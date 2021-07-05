Памятник воинам-интернационалистам открыли в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. 4 ИЮЛЯ - В рамках празднования 30-летия Независимости страны и в преддверии Дня столицы в селе Балкашино состоялось торжественное открытие памятника воинам-интернационалистам, воевавшим и погибшим в Афганистане при исполнении воинского долга, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Управление внутренней политики сообщает, что мероприятие началось с возложения цветов и почтения памяти героев-земляков и их воинских подвигов.

Аким Сандыктауского района Ербол Жусупбеков в приветственном слове отметил, что героизм воинов, павших на полях сражений, навсегда останется в памяти народа.

Всего из Сандыктауского района было призвано 85 человек, 5 из них погибли при боевых действиях, награждены орденом Красной Звезды - 5 воинов-интернационалистов, из них 4 посмертно, медалью "За отвагу" - 7, медалью "За боевые заслуги" - 9, из них двое посмертно, медалью "За разминирование" - 2 человека.

В независимой Республике Казахстан с почетом и уважением относятся к воинам-афганцам, оказывают всяческую поддержку", -отметил аким региона Ербол Жусупбеков.

Почетное право открыть памятник воинам-интернационалистам, воевавшим и погибшим в Афганистане, было предоставлено председателю общественного объединения "Союз ветеранов войны в Афганистане Акмолинской области" Ыбраю Дуанбаю и председателю районного Союза ветеранов войны в Афганистане Александру Шарыпову.

Открытие памятника продолжилось минутой молчания, которая сопровождалась торжественной стрельбой холостыми зарядами.





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