждого региона принять участие в эффективном расходовании бюджетных средств и внести личный вклад в снижение уровня коррупции в стране. Обеспечение активного участия самих граждан позволит обеспечить общественный контроль как альтернативу государственному, что в результате позволит усилить контроль над процессом утверждения и оптимального расходования местных бюджетов на реальные нужды жителей каждого региона", - сказал Ганижан Асанулы.

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